ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин Де Брейне«Ман Сити» уничтожил чемпиона. Команда Гвардиолы готова к Лиге чемпионов Игорь ЧеревченкоУвольнение по собственному нежеланию. Черевченко зашел в тупик в «Арсенале» «Вест Хэм» вырвал победу на 89-й минуте«Вест Хэм» шокировал «Челси». Команда Лэмпарда поставила под угрозу Лигу чемпионов
  • 15:14
    • Умер отец и тренер Хабиба Нурмагомедова
  • 11:26
    • «Оренбург» просит перенести матч с «Рубином»
  • 10:40
    • Официально: Зане — игрок «Баварии»
  • 15:44
    • У троих игроков «Оренбурга» началась пневмония
  • 15:30
    • СМИ: «Локомотив» отказался от трансфера Баделя
  • 07:00
    • СМИ: Месси намерен уйти из «Барселоны» в 2021 году
  • 09:05
    • Адиев — фаворит на пост главного тренера «Арсенала»
    Все новости спорта

    «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ювентус» справятся с аутсайдерами?

    Экспресс дня 4 июля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 4 июля
    «Манчестер Юнайтед»
    4 июля в Англии пройдет основная часть 33-го игрового дня, а в Италии состоится туринское дерби.

    «Челси» — «Уотфорд»

    Футбол. Чемпионат Англии. 33-й тур

    С 52 набранными очками «Челси» находится на четвертой позиции в турнирной таблице АПЛ. Однако преследователи лондонцев находятся на расстоянии всего лишь двух баллов.

    В своем последнем сыгранном поединке «синие» уступили в дерби «Вест Хэму» (2:3), т.с. прервав свою 6-матчевую победную серию с учетом всех турниров, в которой они пропустили только два гола.

    «Уотфорд» в этом розыгрыше АПЛ ведет борьбу за выживание. На данный момент команда идет на 17 позиции, но зону вылета опережает лишь на один набранный балл.

    После рестарта «шершни» набрали только одно очко, сыграв дома с «Лестером» 1:1. Два других поединка они проиграли — в гостях 0:1 «Бернли» и в родных стенах 1:3 «Саутгемптону».

  • «Вест Хэм» шокировал «Челси». Команда Лэмпарда поставила под угрозу Лигу чемпионов
  • Накануне состоялось лондонское дерби, в котором победу праздновал аутсайдер
  • Вчера

    • Чтобы остаться в топ-4 «Челси» необходимо брать три очка в игре с командой из низов турнирки.

    Ставка: победа «Челси» за 1.42.

    «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»

    Футбол. Чемпионат Англии. 33-й тур

    «Манчестер Юнайтед» за пять туров до окончания чемпионата Англии идет на пятом месте, имея в своей копилке 52 пункта и отстает от топ-4 всего лишь на два очка.

    Манкунианцы не знают горечи поражений уже в 15 поединках подряд с учетом всех турниров. Накануне они в рамках АПЛ в гостях разгромили «Брайтон» со счетом 3:0.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru

    «Борнмут» находится на предпоследнем 19 месте в турнирной таблице Премьер-лиги. От безопасной 17 строки «вишни» отстают всего лишь на один пункт.

    Коллектив очень неудачно провел все свои игры после карантина, проиграв все три из них. В своей последней проведенной встрече он в родных стенах потерпел фиаско от «Ньюкасла» (1:4).

    «МЮ» набрал превосходную форму и всеми силами мчит в топ-4. Наверняка у хозяев дома не будет проблем с кризисным соперником.

    Ставка: победа «МЮ» с форой (-1) за 1.28.

    «Ювентус» — «Торино»

    Футбол. Чемпионат Италии. 30-й тур

    «Ювентус» лидирует в турнирной таблице Серии А, опережая второе место в лице «Лацио» на четыре очка.

    Все прогнозы на футбол

    В прошлом туре первенства «черно-белые» в гостях переиграли «Дженоа» со счетом 3:1, а до этого после паузы обыгрывали на выезде «Болонью» (2:0) и дома «Лечче» (4:0).

    «Торино» на текущий момент занимает в турнирной таблице итальянского первенства 15 место, имея преимущество перед зоной вылета в шесть очков.

    Накануне «быки» в родных стенах уступили «Лацио» (1:2), а перед этим в гостях проиграли «Кальяри» (2:4) и смогли дома минимально одолеть «Удинезе» (1:0).

    Прогнозируем, что «Ювентус», который с каждым матчей набирает ход, легко одолеет свое принципиального соперника.

    Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1) за 1.43.

    Итоговый коэффициент — 2.59. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.70
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Смолевичи — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.75
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Маритиму
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.06
  • Прогноз на матч Атлетико — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.76
  • Экспресс дня 3 июля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Файзканд — Истиклол
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч БАТЭ — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Динамо — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Лестер — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч ХБ Торсхавн — ИФ Фуглафьердур
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Блэкберн — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Сельта — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Спартак — Тамбов
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Малком
  • Успех «Зенита» в ключевых фигурах. Малком сделал много для победы
    • 12:43 27/06/2020     Марко Николич
  • Пока «ноунейм» срамит скептиков. «Локо» одержал вторую победу при Николиче
    • 21:37 27/06/2020     Бруну Фернандеш
  • «МЮ» может стать неудержимым. Фернандеш и Погба процветают в дуэте
    • 19:51 01/07/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    Экспресс дня 4 июля. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.59
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие