Экспресс дня 10 июля. Прогнозы и ставки на футбол

В испанском первенстве пройдут два поединка 35-го игрового дня, в португальском чемпионате сыграют ряд игр 31-го тура. В испанском первенстве пройдут два поединка 35-го игрового дня, в португальском чемпионате сыграют ряд игр 31-го тура.

«Реал» — «Алавес»

Футбол. Чемпионат Испании. 35-й тур

Мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу Примеры, опережая на один балл вторую «Барселону», но при этом имеет одну игру в запасе.

«Сливочные» после возобновления чемпионата выдали серию из семи викторий подряд. Причем пропустили мадридцы в этих матчах только два гола. В двух последних турах они добились трудовых викторий над «Хетафе» и «Атлетиком» из Бильбао (по 1:0).

«Алавес» в текущем сезоне ведет борьбу за выживание. На данный момент «славные» занимают 16 место, обходя зону вылета на шесть очков.

После рестарта они в семи сыгранных турах шесть раз терпели поражения, сумев справиться только дома с «Реалом Сосьедад» (2:0). В минувшем туре они потерпели фиаско на выезде от «Вальядолида» (0:1).

«Королевский клуб», пребывающий в хорошей форме, не должен дома иметь проблем с невнятным в последнее время «Алавесом».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1,5) за 1.74.

«Реал Сосьедад» — «Гранада»

Футбол. Чемпионат Испании. 35-й тур

«Реал Сосьедад» в турнирной таблице Примеры находится на седьмой строчке, проигрывая шестому месту всего два очка, а восьмую позицию опережает лишь на пункт.

После рестарта клуб из Сан-Себастьяна в семи проведенных матчах потерпел четыре поражения, а также дважды сыграв вничью и раз победив. В своем последнем сыгранном поединке он в гостях поделил очки с «Леванте» (1:1).

«Гранада» в турнирной таблице испанского первенства занимает десятую строчку, проигрывая четыре балла еврокубковой зоне.

В пост-карантинных играх коллектив дважды победил при трех ничьих и двух поражениях. Два последних матча принесли «Гранаде» выездную викторию над «Алавесом» (2:0), а также домашнюю мировую с «Валенсией» (2:2).

Ведущему борьбу за еврокубки «Сосьедаду» обязательно нужно брать очки в домашней игре. Ставим на хозяев с форой 0.

Ставка: победа «Реал Сосьедада» с форой 0 за 1.31.

«Спортинг» — «Санта Клара»

Футбол. Чемпионат Португалии. 31-й тур

За четыре тура до окончания португальского первенства «Спортинг» в турнирной таблице находится на третьем месте, имея преимущество перед четвертой строчкой в три очка, но сильно отстает от лидеров.

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После рестарта «львы» четырежды победили при двух мировых исходах. В прошлом туре первенства они в гостях сыграли вничью с «Морейренсе» (0:0), а перед этим была победа в родных стенах над «Жил Висенте» (2:1).

«Санта-Клара» идет в середине турнирной таблицы Примейры, на девятом месте. Свои задачи команда на сезон уже решила.

После паузы коллектив сперва дважды выиграл и дважды сыграл вничью, однако в двух последних встречах он уступил в гостях «Боавиште» и в родных стенах «Маритиму» (по 0:1).

«Спортинг», который еще не решил свои турнирные задачи, обязан в предстоящем матче брать максимум очков.

Ставка: победа «Спортинга» за 1.60.

Итоговый коэффициент — 3.64. 0