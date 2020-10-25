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    Победа «Юве» и удачная домашняя серия «Арсенала»

    Экспресс дня 25 октября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 25 октября
    «Ювентус»
    В воскресенье, 25 октября, в чемпионатах Англии, Италии и Франции пройдут матчи очередных игровых дней.

    «Арсенал» — «Лестер»

    Футбол. Чемпионата Англии. АПЛ. 6-й тур

    «Арсенал» начал данный сезон с завоевания Суперкубка Англии, одолев «Ливерпуль». В Премьер-лиге «канониры» в девятью очками занимают пятое место, выиграв три домашние игры при двух выездных поражениях.

    Неделю назад в рамках чемпионата лондонцы потерпели гостевое поражение от «Манчестер Сити» (0:1), а накануне они стартовали в Лиге Европы с непростой виктории над «Рапидом» (2:1) в Австрии.

    «Лестер» имеет на своем счету такое же количество набранных балов, но идет строкой выше из-за лучших дополнительных показателей. Стартовали «лисы» в АПЛ с трех викторий подряд, одна из которых была одержана на выезде над «Манчестер Сити» (5:2).

    Однако после этого они дважды проиграли. Так в минувшем туре они дома потерпели фиаско от «Астон Виллы» (0:1). В Лиге Европы же коллектив в родных стенах разобрался с украинской «Зарей» (3:0).

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    • На своей арене «канониры» выступают довольно-таки сильно, и в данном поединке вполне можно ставить на викторию хозяев с нулевой форой.

    Ставка: победа «Арсенала» с форой 0 за 1.45.

    «Ювентус» — «Верона»

    Футбол. Чемпионата Италии. Серия А. 5-й тур

    «Ювентус» с 8 очками в новом розыгрыше Серии А после четырех туров в турнирной таблице располагается на четвертой строчке, отставая от лидера на четыре балла.

    «Старая Синьора» дважды одерживала виктории на домашнем поле, а на выезде клуб расписал мировые с «Ромой» (2:2) и неделю назад с «Кротоне» (1:1). Несколько дней назад туринцы начали свой путь в Лиге чемпионов выездной викторией над киевским «Динамо» со счетом 2:0.

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    «Верона», которая в прошлом розыгрыше Серии А была девятой, в текущем чемпионате с семью набранными очками располагается на седьмой позиции, отставая от предстоящего соперника только на один балл.

    На старте турнира «мастифы» одерживали две домашние виктории, после чего на выезде потерпели поражение от «Пармы» (0:1) и разошелся миром в родных стенах с «Дженоа» (0:0).

    «Юве», неожиданно потерявший очки в предыдущем туре, вряд ли себе позволит допустить осечку и на этот раз. Ставим на выигрыш хозяев.

    Ставка: победа «Ювентуса» за 1.43.

    «Лион» — «Монако»

    Футбол. Чемпионата Франции. Лига 1. 8-й тур

    «Лион» неудачно провел прошлый чемпионат Франции и остался без еврокубков. В этом розыгрыше Лиги 1«ткачи» пока также выступает не особо хорошо, находясь на девятом месте, отставая от лидера уже на семь очков.

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    За всю турнирную дистанцию «львы» потерпели всего одно поражение, однако четырежды расходилась миром и одержали всего лишь две виктории, одна из которых была добыта неделю назад на выезде над «Страсбуром» (1:0).

    «Монако» также в предыдущем сезоне в Лиге 1 финишировал в середине турнирной таблицы и не добыл билет в Европу. В данном же чемпионате монегаски идет восьмыми, опережая предстоящего соперника на один балл.

    В текущем первенства коллектив выигрывал три встречи, дважды разошелся миром и два раза уступал. В предыдущем туре «Монако» на домашнем поле не смог справиться с «Монпелье», сыграв вничью 1:1.

    Очные противостояния этих клубов проходят весьма результативно. Наверняка и данном поединке коллективы превысят отметку в 2,5 забитых гола.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.55.

    Общий коэффициент — 3.21. 0

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    Экспресс дня 25 октября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.21
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