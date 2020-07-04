Экспресс дня 4 июля. Прогнозы и ставки на футбол

4 июля в Англии пройдет основная часть 33-го игрового дня, а в Италии состоится туринское дерби.

«Челси» — «Уотфорд»

Футбол. Чемпионат Англии. 33-й тур

С 52 набранными очками «Челси» находится на четвертой позиции в турнирной таблице АПЛ. Однако преследователи лондонцев находятся на расстоянии всего лишь двух баллов.

В своем последнем сыгранном поединке «синие» уступили в дерби «Вест Хэму» (2:3), т.с. прервав свою 6-матчевую победную серию с учетом всех турниров, в которой они пропустили только два гола.

«Уотфорд» в этом розыгрыше АПЛ ведет борьбу за выживание. На данный момент команда идет на 17 позиции, но зону вылета опережает лишь на один набранный балл.

После рестарта «шершни» набрали только одно очко, сыграв дома с «Лестером» 1:1. Два других поединка они проиграли — в гостях 0:1 «Бернли» и в родных стенах 1:3 «Саутгемптону».

Чтобы остаться в топ-4 «Челси» необходимо брать три очка в игре с командой из низов турнирки.

Ставка: победа «Челси» за 1.42.

«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»

Футбол. Чемпионат Англии. 33-й тур

«Манчестер Юнайтед» за пять туров до окончания чемпионата Англии идет на пятом месте, имея в своей копилке 52 пункта и отстает от топ-4 всего лишь на два очка.

Манкунианцы не знают горечи поражений уже в 15 поединках подряд с учетом всех турниров. Накануне они в рамках АПЛ в гостях разгромили «Брайтон» со счетом 3:0.

«Борнмут» находится на предпоследнем 19 месте в турнирной таблице Премьер-лиги. От безопасной 17 строки «вишни» отстают всего лишь на один пункт.

Коллектив очень неудачно провел все свои игры после карантина, проиграв все три из них. В своей последней проведенной встрече он в родных стенах потерпел фиаско от «Ньюкасла» (1:4).

«МЮ» набрал превосходную форму и всеми силами мчит в топ-4. Наверняка у хозяев дома не будет проблем с кризисным соперником.

Ставка: победа «МЮ» с форой (-1) за 1.28.

«Ювентус» — «Торино»

Футбол. Чемпионат Италии. 30-й тур

«Ювентус» лидирует в турнирной таблице Серии А, опережая второе место в лице «Лацио» на четыре очка.

Все прогнозы на футбол

В прошлом туре первенства «черно-белые» в гостях переиграли «Дженоа» со счетом 3:1, а до этого после паузы обыгрывали на выезде «Болонью» (2:0) и дома «Лечче» (4:0).

«Торино» на текущий момент занимает в турнирной таблице итальянского первенства 15 место, имея преимущество перед зоной вылета в шесть очков.

Накануне «быки» в родных стенах уступили «Лацио» (1:2), а перед этим в гостях проиграли «Кальяри» (2:4) и смогли дома минимально одолеть «Удинезе» (1:0).

Прогнозируем, что «Ювентус», который с каждым матчей набирает ход, легко одолеет свое принципиального соперника.

Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1) за 1.43.

Итоговый коэффициент — 2.59. 0