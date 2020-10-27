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    Триллер в Италии, новые проблемы «Реала» и просто матч для «Манчестер Сити»

    Экспресс дня 27 октября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 27 октября
    «Реал» едет в гости к «Боруссии» М после победы в Эль Класико
    В очередной экспресс от LiveSport.Ru попали три матча группового этапа Лиги чемпионов.

    «Аталанта» — «Аякс»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 2-й тур

    Первая мысль — матч будет результативным. Сложно думать иначе, глядя на результативность этих команд. «Аякс» в минувшие выходные разнес на мелкие кусочки «Венло», выиграв — стыдно сказать — со счетом 13:0...Это рекорд в истории чемпионатов Нидерландов.

    Ну и не будем забывать, что даже в проигранном матче «Ливерпулю» на прошлой неделе «Аякс» мощно сыграл в атаке, но в этом случае команду Эрика тен Хага подвела реализация. Хотя есть ощущение, там, скорее, в большей степени было банальное невезение.

    «Аталанта» в первом туре ЛЧ крупно выиграла у датского «Мидтъюллана» — 4:0. Но при этом в Серии А дела у команды из Бергамо резко испортились. «Аталанта» сначала проиграла «Наполи», а потом и «Сампдории».

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    • Ну и самое удивительное заключается в том, что в этих матчах «Аталанта» пропустила семь мячей. Что-то явно пошло не так.

    В общем, берем очень опасную, но при этом логичную ставку.

    Ставка: тотал каждого тайма больше 1,5 за 2.99.

    «Боруссия» Менхенгладбах — «Реал» Мадрид

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 2-й тур

    По первому матчу «Боруссии» можно легко сделать вывод, что встречи с этой командой станут для всех большой проблемой. Неделю назад клуб из Менхенгладбаха едва не выиграл на выезде у «Интера». Итальянцы вырвали спасительную ничью буквально за пару минут до финального свистка. Но главное впечатление — по игре «Боруссия» была лучше...Особенно показательным в этом плане стал второй тайм, когда «Интер» в какой-то момент конкретно «поплыл».

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    Как стартовал в Лиге чемпионов «Реал», можно не напоминать, это было эпично, но в то же время очень больно для той части Мадрида, которая переживает за «Королевский клуб». Но паника продолжалась недолго, уже на выходных «Реал» «щелкнул» «Барселону». В Эль Класико не обошлось без скандала, арбитр все-таки погорячился с пенальти в ворота каталонцев, но надо признать, что «Реал» играл хорошо. Во всяком случае, это уже хотя бы как-то напоминало настоящий «Реал».

    Но с глобальными выводами пока не будем спешить. Кто знает, а вдруг в Барселоне было всего лишь приятное исключение. Матч против «Боруссии» будет для «Реала» намного сложнее, чем против «Барсы».

    Ставка: обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 1.74.

    «Марсель» — «Манчестер Сити»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 2-й тур

    На сценарий этого матча могла бы существенно повлиять обстановка на стадионе, но «Велодром» будет пуст, «Марселю» снова придется играть без поддержки. По результатам заметно, что провансальцам часто очень не хватает своих шумных болельщиков, особенно в домашних матчах.

    «Марсель» неудачно стартовал в групповом этапе, проиграв в гостях «Олимпиакосу». И уже понятно, что французы самая слабая команда в этом квартете. Эмоций много — конкретики мало. Приблизительно так можно охарактеризовать «Марсель».

    «Манчестер Сити» будет легко против не очень аккуратного «Марселя», который очень сбивается на ненужные эмоции. Свои два-три мяча «Сити» легко забьет в предстоящем матче.

    Ставка: тотал «Манчестер Сити» больше 2,0 за 1.66.

    Общий коэффициент — 8.66. 0

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    Экспресс дня 27 октября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 8.66
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