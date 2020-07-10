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    «Реал» вернет 4-очковый отрыв от «Барсы»?

    Экспресс дня 10 июля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 10 июля
    Серхио Рамос
    В испанском первенстве пройдут два поединка 35-го игрового дня, в португальском чемпионате сыграют ряд игр 31-го тура. В испанском первенстве пройдут два поединка 35-го игрового дня, в португальском чемпионате сыграют ряд игр 31-го тура.

    «Реал» — «Алавес»

    Футбол. Чемпионат Испании. 35-й тур

    Мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу Примеры, опережая на один балл вторую «Барселону», но при этом имеет одну игру в запасе.

    «Сливочные» после возобновления чемпионата выдали серию из семи викторий подряд. Причем пропустили мадридцы в этих матчах только два гола. В двух последних турах они добились трудовых викторий над «Хетафе» и «Атлетиком» из Бильбао (по 1:0).

    «Алавес» в текущем сезоне ведет борьбу за выживание. На данный момент «славные» занимают 16 место, обходя зону вылета на шесть очков.

    После рестарта они в семи сыгранных турах шесть раз терпели поражения, сумев справиться только дома с «Реалом Сосьедад» (2:0). В минувшем туре они потерпели фиаско на выезде от «Вальядолида» (0:1).

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    • «Королевский клуб», пребывающий в хорошей форме, не должен дома иметь проблем с невнятным в последнее время «Алавесом».

    Ставка: победа «Реала» с форой (-1,5) за 1.74.

    «Реал Сосьедад» — «Гранада»

    Футбол. Чемпионат Испании. 35-й тур

    «Реал Сосьедад» в турнирной таблице Примеры находится на седьмой строчке, проигрывая шестому месту всего два очка, а восьмую позицию опережает лишь на пункт.

    После рестарта клуб из Сан-Себастьяна в семи проведенных матчах потерпел четыре поражения, а также дважды сыграв вничью и раз победив. В своем последнем сыгранном поединке он в гостях поделил очки с «Леванте» (1:1).

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    «Гранада» в турнирной таблице испанского первенства занимает десятую строчку, проигрывая четыре балла еврокубковой зоне.

    В пост-карантинных играх коллектив дважды победил при трех ничьих и двух поражениях. Два последних матча принесли «Гранаде» выездную викторию над «Алавесом» (2:0), а также домашнюю мировую с «Валенсией» (2:2).

    Ведущему борьбу за еврокубки «Сосьедаду» обязательно нужно брать очки в домашней игре. Ставим на хозяев с форой 0.

    Ставка: победа «Реал Сосьедада» с форой 0 за 1.31.

    «Спортинг» — «Санта Клара»

    Футбол. Чемпионат Португалии. 31-й тур

    За четыре тура до окончания португальского первенства «Спортинг» в турнирной таблице находится на третьем месте, имея преимущество перед четвертой строчкой в три очка, но сильно отстает от лидеров.

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    После рестарта «львы» четырежды победили при двух мировых исходах. В прошлом туре первенства они в гостях сыграли вничью с «Морейренсе» (0:0), а перед этим была победа в родных стенах над «Жил Висенте» (2:1).

    «Санта-Клара» идет в середине турнирной таблицы Примейры, на девятом месте. Свои задачи команда на сезон уже решила.

    После паузы коллектив сперва дважды выиграл и дважды сыграл вничью, однако в двух последних встречах он уступил в гостях «Боавиште» и в родных стенах «Маритиму» (по 0:1).

    «Спортинг», который еще не решил свои турнирные задачи, обязан в предстоящем матче брать максимум очков.

    Ставка: победа «Спортинга» за 1.60.

    Итоговый коэффициент — 3.64. 0

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    Экспресс дня 10 июля. Прогнозы и ставки на футбол. В испанском первенстве пройдут два поединка 35-го игрового дня, в португальском чемпионате сыграют ряд игр 31-го тура. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.64
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