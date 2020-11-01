ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Динамо» ЗагребБили-били, не забили. Расточительность Эджуке стоила ЦСКА очков Смена президента может не убедить Месси остатьсяВ новой эре «Барселоны» может не оказаться Месси Килиан МбаппеЗасуха в Лиге чемпионов. Мбаппе давно не забивал в сильнейшем клубном турнире
  • 23:34
    • «Боруссия» может пожаловаться на «Зенит» в УЕФА
  • 22:46
    • ЦСКА и загребское «Динамо» счет не открыли
  • 00:56
    • «Наполи» взял верх над «Реал Сосьедадом», «АЗ Алкмар» разгромил «Риеку»
  • 00:55
    • «Байер» в меньшинстве уступил пражской «Славии»
  • 00:54
    • «Рома» и софийский ЦСКА голов не забили
  • 00:52
    • «Арсенал» забил три безответных мяча в ворота «Дандолка»
  • 00:52
    • «Бенфика» разгромила «Стандард», «Рейнджерс» одолел «Лех»
    Все новости спорта

    Суперэкспресс на уик-энд: включаем режим осторожности

    Суперэкспресс на выходные 31 октября — 1 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Суперэкспресс на выходные 31 октября — 1 ноября
    Лионель Месси среди недели провел мощный матч против «Ювентуса»
    Новая попытка «затащить» экспресс с валидольным коэффициентом.

    «Алавес» — «Барселона»

    Футбол. Чемпионат Испании. 8-й тур

    «Барселона» среди недели провела шикарный матч с «Ювентусом». Жаль, конечно, что за «Старую синьору» не играл Криштиану Роналду, но победу «Барсы» из-за этого нельзя считать менее ценной.

    По игре все было четко видно: «Юве» на абсолютно другом уровне. Итальянцы напоминали заряженного и максимально мотивированного середняка против топ-клуба, который вышел и красиво сделал свою работу.

    Остается только надеяться, что такая «Барселона» будет появляться перед нами не раз в месяц, а каждую неделю.

  • Зидан выиграл тактическую дуэль у Кумана
  • Пять выводов после победы «Реала» в Эль-Класико
  • 25/10/2020

    • Поездка в Турин, безусловно, получилась энергозатратной, но «Барса», так сказать, на эмоциях должна и с «Алавесом» разобраться. Молодым Ансу Фати и Педри, а также их вожаку Лео Месси пока рано останавливаться.

    Ставка: победа «Барселоны» за 1.49.

    «Кротоне» — «Аталанта»

    Футбол. Чемпионат Италии. 6-й тур

    Разговоры про невероятную «Аталанту» начинают потихоньку стихать. Восхищение очень быстро сменилось сомнениями. Достаточно было всего лишь проиграть «Наполи» и «Сампдории», а также провести неуверенный матч с «Аяксом».

    Голландцам команда Джанпьеро Гасперини в итоге не уступила, но судорожное спасение все равно вызвало немало вопросов. Короче говоря, сейчас легко услышать что-то вроде «А, понятно, Аталанта уже не та, что в прошлом сезоне».

    Все прогнозы на спорт

    Проблемы есть, но, как ни странно, возможно, даже хорошо, что все это произошло именно сейчас, когда впереди еще целый сезон. Да и лишние разговоры про гениальность наверняка тоже мешали футболистам «Аталанты». Теперь, после двух-трех провальных игр, можно спокойно сконцентрироваться на работе.

    В общем, три-четыре мяча «Аталанта» отгрузит в ворота «Кротоне», который пришел в Серию А с обороной, которая, мягко говоря, не совсем подходит для элитного дивизиона.

    Ставка: тотал «Аталанты» больше 2,5 за 2.06.

    «Осасуна» — «Атлетико»

    Футбол. Чемпионат Испании. 8-й тур

    Кто-то скажем, что не совсем правильно ставить на клубы, которые пару всего лишь пару дней назад играли в Лиге чемпионов. Но каждую ситуацию все-таки надо рассматривать отдельно.

    Все прогнозы на футбол

    «Атлетико», например, некогда расслабляться. Сейчас банда Диего Симеоне делает все, чтобы как можно скорее забыть кошмарное поражение от «Баварии» и восстановить репутацию непробиваемой стены. Кое-что в этом направлении уже сделано.

