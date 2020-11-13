Экспресс дня 13 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

В новом экспрессе рассмотрим три матчах из низших дивизионов Германии и Нидерландов.

«Хельмонд» — «Эксельсиор»

Футбол. Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион

В конце октября эти команды уже играли между собой в Кубке Нидерландов, и тогда уверенную победу одержал «Эксельсиор» (4:0). В принципе, ничего удивительного, учитывая, как «Хельмонд» проводит первую половину сезона.

«Хельмонд» после 11-ти туров занимает в турнирной таблице 15-е место. Хозяева предстоящей встречи проиграли уже шесть матчей, пропустив при этом 19 мячей. Это далеко не худший показатель в лиге, но с такой обороной клубу будет крайне сложно подняться хотя бы на несколько позиций.

В пяти домашних матчах «Хельмонд» набрал всего лишь одно очко. И этот факт свидетельствует о том, что у «Эксельсиора» есть отличные шансы выиграть и вплотную приблизиться к лидирующей группе.

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«Эксельсиор» в последних пяти матчах не пропустил ни одного мяча — и этот факт может очень серьезно повлиять на настроение футболистов «Хельмонда».

Ставка: победа «Эксельсиора» за 1.75.

«Осс» — «Эйндховен»

Футбол. Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион

Матчи между этими командами, как правило, получаются результативными. За последние семь лет меньше трех мячей «Осс» и «Эйндховен» забивали только в двух матчах. В остальных случаях соперники без особого труда пробивали «верх».

Скорее всего, не станет исключением и ближайшая игра. «Осс» в этом чемпионате пропустил уже 11 мячей, а «Эйндховен» — 21. При этом гости еще и довольно неплохо показывают себя в атаке.

Трудно сказать что-либо по поводу исхода, в Нидерландах, а особенно в первом дивизионе, возможно все что угодно. Поэтому идеальный вариант — ставка на голы. Минимум три мяча соперники могут легко организовать.

Ставка: тотал матча больше 2,5 за 1.57.

«Виктория Кельн» — «Саарбрюкен»

Футбол. Третья Бундеслига

В Кельне встретятся первая и четвертая команды текущего чемпионата в третьей Бундеслиге. «Саарбрюкен» единолично возглавляет турнирную таблицу после девяти сыгранных матчей. И это в каком-то смысле сенсация, поскольку сезоном ранее «Саарбрюкен» выступал в региональной лиге, и мало кто ожидал, что команда так лихо начнет играть на новом уровне.

«Саарбрюкен» мощно стартовал, набрав в первых пяти турах 13 очков. После этого последовал небольшой спад, но в начале ноября команда снова начала побеждать. На прошлой неделе «Саарбрюкен» выиграл у «Дуйсбурга» и дрезденского «Динамо».

И все-таки очевидно, что сейчас от ставки на победу «Саарбрюкена» лучше воздержаться. «Виктория Кельн» достаточно серьезный соперник, который тоже, по всей видимости, ставит перед собой цель попасть во вторую Бундеслигу. Зато можно с уверенностью говорить о том, что матч получится результативным. В атаке команды умеют играть, а вот надежностью в обороне они не могут похвастаться.

Ставка: тотал матча больше 2,5 за 1.66.

Общий коэффициент — 4.53. 0