ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Фейенорд»Привыкаем к дну таблицы. ЦСКА не забил «Фейеноорду» даже в большинстве Диего МарадонаНеповторимый гений. Марадону запомнят как одного из величайших в истории Диего Марадона«Бог умер». Прямая трансляция прощания с Диего Марадоной
  • 15:10
    • ФИФА утвердила корзины для жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022
  • 16:20
    • «Фонбет» раздает фрибеты по 777 рублей
  • 16:02
    • Нападающий «Аякса» признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
  • 15:51
    • Названы номинанты на приз лучшему молодому игроку России
  • 15:36
    • В «Спартаке» прокомментировали последние публикации в СМИ
  • 15:22
    • Никитина завоевала серебро на втором этапе Кубка мира
  • 08:23
    • Стадион «Барселоны» могут переименовать в честь Месси
    Все новости спорта

    Суперэкспресс на выходные: кэф 70+

    Суперэкспресс на 28-29 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Суперэкспресс на 28-29 ноября
    Эрлинг Холанд
    Очередная попытка собрать «паровоз», который успешно доедет до конечной станции. Как обычно, рискуем.

    «Манчестер Сити» — «Бернли»

    Футбол. Чемпионат Англии. 10-й тур

    Что-что, на каком там сейчас месте «Манчестер Сити» в АПЛ? На 13-м?! А, так они сыграли на один матч меньше, чем все остальные? Да, у «Ман Сити» еще есть игра в запасе, но, как вы понимаете, Хосепу Гвардиоле от этого не легче. Нельзя сказать, что «Сити» что-то делает не так, но, по всей видимости, к их игре начинают привыкать.

    У «Ман Сити» в семи предыдущих матчах АПЛ только две победы. Для Пепа это, безусловно, просто катастрофические показатели.

    И еще один важный момент: «Сити» чересчур плохо играет против конкурентов. На прошлой неделе гвардиоловцы проиграли «Тоттенхэму», а перед этим сыграли вничью с «Ливерпулем». Плюс не забываем еще про поражение от «Лестера».

  • Эффект дежавю. Оборона «Тоттенхэма» сдержала «МанСити»
  • «Шпоры» вышли на первое место в турнирной таблице АПЛ
  • 22/11/2020

    • С «Бернли», безусловно, будет полегче. И более того, «Ман Сити» уже давным-давно пора выиграть с разгромным счетом, как он это делал несколько лет назад. В общем, ждем крупную победу хозяев.

    Ставка: тотал «Манчестер Сити» больше 2,5 за 1.76.

    «Боруссия» Дортмунд — «Кельн»

    Футбол. Чемпионат Германии. 9-й тур

    «Боруссия» сразу после международной паузы провела два шикарных матча. Сначала Дортмунд разнес берлинскую «Герту» (5:2), а затем разгромил в рамках Лиги чемпионов бельгийский «Брюгге» (3:0).

    И это абсолютно нормально, подобные результаты в матчах с участием «Боруссии» не должны удивлять. С таким нападением три мяча — это задача-минимум для команды Люсьена Фавра. Было бы настроение, как говорится. Но «Боруссии» некогда расслабляться. В противном случае, про соперничество с «Баварией» можно забыть.

    «Кельн» обязательно получит от «Боруссии» минимум «трёшку». А скорее всего, даже больше. Во всяком случае, Холанд решительно настроен подвинуть Роберта Левандовски с бомбардирской вершины Бундеслиги.

    Ставка: тотал «Боруссии» больше 2,5 за 1.86.

    «Сассуоло» — «Интер»

    Футбол. Чемпионат Италии. 9-й тур

    Когда «Интер» играет против «Сассуоло», нужно не забывать про один очень любопытный факт. У миланского клуба просто ужасная статистика в противостоянии с этой командой.

    За последние пять лет «Сассуоло» выиграл у «Интера» — семь раз. Семь! Да «Интер» даже с «Ювентусом» так плохо не играет.

    Ну а сейчас так и вовсем могут возникнуть сомнения в победе «Интера». Во-первых, «Сассуоло» после восьми туров занимает второе место, забивая в среднем за матч по 2,5 мяча...Ну а «Интер» — он просто не впечатляет. Возможно, команде просто не везет, но больше складывается впечатление, что футболисты не очень понимают, чего от них хочет Антонио Конте.

  • Конте провалился в ЛЧ, а «Реал» рано списывали со счетов
  • Победители и неудачники по итогам матча «Интер» — «Реал»
  • Вчера

    • В общем, матч против «Сассуоло» может серьезно повлиять на дальнейшие события и решения в миланском клубе. На фоне серьезных репутационных проблем в Лиге чемпионов руководство «Интера» может запросто психануть, а крайним, конечно же, окажется Конте.

