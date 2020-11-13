ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаПолный ноль. В Кишиневе сборная России не впечатлила Златан Ибрагимович Шведский лев. Как Ибра ведет «Милан» к чемпионству
  • 21:50
    • Сборная России не сумела выиграть у Молдавии
  • 01:26
    • Сборная Шотландии вышла на Евро-2020
  • 01:17
    • Сборная Словакии в овертайме сломила сопротивление Северной Ирландии
  • 00:41
    • Венгрия вырвала победу у Исландии и вышла на Евро-2020
  • 22:51
    • ЦСКА одержал победу над «Басконией» в Евролиге
  • 22:42
    • ЦСКА обыграл «Салават» благодаря дублю Мамина
  • 22:18
    • СКА забросил «Витязю» восемь шайб
    Все новости спорта

    Результативный вечер в Германии и Нидерландах

    Экспресс дня 13 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 13 ноября
    «Саарбрюкен» — сенсационный лидер третьей Бундеслиги
    В новом экспрессе рассмотрим три матчах из низших дивизионов Германии и Нидерландов.

    «Хельмонд» — «Эксельсиор»

    Футбол. Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион

    В конце октября эти команды уже играли между собой в Кубке Нидерландов, и тогда уверенную победу одержал «Эксельсиор» (4:0). В принципе, ничего удивительного, учитывая, как «Хельмонд» проводит первую половину сезона.

    «Хельмонд» после 11-ти туров занимает в турнирной таблице 15-е место. Хозяева предстоящей встречи проиграли уже шесть матчей, пропустив при этом 19 мячей. Это далеко не худший показатель в лиге, но с такой обороной клубу будет крайне сложно подняться хотя бы на несколько позиций.

    В пяти домашних матчах «Хельмонд» набрал всего лишь одно очко. И этот факт свидетельствует о том, что у «Эксельсиора» есть отличные шансы выиграть и вплотную приблизиться к лидирующей группе.

    Все прогнозы на Лигу наций

    «Эксельсиор» в последних пяти матчах не пропустил ни одного мяча — и этот факт может очень серьезно повлиять на настроение футболистов «Хельмонда».

    Ставка: победа «Эксельсиора» за 1.75.

    «Осс» — «Эйндховен»

    Футбол. Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион

    Матчи между этими командами, как правило, получаются результативными. За последние семь лет меньше трех мячей «Осс» и «Эйндховен» забивали только в двух матчах. В остальных случаях соперники без особого труда пробивали «верх».

    100ПолучитьБонус для новичков1xbet 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    Скорее всего, не станет исключением и ближайшая игра. «Осс» в этом чемпионате пропустил уже 11 мячей, а «Эйндховен» — 21. При этом гости еще и довольно неплохо показывают себя в атаке.

    Трудно сказать что-либо по поводу исхода, в Нидерландах, а особенно в первом дивизионе, возможно все что угодно. Поэтому идеальный вариант — ставка на голы. Минимум три мяча соперники могут легко организовать.

    Ставка: тотал матча больше 2,5 за 1.57.

    «Виктория Кельн» — «Саарбрюкен»

    Футбол. Третья Бундеслига

    В Кельне встретятся первая и четвертая команды текущего чемпионата в третьей Бундеслиге. «Саарбрюкен» единолично возглавляет турнирную таблицу после девяти сыгранных матчей. И это в каком-то смысле сенсация, поскольку сезоном ранее «Саарбрюкен» выступал в региональной лиге, и мало кто ожидал, что команда так лихо начнет играть на новом уровне.

    «Саарбрюкен» мощно стартовал, набрав в первых пяти турах 13 очков. После этого последовал небольшой спад, но в начале ноября команда снова начала побеждать. На прошлой неделе «Саарбрюкен» выиграл у «Дуйсбурга» и дрезденского «Динамо».

    И все-таки очевидно, что сейчас от ставки на победу «Саарбрюкена» лучше воздержаться. «Виктория Кельн» достаточно серьезный соперник, который тоже, по всей видимости, ставит перед собой цель попасть во вторую Бундеслигу. Зато можно с уверенностью говорить о том, что матч получится результативным. В атаке команды умеют играть, а вот надежностью в обороне они не могут похвастаться.

    Ставка: тотал матча больше 2,5 за 1.66.

    Общий коэффициент — 4.53. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.98
  • Прогноз на матч Аргентина — Парагвай
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Амур — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Сибирь — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Япония — Панама
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.69
  • Прогноз на матч Мальта U21 — Украина U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Англия U21 — Андорра U21
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сарагоса — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Колумбия — Уругвай
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Давид Алаба
  • Трансферный дайджест. 3-9 ноября
    • 00:58 10/11/2020     Ансу Фати
  • Роналду, Киммих, Фати. Все больше футболистов получают травмы, и это не случайность
    • 15:01 10/11/2020     Златан Ибрагимович
  • Шведский лев. Как Ибра ведет «Милан» к чемпионству
    • 21:23 11/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    Экспресс дня 13 ноября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры