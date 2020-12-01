Экспресс дня 1 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

1 декабря пройдет первая часть матчей пятого тура Лиги чемпионов. LiveSport.ru предлагает сделать экспресс на три из этих игр.

«Локомотив» — «РБ Зальцбург»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 5-й тур

«Локомотив» после четырех туров в группе Лиги чемпионов занимает третью позицию, имея в копилке три балла, отставая от второй строки всего на два пункта.

«Железнодорожники» в трех встречах данного турнира расходилась миром и проиграли дома «Баварии» (1:2). В минувшем игровом дне ЛЧ «Локо» сыграл на выезде вничью с мадридским «Атлетико» (0:0), а накануне с таким же счетом поделил очки с «Ахматом» в рамках РПЛ.

«РБ Зальцбург» в этом розыгрыше Лиги чемпионов заработал всего одно очко, и соответственно замыкает квартет, уступая предстоящему оппоненту два балла.

Этот единственный пункт «быки» как раз заработали в домашней игре с «Локомотивом», сыграв 2:2, после чего трижды проиграли. В прошлом туре они на выезде уступили «Баварии» со счетом 1:3. На выходных они в чемпионате Австрии разгромили «Сент-Пельтеном» (8:2).

Прогнозируем, что «Локомотиву» вполне по силам не проиграть на своем поле австрийцам, и продолжить борьбу за выход в плей-офф ЛЧ.

Ставка: 1Х за 2.26.

«Шахтер» — «Реал»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 5-й тур

«Шахтер» с четырьмя набранными баллами находится на третьем месте в своей группе. От второй же строчки команда уже отстает на три балла, а четвертую позицию опережает на два пункта.

Стартовали «горняки» на турнире с гостевой победы над предстоящим противником (3:2), после чего дома разошлись миром с «Интером» (0:0), а затем дважды крупно проигрывали «Боруссии» М (0:6 и 0:4). На выходных донетчане в гостях с трудом одолели «Днепр-1» (1:0).

С семью набранными очками «Реала» идет в своем квартете вторым, отставая от первой строчки всего на один пункт и опережает третье место на три балла.

Начали розыгрыш «сливочные» с домашнего фиаско от «Шахтера» (2:3), потом сыграли вничью с «Боруссией» (2:2), после чего дважды обыграли «Интер» (3:2 и 2:0). Накануне «Королевский клуб» в родных стенах уступил «Алавесу» (1:2) в чемпионате страны.

«Шахтер» сейчас находится в таком состоянии, что приходится ожидать от «горняков» очередного фиаско.

Ставка: победа «Реала» за 1.35.

«Ливерпуль» — «Аякс»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 5-й тур

«Ливерпуль» с девятью очками возглавляет свою группу в Лиге чемпионов, однако два ближайших преследователя отстают всего на два балла.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Начали этот турнир мерсисайдцы с трех «сухих» викторий подряд, а в прошлом туре они на своем поле потерпели поражение от «Аталанты» со счетом 0:2. Непосредственно перед данным поединком «красные» в АПЛ расписали мировую с «Брайтоном» (1:1).

«Аякс» находится на второй позиции, отставая от предстоящего соперника на два очка, однако третью «Аталанту» он опережает только по дополнительным показателям.

Стартовали амстердамцы на данном турнире с домашнего поражения от «Ливерпуля» (0:1), после чего сыграли вничью в гостях с итальянцами (2:2), а потом дважды одолели датский «Мидтъюлланн» (3:1 и 2:1). Накануне «Аякс» в чемпионате страны в гостях разгромил «Эммен» (5:0).

Даже несмотря на большие кадровые проблемы «Ливера», ждем от хозяев победы, на все же ставим на «красных» с 0 форой.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой 0 за 1.31.

Общий коэффициент — 3.99.