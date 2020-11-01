Суперэкспресс на выходные 31 октября — 1 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

Новая попытка «затащить» экспресс с валидольным коэффициентом.

«Алавес» — «Барселона»

Футбол. Чемпионат Испании. 8-й тур

«Барселона» среди недели провела шикарный матч с «Ювентусом». Жаль, конечно, что за «Старую синьору» не играл Криштиану Роналду, но победу «Барсы» из-за этого нельзя считать менее ценной.

По игре все было четко видно: «Юве» на абсолютно другом уровне. Итальянцы напоминали заряженного и максимально мотивированного середняка против топ-клуба, который вышел и красиво сделал свою работу.

Остается только надеяться, что такая «Барселона» будет появляться перед нами не раз в месяц, а каждую неделю.

Поездка в Турин, безусловно, получилась энергозатратной, но «Барса», так сказать, на эмоциях должна и с «Алавесом» разобраться. Молодым Ансу Фати и Педри, а также их вожаку Лео Месси пока рано останавливаться.

Ставка: победа «Барселоны» за 1.49.

«Кротоне» — «Аталанта»

Футбол. Чемпионат Италии. 6-й тур

Разговоры про невероятную «Аталанту» начинают потихоньку стихать. Восхищение очень быстро сменилось сомнениями. Достаточно было всего лишь проиграть «Наполи» и «Сампдории», а также провести неуверенный матч с «Аяксом».

Голландцам команда Джанпьеро Гасперини в итоге не уступила, но судорожное спасение все равно вызвало немало вопросов. Короче говоря, сейчас легко услышать что-то вроде «А, понятно, Аталанта уже не та, что в прошлом сезоне».

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Проблемы есть, но, как ни странно, возможно, даже хорошо, что все это произошло именно сейчас, когда впереди еще целый сезон. Да и лишние разговоры про гениальность наверняка тоже мешали футболистам «Аталанты». Теперь, после двух-трех провальных игр, можно спокойно сконцентрироваться на работе.

В общем, три-четыре мяча «Аталанта» отгрузит в ворота «Кротоне», который пришел в Серию А с обороной, которая, мягко говоря, не совсем подходит для элитного дивизиона.

Ставка: тотал «Аталанты» больше 2,5 за 2.06.

«Осасуна» — «Атлетико»

Футбол. Чемпионат Испании. 8-й тур

Кто-то скажем, что не совсем правильно ставить на клубы, которые пару всего лишь пару дней назад играли в Лиге чемпионов. Но каждую ситуацию все-таки надо рассматривать отдельно.

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«Атлетико», например, некогда расслабляться. Сейчас банда Диего Симеоне делает все, чтобы как можно скорее забыть кошмарное поражение от «Баварии» и восстановить репутацию непробиваемой стены. Кое-что в этом направлении уже сделано.

В прошлом туре Ла Лиги «Атлетико» щелкнул «Бетис», а потом одержал волевую победу над «Зальцбургом» в Лиге чемпионов. На очереди — «Осасуна». Да, упертая, но «Атлетико» в этом плане явно не уступает своему ближайшему сопернику.

И, кстати, на следующей неделе у «Атлетико» матч с «Локомотивом», поэтому можно спокойно играть, не заморачиваясь, что вперед что-то невероятно сложное в Лиге чемпионов.

Ставка: победа «Атлетико» за 1.85.

«Тоттенхэм» — «Брайтон»

Футбол. Чемпионат Англии. 6-й тур

В АПЛ намечается, пожалуй, самая непредсказуемая чемпионская гонка за последние лет десять. Но уже сейчас очевидно, что одним из скрытых фаворитов этого сериала является «Тоттенхэм».

Команда Жозе Моуринью оступилась в первом туре, но с тех пор в рамках чемпионата больше не проигрывала. Ну и самое главное — играет «Тоттенхэм» намного ярче, чем от него ожидали. Похоже, из тренерских конспектов Моуринью наконец-то исчезла глава про «автобус».

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Предстоящий матч будет проходить на фоне неудачного визита «Тоттенхэма» в Бельгию, где лондонский клуб неожиданно проиграл «Антверпену» в рамках группового этапа Лиги Европы.

В АПЛ «шпоры» играют явно не с таким настроем, и почти нет сомнений, что на игру с «Брайтоном» в плане отношения выйдет совершенно другая команда. Правильно реагировать на неудачи «Тоттенхэм» умеет.

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.66.

«Специя» — «Ювентус»

Футбол. Чемпионат Италии. 6-й тур

Наверное, «Ювентусу» пора выиграть. Ничья с «Кротоне», потом с «Вероной», поражение от «Барселоны» — такого октября у болельщиков «Старой синьоры» давно не было.

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Если «Юве» не выиграет и у скромной «Специи», Андреа Пирло на этот раз будет крайне сложно найти оправдания после очередной неудачи.

Ставка: победа «Ювентуса» за 1.39.

«Рома» — «Фиорентина»

Футбол. Чемпионат Италии. 6-й тур

Потенциально один их самых интересных матчей предстоящего тура в Серии А. «Рома» в этом сезоне уже устроила несколько триллеров. Сначала была ничья с «Ювентусом», потом триллер с «Миланом» на «Сан-Сиро», завершившийся со счетом 3:3. А у «Беневенто», например, римляне выиграли 5:2.

Матчи с участием «Ромы» — идеальное шоу для любителей остросюжетного футбола, в котором практически нет места тактическим заморочкам.

Парни и сами играют, и другим не мешают. Ну и «Фиорентина» как раз из тех, кто может запросто поддержать подобный сценарий.

Ставка: обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 1.84.

Общий коэффициент — 23.41. 0