Экспресс дня 13 июля. Прогнозы и ставки на футбол

В понедельник, 13 июля, в Европе продолжатся матчи национальных футбольных чемпионатов. В понедельник, 13 июля, в Европе продолжатся матчи национальных футбольных чемпионатов.

«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»

Футбол. Чемпионат Англии. 35-й тур

«Манчестер Юнайтед» продолжает погоню за идущим четвертым «Лестером». В ближайшем матче «красные дьяволы» на своем поле примут «Саутгемптон».

«Святые» расположились на 12-м месте в турнирной таблице, обезопасив себя от вылета. Теоретически они еще могут побороться за зону еврокубков, но их шансы довольно малы.

Так что «Саутгемптон» сильно не расстроится, если не наберет очков на «Олд Траффорд», в отличие от «Юнайтед», который просто обязан побеждать, ведь на кону — путевка в Лигу чемпионов.

Все прогнозы на АПЛ

Недавно, «святые» обыграли «Манчестер Сити», но это произошло уже после того, как «горожане» потеряли шансы догнать «Ливерпуль». Подобного результата в матче с другим клубом из Манчестера мы бы не ждали.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой -1 за 1.49.

«Гранада» — «Реал»

Футбол. Чемпионат Испании. 36-й тур

У «Реала» задача еще более серьезная — сохранить преимущество в четыре очка над «Барселоной» и завоевать первый чемпионский титул с сезона 2016/17.

Пока подопечные Зинедина Зидана справляются с ней успешно. После рестарта сезона они одержали восемь побед в восьми матчах, пропустив в них всего два мяча.

Да, очень некстати получил травму Марсело, но Флоран Менди отлично себя чувствует на левом фланге обороны, что доказал в игре против «Алавеса» (2:0).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

«Гранада» — неприятный соперник, который недавно отбирал очки у «Валенсии» (2:2), но «Реал» все же смотрится фаворитом, поэтому ставим на него.

Ставка: победа «Реала» за 1.48.

«Интер» — «Торино»

Футбол. Чемпионат Италии. 32-й тур

«Интер» практически обеспечил себе попадание в топ-4 по итогам сезона. Возможно, именно с этим связаны неудачи команды в последних встречах. В частности, в июле миланцы успели проиграть «Болонье» (1:2) и сыграть вничью с «Вероной» (2:2).

Все прогнозы на Серию А

Настораживает и тот факт, что «нерадзурри» сохранили свои ворота в неприкосновенности после рестарта только в игре с «Брешией» (6:0).

При этом «Торино» забивает едва ли не в каждом матче, в том числе против «Лацио» (1:2) и «Ювентуса» (1:4).

Исходя из вышесказанного поставим на голы обеих команд, так как ставить на чистую победу «Интера» при столь нестабильной игре довольно рискованно.

Ставка: обе команды забьют за 1.71.

Общий коэффициент — 3.77. 0