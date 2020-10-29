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    Мастер-класс от «Ромы» и «Бенфики», голы на «Сан-Сиро»

    Экспресс дня 29 октября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 29 октября
    «Милан» в 11-ти последних матчах забивал минимум по два мяча
    Очередной экспресс, в котором мы на этот раз рассматриваем предстоящие матчи второго тура группового этапа в Лиге Европы.

    «Бенфика» — «Стандард»

    Футбол. Лига Европы. Групповой этап. 2-й тур

    «Бефника», как и ожидалось, стартовала в групповом этапе Лиги Европы с уверенной победы. На прошлой неделе лиссабонский клуб выиграл в гостях у польского «Леха» со счетом 4:2. Расстроить главного тренера «орлов» Жорже Жезуша могли разве что два пропущенных мяча.

    Но суть в том, что нынешняя «Бенфика» заточена, прежде всего, под игру в атаке. У португальского гранда сейчас, наверное, один из самых мощных подборов атакующих игроков за последние несколько лет.

    «Стандард» в первом туре проиграл дома шотландскому «Рейнджерс». После этого результата можно смело говорить, что бельгийцам будет крайне сложно выйти из группы. Просто не совсем понятно, где «Стандард» собирается набирать очки.

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    • Скорее всего, в предстоящем матче «Бенфика» снова покажет мощную игру в нападении. При желании хозяева легко забьют как минимум три мяча.

    Ставка: тотал «Бенфики» больше 2,5 за 1.86.

    «Милан» — «Спарта» Прага

    Футбол. Лига Европы. Групповой этап. 2-й тур

    «Милан» впервые с 1959 года забивал минимум по два мяча в 11-ти матчах кряду. «Россонери» невероятно мощно начали новый сезон, на данный момент легендарный клуб возглавляет турнирную таблицу Серии А.

    Однако придраться все же есть к чему. «Милан» не только много забивает, но еще и пропускает частенько. Вот, например, в понедельник команда Стефано Пиоли сыграла вничью с «Ромой» со счетом 3:3. В этой игре оборона «Милана» показала явно не чемпионский уровень игры.

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    Кроме того, на прошлой неделе ворота «Милана» смог распечатать шотландский «Селтик». «Интер», несмотря на поражение в дерби, тоже очень прилично терзал защиту «Милана». В общем, при желании можно найти много подобных моментов.

    Это, конечно, не говорит о том, что «Спарта» сейчас приедет и выиграет у «Милана», но шансы забить хотя бы один мяч у лидера чемпионата Чехии точно будут.

    Ставка: обе команды забьют за 1.72.

    «Рома» — ЦСКА София

    Футбол. Лига Европы. Групповой этап. 2-й тур

    Футбол «Ромы» в начале сезона однозначно свидетельствует о том, что команда готова к борьбе за трофеи. Классные матчи с «Ювентусом» и «Миланом», уверенные победы над середняками Серии А — римляне действительно в порядке.

    В понедельник, как уже упоминалось выше, команда Паулу Фонсеки сыграла вничью с «Миланом». Сильнейший матч от «Ромы», в котором она могла даже выиграть, если бы арбитр не придумал пенальти для «Милана».

    Но мы, прежде всего, акцентируем внимание на том, что «Рома» дважды забила «Ювентусу», а «Милану» и вовсе трижды прилетело.

    В общем, будет настроение, «Рома» и болгарскому гранду набросает полную кошелку.

    Ставка: тотал «Ромы» больше 2,0 за 1.43.

    Общий коэффициент — 4.57. 0

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    Экспресс дня 29 октября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.57
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