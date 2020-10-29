Экспресс дня 29 октября. Прогнозы и ставки на футбол

Очередной экспресс, в котором мы на этот раз рассматриваем предстоящие матчи второго тура группового этапа в Лиге Европы.

«Бенфика» — «Стандард»

Футбол. Лига Европы. Групповой этап. 2-й тур

«Бефника», как и ожидалось, стартовала в групповом этапе Лиги Европы с уверенной победы. На прошлой неделе лиссабонский клуб выиграл в гостях у польского «Леха» со счетом 4:2. Расстроить главного тренера «орлов» Жорже Жезуша могли разве что два пропущенных мяча.

Но суть в том, что нынешняя «Бенфика» заточена, прежде всего, под игру в атаке. У португальского гранда сейчас, наверное, один из самых мощных подборов атакующих игроков за последние несколько лет.

«Стандард» в первом туре проиграл дома шотландскому «Рейнджерс». После этого результата можно смело говорить, что бельгийцам будет крайне сложно выйти из группы. Просто не совсем понятно, где «Стандард» собирается набирать очки.

Скорее всего, в предстоящем матче «Бенфика» снова покажет мощную игру в нападении. При желании хозяева легко забьют как минимум три мяча.

Ставка: тотал «Бенфики» больше 2,5 за 1.86.

«Милан» — «Спарта» Прага

Футбол. Лига Европы. Групповой этап. 2-й тур

«Милан» впервые с 1959 года забивал минимум по два мяча в 11-ти матчах кряду. «Россонери» невероятно мощно начали новый сезон, на данный момент легендарный клуб возглавляет турнирную таблицу Серии А.

Однако придраться все же есть к чему. «Милан» не только много забивает, но еще и пропускает частенько. Вот, например, в понедельник команда Стефано Пиоли сыграла вничью с «Ромой» со счетом 3:3. В этой игре оборона «Милана» показала явно не чемпионский уровень игры.

Кроме того, на прошлой неделе ворота «Милана» смог распечатать шотландский «Селтик». «Интер», несмотря на поражение в дерби, тоже очень прилично терзал защиту «Милана». В общем, при желании можно найти много подобных моментов.

Это, конечно, не говорит о том, что «Спарта» сейчас приедет и выиграет у «Милана», но шансы забить хотя бы один мяч у лидера чемпионата Чехии точно будут.

Ставка: обе команды забьют за 1.72.

«Рома» — ЦСКА София

Футбол. Лига Европы. Групповой этап. 2-й тур

Футбол «Ромы» в начале сезона однозначно свидетельствует о том, что команда готова к борьбе за трофеи. Классные матчи с «Ювентусом» и «Миланом», уверенные победы над середняками Серии А — римляне действительно в порядке.

В понедельник, как уже упоминалось выше, команда Паулу Фонсеки сыграла вничью с «Миланом». Сильнейший матч от «Ромы», в котором она могла даже выиграть, если бы арбитр не придумал пенальти для «Милана».

Но мы, прежде всего, акцентируем внимание на том, что «Рома» дважды забила «Ювентусу», а «Милану» и вовсе трижды прилетело.

В общем, будет настроение, «Рома» и болгарскому гранду набросает полную кошелку.

Ставка: тотал «Ромы» больше 2,0 за 1.43.

Общий коэффициент — 4.57. 0