    Ставка: тотал «Сассуоло» больше 1,5 за 2.48.

    «Арсенал» — «Вулверхэмптон»

    Футбол. Чемпионат Англии. 10-й тур

    Тем временем в одном из районов Лондона продолжают терпеливо ждать, когда же команда наконец-то услышит тренера. После внезапного летнего пробуждения «Арсенал» снова начало штормить, только если раньше «канониров» критиковали, как правило, за регулярные ошибки в защите, то теперь чаще всего вызывает недоумение абсолютно беззубая игра в атаке. Микель Артета явно что-то перемудрил с настройками.

    100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    В АПЛ у «Арсенала» почти за полтора месяца всего лишь одна победа, то есть и в этом сезоне ничего хорошего ждать не приходится. Про успехи в Лиге Европы, где у «Арсенала» заведомо более слабые соперники, вспоминать нет смысла. Если бы они не выигрывали у норвежского «Мольде» и ирландского «Дандолка», мы бы сейчас рассуждали о перспективах «Арсенала» под руководством очередного тренера, который пытается возродить легендарный клуб после ухода Арсена Венгера.

    Против хорошо бегущего «Вулверхэмптона» будет сложно. Вязкая тактика Артеты снова может дать сбой, и повторится то, что случилось в матчах с «Астон Виллой» и «Лестером», когда «Арсенал» пропускал голы после банальных контратак, которые являются главным оружием «Вулверхэмптона».

    Ставка: тотал «Вулверхэмптона» больше 1,0 за 2.40.

    «Барселона» — «Осасуна»

    Футбол. Чемпионат Испании. 11-й тур

    «Барса» несколько дней назал развеяла один из самых спорных мифов. Разгромив в гостях киевское «Динамо», каталонцы показали, что могут играть в яркий футбол даже без Лионеля Месси. Аргентинец не поехал в столицу Украины, но «Барселона» все равно выиграла, забив при этом четыре мяча. Это, без преувеличения, были идеальный матч в исполнении «Барселоны». Как это ни парадоксально, но без Месси «Барсе» было даже проще. Так что, если человек очень хочет в Англию к Пепу, возможно, и не стоит его отговаривать.

  • Реальная перспектива. Новый контракт Гвардиолы привлечет Месси на «Этихад»
  • Уже в январе аргентинец сможет начать переговоры с новым клубом
  • 24/11/2020

    • В матче с «Осасуной» Месси выйдет с первых минут, это даже не обсуждается. Как это повлияет на игру «Барсы», сложно сказать. В последнее время Лео все реже включает свой гениальный режим, поэтому, если вдруг «Осасуну» не постигнет судьба киевского «Динамо», не удивляйтесь.

    В данном случае лучше обратим внимание на то, что у «Осасуны» тоже будет шанс забить. у «Барселоны» сейчас очень много проблем в обороне, в том числе из-за травмы, поэтому гол гостей не станет большим сюрпризом.

    Ставка: обе команды забьют за 1.89.

    «Милан» — «Фиорентина»

    Футбол. Чемпионат Италии. 9-й тур

    Про «Милан» в последнее время уже много было сказано, легендарный клуб снова борется за Скудетто, играет в очень симпатичный футбол, поэтому не будем все это еще раз анализировать. И без этого ясно, что «Милан» в подобном матче теперь явный фаворит.

  • Неповторимый гений. Марадону запомнят как одного из величайших в истории
  • Легендарный аргентинец ушел из жизни в 60 лет
  • Вчера

    • Тем более «Фиорентина» после двух или трех бодрых матчей на старте сезона снова забарахлила. Дошло до того, что даже пришлось искать нового тренера. Выбрали Чезаре Пранделли, который когда-то уже работал во Флоренции.

    Результаты все равно пока так себе. Но матч с «Миланом» это все равно отдельная история. Свой гол «Фиорентина» забьет. Все итальянские середняки играют против лидером с невероятным настроем. Ну и «Милан», вообще-то, пока не показывает чемпионскую надежность в обороне.

    Ставка: обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.03.

    Общий коэффициент — 74.75. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Куньлунь — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Львов — Мариуполь
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Брентфорд — КПР
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.68
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Страсбург — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Страсбур — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Вальядолид — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Вальядолид — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.27
  • Экспресс дня 27 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Автомобилист — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Фрагмент матча
  • Спорный пенальти лишил «Зенит» победы. Дзюба ничем не помог клубу
    • 20:48 21/11/2020     Месси не оправдывает своего статуса в «Барселоне»
  • Худшая за 25 лет «Барселона» страдает от влияния Месси
    • 18:46 22/11/2020     Халк
  • Трансферный дайджест. 17-23 ноября
    • 21:10 23/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    Суперэкспресс на 28-29 ноября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры