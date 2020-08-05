Экспресс дня 5 августа. Прогнозы и ставки на футбол

«Интер» — «Хетафе»
Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
В этом противостоянии коллективы проведут одну игру в немецком Гельзенкирхене. «Интер» перебрался в Лигу Европы из Лиги чемпионов, заняв только третье место в своей группе.
В 1/16 финала турнира миланцы выбили болгарский «Лудогорец», дважды обыграв соперника: 2:0 — в гостях и 2:1 — дома. Несколько дней назад «неродзурри» завершили свое выступление в итальянской Серии А, заняв вторую строчку. В заключительном туре они одолели на выезде «Аталанту» (2:0).
На групповом этапе Лиги Европы «Хетафе» занял второе место в своем квартете, отстав от лидера на один балл. «Городские» добились там четырех викторий, еще по разу разойдясь миром и уступив.
В 1/16 финала испанский клуб выбил «Аякс», выиграв дома 2:0, а в гостях уступил 1:2. В недавно завершившемся чемпионате Испании «Хетафе» занял только восьмое место.
«Интер» пребывает в неплохой форме, выиграв три последние встречи «всухую», а вот «Хетафе» смазал концовку сезона. Так что ставим в этой игре на победу «неродзурри».
Ставка: победа «Интера» в основное время за 1.73.
«Копенгаген» — «Истанбул ББ»
Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч
«Копенгаген» заверши групповую стадию Лиги Европы на втором месте в своем квартете, добившись всего двух викторий при трех ничьих и одном поражении.
В 1/16 финала датчане прошли «Селтик», сыграв дома вничью (1:1), но на выезде он сумел одолеть шотландцев (3:1). В чемпионате Дании «Копенгаген» финишировал на втором месте, завершив первенство двумя викториями.
«Истанбул ББ» в группе Лиги Европы финишировал на первом месте в своем квартете, обойдя «Рому» и «Боруссия» из Менхенгладбаха.
В 1/16 финала турецкая команда сумела выбить «Спортинг». В Португалии стамбульцы проиграли (1:3), после чего на дома победили с аналогичным счетом, а в овертайме забили и победный мяч — 4:1. В недавно завершившемся чемпионате Турции «Истанбул» смог завоевать золотые медали.
Первый матч принес «Истанбулу ББ» домашнюю победу со счетом 1:0. Турки превосходят своего соперника по классу и вполне смогут устоять в Дании.
Ставка: Х2 за 1.52.
«МЮ» — ЛАСК
Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч
«Манчестер Юнайтед» легко преодолел групповой раунд Лиги Европы, выиграв четыре игры при одной ничьей и поражении. В 1/16 финала «манкунианцы» не испытали проблем с «Брюгге», сыграв в гостях 1:1 и победив 5:0 дома.
В Премьер-лиге коллектив Сульшера финишировал на третьем месте. В заключительном матче чемпионата «Манчестер Юнайтед» на выезде добился победы над «Лестером» (2:0).
ЛАСК в групповом раунде турнира занял в квартете первое место, обойдя на одно очко «Спортинг».
В первом раунде плей-офф австрийцы прошли «АЗ Алкмаар», после гостевых 1:1 ЛАСК в родных стенах победил 2:0. В чемпионате Австрии коллектив финишировал только на третьей строчке.
В первой встрече ЛАСК дома потерпел от «МЮ» сокрушительное поражение со счетом 0:5. Так что ответка превратилась формальность, где вновь наверняка легко победят англичане.
Ставка: победа «МЮ» с форой (-1,5) за 1.73.
Итоговый коэффициент — 4.54. 0