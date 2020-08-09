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    Добудет ли «Спартак» три очка в игре с «Сочи»?

    Экспресс дня 9 августа. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 9 августа
    «Спартак»
    В воскресенье, 9 августа, состоятся три поединка стартового тура в российской Премьер-лиги.

    «Спартак» — «Сочи»

    Футбол. Чемпионат России. 1-й тур

    «Спартак» по итога прошлого сезона в Премьер-лиге занял только седьмое место. Так что московская команда осталась без путевки в еврокубки.

    С конца июля «красно-белые» выдали серию из пяти матчей без побед, однако в двух заключительных турах первенства дважды выиграли. Сначала они в родных стенах разгромили «Ахмат» (3:0), а затем в Казани одолели «Рубин» (2:1).

    «Сочи» в дебютном розыгрыше РПЛ сумел сохранить свое место в элитном дивизионе, финишировав в турнирной таблице на 12 строке, опередив на два очка зону вылета.

    После рестарта сочинский коллектив из восьми сыгранных встречах проиграл только три. Причем два из проигрышей были в заключительных турах техническими.

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    • «Спартак» сохранил всех игроков основы. Плюс усилился Кокориным. Прогнозируем, что москвичи, ставящие высокие задачи на сезон, начнут сезон с победы.

    Ставка: победа «Спартака» за 1.86.

    «Уфа» — «Краснодар»

    Футбол. Чемпионат России. 1-й тур

    «Уфа» в минувшем сезоне РПЛ заняла в турнирной таблице девятое место, отстав на три очка от шестой еврокубковой позиции. Отметим, что уфимцы 14 матчей первенства завершили миром.

    Во втором круге первенства «горожане» потерпели всего два поражения. Одно из них было в предпоследнем туре дома от московского «Динамо» (0:1), после чего они также в родных стенах сыграли вничью с тульским «Арсеналом» (0:0).

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    «Краснодар» в прошлом сезоне финишировал в турнирной таблице РПЛ на третьем месте, отстав от второй строчки на пять очков.

    Заключительный отрезок первенства «быки» провели не особо хорошо. Так в семи последних турах первенства они выиграли лишь две встречи, потерпев три поражения и дважды разойдясь миром. В последнем туре минувшего чемпионата они дома разгромили «Ахмат» (4:0).

    В прошлых десяти очных встречах только дважды забивалось больше двух мячей. Вряд ли и сейчас коллективы выдадут голевую феерию.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.73.

    «Арсенал» Тула — «Ахмат»

    Футбол. Чемпионат России. 1-й тур

    «Арсенал» завершил прошлое первенство России на восьмой позиции, проиграв всего три балла еврокубковому месту.

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    Коллектив из Тулы неплохо провел заключительный отрезок минувшего чемпионата. В пяти последних встречах «оружейники» трижды выиграли, а также было одно фиаско и ничья в последнем туре в гостях с «Уфой» (0:0).

    «Ахмат» в прошлом сезоне вел борьбу за выживание. Грозненцы в итоге заняли в турнирной таблице 13 строчку, избежав вылета.

    «Зелено-белые» удачно провели пост-карантинный период, выиграв три игры при двух ничьих и трех поражениях, два из которых состоялись на финише первенства: в Москве от «Спартака» (0:3) и в гостях от «Краснодара» (0:4).

    Между собой эти коллективы зачастую играют достаточно результативно. Вполне возможно, что и в этой встрече будет забит не один мяч.

    Ставка: ТБ 2 за 1,73.

    Итоговый коэффициент — 5.56. 0

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    Экспресс дня 9 августа. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.56
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