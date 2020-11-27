Суперэкспресс на 28-29 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

Очередная попытка собрать «паровоз», который успешно доедет до конечной станции. Как обычно, рискуем.

«Манчестер Сити» — «Бернли»

Футбол. Чемпионат Англии. 10-й тур

Что-что, на каком там сейчас месте «Манчестер Сити» в АПЛ? На 13-м?! А, так они сыграли на один матч меньше, чем все остальные? Да, у «Ман Сити» еще есть игра в запасе, но, как вы понимаете, Хосепу Гвардиоле от этого не легче. Нельзя сказать, что «Сити» что-то делает не так, но, по всей видимости, к их игре начинают привыкать.

У «Ман Сити» в семи предыдущих матчах АПЛ только две победы. Для Пепа это, безусловно, просто катастрофические показатели.

И еще один важный момент: «Сити» чересчур плохо играет против конкурентов. На прошлой неделе гвардиоловцы проиграли «Тоттенхэму», а перед этим сыграли вничью с «Ливерпулем». Плюс не забываем еще про поражение от «Лестера».

С «Бернли», безусловно, будет полегче. И более того, «Ман Сити» уже давным-давно пора выиграть с разгромным счетом, как он это делал несколько лет назад. В общем, ждем крупную победу хозяев.

Ставка: тотал «Манчестер Сити» больше 2,5 за 1.76.

«Боруссия» Дортмунд — «Кельн»

Футбол. Чемпионат Германии. 9-й тур

«Боруссия» сразу после международной паузы провела два шикарных матча. Сначала Дортмунд разнес берлинскую «Герту» (5:2), а затем разгромил в рамках Лиги чемпионов бельгийский «Брюгге» (3:0).

И это абсолютно нормально, подобные результаты в матчах с участием «Боруссии» не должны удивлять. С таким нападением три мяча — это задача-минимум для команды Люсьена Фавра. Было бы настроение, как говорится. Но «Боруссии» некогда расслабляться. В противном случае, про соперничество с «Баварией» можно забыть.

«Кельн» обязательно получит от «Боруссии» минимум «трёшку». А скорее всего, даже больше. Во всяком случае, Холанд решительно настроен подвинуть Роберта Левандовски с бомбардирской вершины Бундеслиги.

Ставка: тотал «Боруссии» больше 2,5 за 1.86.

«Сассуоло» — «Интер»

Футбол. Чемпионат Италии. 9-й тур

Когда «Интер» играет против «Сассуоло», нужно не забывать про один очень любопытный факт. У миланского клуба просто ужасная статистика в противостоянии с этой командой.

За последние пять лет «Сассуоло» выиграл у «Интера» — семь раз. Семь! Да «Интер» даже с «Ювентусом» так плохо не играет.

Ну а сейчас так и вовсем могут возникнуть сомнения в победе «Интера». Во-первых, «Сассуоло» после восьми туров занимает второе место, забивая в среднем за матч по 2,5 мяча...Ну а «Интер» — он просто не впечатляет. Возможно, команде просто не везет, но больше складывается впечатление, что футболисты не очень понимают, чего от них хочет Антонио Конте.

В общем, матч против «Сассуоло» может серьезно повлиять на дальнейшие события и решения в миланском клубе. На фоне серьезных репутационных проблем в Лиге чемпионов руководство «Интера» может запросто психануть, а крайним, конечно же, окажется Конте.

Ставка: тотал «Сассуоло» больше 1,5 за 2.48.

«Арсенал» — «Вулверхэмптон»

Футбол. Чемпионат Англии. 10-й тур

Тем временем в одном из районов Лондона продолжают терпеливо ждать, когда же команда наконец-то услышит тренера. После внезапного летнего пробуждения «Арсенал» снова начало штормить, только если раньше «канониров» критиковали, как правило, за регулярные ошибки в защите, то теперь чаще всего вызывает недоумение абсолютно беззубая игра в атаке. Микель Артета явно что-то перемудрил с настройками.

В АПЛ у «Арсенала» почти за полтора месяца всего лишь одна победа, то есть и в этом сезоне ничего хорошего ждать не приходится. Про успехи в Лиге Европы, где у «Арсенала» заведомо более слабые соперники, вспоминать нет смысла. Если бы они не выигрывали у норвежского «Мольде» и ирландского «Дандолка», мы бы сейчас рассуждали о перспективах «Арсенала» под руководством очередного тренера, который пытается возродить легендарный клуб после ухода Арсена Венгера.

Против хорошо бегущего «Вулверхэмптона» будет сложно. Вязкая тактика Артеты снова может дать сбой, и повторится то, что случилось в матчах с «Астон Виллой» и «Лестером», когда «Арсенал» пропускал голы после банальных контратак, которые являются главным оружием «Вулверхэмптона».

Ставка: тотал «Вулверхэмптона» больше 1,0 за 2.40.

«Барселона» — «Осасуна»

Футбол. Чемпионат Испании. 11-й тур

«Барса» несколько дней назал развеяла один из самых спорных мифов. Разгромив в гостях киевское «Динамо», каталонцы показали, что могут играть в яркий футбол даже без Лионеля Месси. Аргентинец не поехал в столицу Украины, но «Барселона» все равно выиграла, забив при этом четыре мяча. Это, без преувеличения, были идеальный матч в исполнении «Барселоны». Как это ни парадоксально, но без Месси «Барсе» было даже проще. Так что, если человек очень хочет в Англию к Пепу, возможно, и не стоит его отговаривать.

В матче с «Осасуной» Месси выйдет с первых минут, это даже не обсуждается. Как это повлияет на игру «Барсы», сложно сказать. В последнее время Лео все реже включает свой гениальный режим, поэтому, если вдруг «Осасуну» не постигнет судьба киевского «Динамо», не удивляйтесь.

В данном случае лучше обратим внимание на то, что у «Осасуны» тоже будет шанс забить. у «Барселоны» сейчас очень много проблем в обороне, в том числе из-за травмы, поэтому гол гостей не станет большим сюрпризом.

Ставка: обе команды забьют за 1.89.

«Милан» — «Фиорентина»

Футбол. Чемпионат Италии. 9-й тур

Про «Милан» в последнее время уже много было сказано, легендарный клуб снова борется за Скудетто, играет в очень симпатичный футбол, поэтому не будем все это еще раз анализировать. И без этого ясно, что «Милан» в подобном матче теперь явный фаворит.

Тем более «Фиорентина» после двух или трех бодрых матчей на старте сезона снова забарахлила. Дошло до того, что даже пришлось искать нового тренера. Выбрали Чезаре Пранделли, который когда-то уже работал во Флоренции.

Результаты все равно пока так себе. Но матч с «Миланом» это все равно отдельная история. Свой гол «Фиорентина» забьет. Все итальянские середняки играют против лидером с невероятным настроем. Ну и «Милан», вообще-то, пока не показывает чемпионскую надежность в обороне.

Ставка: обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.03.

Общий коэффициент — 74.75. 0