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    Что принесет долгожданное возвращение еврокубков?

    Экспресс дня 5 августа. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 5 августа
    Ромелу Лукаку
    После долгого перерыва возвращаются еврокубки. 5 августа пройдут три ответных поединка 1/8 финала Лиги Европы, а «Интер» и «Хетафе» все решат в одной игре. После долгого перерыва возвращаются еврокубки. 5 августа пройдут три ответных поединка 1/8 финала Лиги Европы, а «Интер» и «Хетафе» все решат в одной игре..

    «Интер» — «Хетафе»

    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала

    В этом противостоянии коллективы проведут одну игру в немецком Гельзенкирхене. «Интер» перебрался в Лигу Европы из Лиги чемпионов, заняв только третье место в своей группе.

    В 1/16 финала турнира миланцы выбили болгарский «Лудогорец», дважды обыграв соперника: 2:0 — в гостях и 2:1 — дома. Несколько дней назад «неродзурри» завершили свое выступление в итальянской Серии А, заняв вторую строчку. В заключительном туре они одолели на выезде «Аталанту» (2:0).

    На групповом этапе Лиги Европы «Хетафе» занял второе место в своем квартете, отстав от лидера на один балл. «Городские» добились там четырех викторий, еще по разу разойдясь миром и уступив.

    В 1/16 финала испанский клуб выбил «Аякс», выиграв дома 2:0, а в гостях уступил 1:2. В недавно завершившемся чемпионате Испании «Хетафе» занял только восьмое место.

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    • «Интер» пребывает в неплохой форме, выиграв три последние встречи «всухую», а вот «Хетафе» смазал концовку сезона. Так что ставим в этой игре на победу «неродзурри».

    Ставка: победа «Интера» в основное время за 1.73.

    «Копенгаген» — «Истанбул ББ»

    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

    «Копенгаген» заверши групповую стадию Лиги Европы на втором месте в своем квартете, добившись всего двух викторий при трех ничьих и одном поражении.

    В 1/16 финала датчане прошли «Селтик», сыграв дома вничью (1:1), но на выезде он сумел одолеть шотландцев (3:1). В чемпионате Дании «Копенгаген» финишировал на втором месте, завершив первенство двумя викториями.

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    «Истанбул ББ» в группе Лиги Европы финишировал на первом месте в своем квартете, обойдя «Рому» и «Боруссия» из Менхенгладбаха.

    В 1/16 финала турецкая команда сумела выбить «Спортинг». В Португалии стамбульцы проиграли (1:3), после чего на дома победили с аналогичным счетом, а в овертайме забили и победный мяч — 4:1. В недавно завершившемся чемпионате Турции «Истанбул» смог завоевать золотые медали.

    Первый матч принес «Истанбулу ББ» домашнюю победу со счетом 1:0. Турки превосходят своего соперника по классу и вполне смогут устоять в Дании.

    Ставка: Х2 за 1.52.

    «МЮ» — ЛАСК

    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

    «Манчестер Юнайтед» легко преодолел групповой раунд Лиги Европы, выиграв четыре игры при одной ничьей и поражении. В 1/16 финала «манкунианцы» не испытали проблем с «Брюгге», сыграв в гостях 1:1 и победив 5:0 дома.

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    В Премьер-лиге коллектив Сульшера финишировал на третьем месте. В заключительном матче чемпионата «Манчестер Юнайтед» на выезде добился победы над «Лестером» (2:0).

    ЛАСК в групповом раунде турнира занял в квартете первое место, обойдя на одно очко «Спортинг».

    В первом раунде плей-офф австрийцы прошли «АЗ Алкмаар», после гостевых 1:1 ЛАСК в родных стенах победил 2:0. В чемпионате Австрии коллектив финишировал только на третьей строчке.

    В первой встрече ЛАСК дома потерпел от «МЮ» сокрушительное поражение со счетом 0:5. Так что ответка превратилась формальность, где вновь наверняка легко победят англичане.

    Ставка: победа «МЮ» с форой (-1,5) за 1.73.

    Итоговый коэффициент — 4.54. 0

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    Экспресс дня 5 августа. Прогнозы и ставки на футбол. После долгого перерыва возвращаются еврокубки. 5 августа пройдут три ответных поединка 1/8 финала Лиги Европы, а «Интер» и «Хетафе» все решат в одной игре.. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.54
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