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    «Славия» Прага обыграет на выезде аутсайдера?

    Экспресс дня 2 июня. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 2 июня
    «Славия» Прага
    2 июня в чемпионатах Чехии и Дании пройдут поединки очередных туров, а в Сербии состоятся матчи 1/4 финала Кубка.

    «Пршибрам» — «Славия» Прага

    Футбол. Чемпионат Чехии. 27-й тур

    «Пршибрам» с 18 зачетными пунктами после 26 туров находится на последнем 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Чехии, не имея шансов на сохранение прописки.

    После карантина коллектив провел уже две игры, где набрал четыре очка. Сперва он дома расписал мировую с «Баником» (0:0), а затем одолел в гостях «Сигму» — 2:1.

    «Славия» уверенно лидирует в чешском первенстве, имея после 26 поединков 64 очка на своем счету, опережая ближайшего преследователя на восемь пунктов.

    Обе игры после рестарта «лоскутные» выиграли «всухую», поочередно одолев на выезде 1:0 «Младу Болеслав» и в родных стенах крепкий «Яблонец» со счетом 5:0.

    «Славия» мчится к победе в чемпионате Чехии и просто обязана брать три очка в игре с аутсайдером.

    Ставка: победа «Славии» с форой (-1) за 1.28.

    «Брондбю» — «Сендерйюске»

    Футбол. Чемпионат Дании. 25-й тур

    «Брондбю» ведет борьбу за попадание в чемпионский плей-офф. Для этого коллективу нужно будет набрать три балла в оставшихся двух встречах регулярки.

    «Желто-синие» провели не очень удачную подготовку к рестарту датского первенства, дважды проиграв при одной победе. В своей последней игре они уступили низшелиговому «Хвидовре» (0:1).

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    «Сендерйюске» уже не имеет даже теоретических шансов на попадание в чемпионский плей-офф. Коллективу остается вести борьбу за сохранение прописке в элите.

    Команда также провела не особо удачную подготовку к возобновлению сезона. Сперва она не смогла одолеть клуб из низшей лиги (1:1), а накануне проиграла «Копенгагену» (1:3).

    Прогнозируем, что «Брондбю» уже в этом поединке сможет решить вопрос с обеспечением места в чемпионском плей-офф.

    Ставка: победа «Брондбю» за 1.74.

    «Инджия» — «Црвена Звезда»

    Футбол. Кубок Сербии. 1/4 финала

    «Инджия» в чемпионате Сербии находится на 14 позиции среди 20 команд. Коллектив набрал всего 19 баллов в 27 проведенных поединках.

    В кубковом розыгрыше «Инджия» прошло два этапа, поочередно обыграв в родных стенах «Динамо» Вранье (2:0) и «Пролетер» (2:1).

    Накануне «Црвена Звезда» выиграла чемпионский титул, разгромив в гостях «Рад» со счетом 5:0. Этот титул стал для белградского коллектива 31-м за всю историю.

    В кубке «звездаши» также преодолели два этапа. Сперва они в гостях разгромили 8:0 клуб из низшей лиги, а в 1/8 финала не без труда прошли «Мацва Сабац» — 1:0.

    «Црвена Звезда» находится в приподнятом состоянии поле завоевания золотых медалей. Ставим на гостей с минимальной форой.

    Ставка: победа «Црвены Звезды» с форой (-1) за 1.33.

    Итоговый коэффициент — 2.96. 0

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