    В прошлом туре Ла Лиги «Атлетико» щелкнул «Бетис», а потом одержал волевую победу над «Зальцбургом» в Лиге чемпионов. На очереди — «Осасуна». Да, упертая, но «Атлетико» в этом плане явно не уступает своему ближайшему сопернику.

  • Звезды на халяву. Месси, Рамос, Агуэро и другие будущие свободные агенты
  • Десять лучших свободных агентов, котрых можно подписать в 2021 году
  • 14/10/2020

    • И, кстати, на следующей неделе у «Атлетико» матч с «Локомотивом», поэтому можно спокойно играть, не заморачиваясь, что вперед что-то невероятно сложное в Лиге чемпионов.

    Ставка: победа «Атлетико» за 1.85.

    «Тоттенхэм» — «Брайтон»

    Футбол. Чемпионат Англии. 6-й тур

    В АПЛ намечается, пожалуй, самая непредсказуемая чемпионская гонка за последние лет десять. Но уже сейчас очевидно, что одним из скрытых фаворитов этого сериала является «Тоттенхэм».

    Команда Жозе Моуринью оступилась в первом туре, но с тех пор в рамках чемпионата больше не проигрывала. Ну и самое главное — играет «Тоттенхэм» намного ярче, чем от него ожидали. Похоже, из тренерских конспектов Моуринью наконец-то исчезла глава про «автобус».

    Все прогнозы на АПЛ

    Предстоящий матч будет проходить на фоне неудачного визита «Тоттенхэма» в Бельгию, где лондонский клуб неожиданно проиграл «Антверпену» в рамках группового этапа Лиги Европы.

    В АПЛ «шпоры» играют явно не с таким настроем, и почти нет сомнений, что на игру с «Брайтоном» в плане отношения выйдет совершенно другая команда. Правильно реагировать на неудачи «Тоттенхэм» умеет.

    Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.66.

    «Специя» — «Ювентус»

    Футбол. Чемпионат Италии. 6-й тур

    Наверное, «Ювентусу» пора выиграть. Ничья с «Кротоне», потом с «Вероной», поражение от «Барселоны» — такого октября у болельщиков «Старой синьоры» давно не было.

    Все прогнозы на Серию А

    Если «Юве» не выиграет и у скромной «Специи», Андреа Пирло на этот раз будет крайне сложно найти оправдания после очередной неудачи.

    Ставка: победа «Ювентуса» за 1.39.

    «Рома» — «Фиорентина»

    Футбол. Чемпионат Италии. 6-й тур

    Потенциально один их самых интересных матчей предстоящего тура в Серии А. «Рома» в этом сезоне уже устроила несколько триллеров. Сначала была ничья с «Ювентусом», потом триллер с «Миланом» на «Сан-Сиро», завершившийся со счетом 3:3. А у «Беневенто», например, римляне выиграли 5:2.

    15 000ПолучитьКешбэк — уникальный бонус новичкам1xstavka.ru 500ПолучитьФрибет за регистрациюolimp.bet

    Матчи с участием «Ромы» — идеальное шоу для любителей остросюжетного футбола, в котором практически нет места тактическим заморочкам.

    Парни и сами играют, и другим не мешают. Ну и «Фиорентина» как раз из тех, кто может запросто поддержать подобный сценарий.

    Ставка: обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 1.84.

    Общий коэффициент — 23.41. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.65
  • Прогноз на матч Барыс — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Северсталь — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Шальке — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Ковентри — Рединг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.31
  • Экспресс дня 30 октября
  • Сегодня в 23:00
    •  3.02
  • Прогноз на матч Эйбар — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Пасуш де Феррейра — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Фрагмент матча
  • К проблемам в обороне добавились ляпы Сафонова. «Краснодар» уступил «Челси»
    • Вчера в 00:26     Хабиб Нурмагомедов
  • Абсолютно великий. Хабиб ушел максимально красиво
    • 12:56 25/10/2020     Килиан Мбаппе
  • Трансферный дайджест. 20-26 октября
    • 20:53 26/10/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    Суперэкспресс на выходные 31 октября — 1 ноября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 23.41
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры