Экспресс дня 2 июня. Прогнозы и ставки на футбол

2 июня в чемпионатах Чехии и Дании пройдут поединки очередных туров, а в Сербии состоятся матчи 1/4 финала Кубка.

«Пршибрам» — «Славия» Прага

Футбол. Чемпионат Чехии. 27-й тур

«Пршибрам» с 18 зачетными пунктами после 26 туров находится на последнем 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Чехии, не имея шансов на сохранение прописки.

После карантина коллектив провел уже две игры, где набрал четыре очка. Сперва он дома расписал мировую с «Баником» (0:0), а затем одолел в гостях «Сигму» — 2:1.

«Славия» уверенно лидирует в чешском первенстве, имея после 26 поединков 64 очка на своем счету, опережая ближайшего преследователя на восемь пунктов.

Обе игры после рестарта «лоскутные» выиграли «всухую», поочередно одолев на выезде 1:0 «Младу Болеслав» и в родных стенах крепкий «Яблонец» со счетом 5:0.

«Славия» мчится к победе в чемпионате Чехии и просто обязана брать три очка в игре с аутсайдером.

Ставка: победа «Славии» с форой (-1) за 1.28.

«Брондбю» — «Сендерйюске»

Футбол. Чемпионат Дании. 25-й тур

«Брондбю» ведет борьбу за попадание в чемпионский плей-офф. Для этого коллективу нужно будет набрать три балла в оставшихся двух встречах регулярки.

«Желто-синие» провели не очень удачную подготовку к рестарту датского первенства, дважды проиграв при одной победе. В своей последней игре они уступили низшелиговому «Хвидовре» (0:1).

«Сендерйюске» уже не имеет даже теоретических шансов на попадание в чемпионский плей-офф. Коллективу остается вести борьбу за сохранение прописке в элите.

Команда также провела не особо удачную подготовку к возобновлению сезона. Сперва она не смогла одолеть клуб из низшей лиги (1:1), а накануне проиграла «Копенгагену» (1:3).

Прогнозируем, что «Брондбю» уже в этом поединке сможет решить вопрос с обеспечением места в чемпионском плей-офф.

Ставка: победа «Брондбю» за 1.74.

«Инджия» — «Црвена Звезда»

Футбол. Кубок Сербии. 1/4 финала

«Инджия» в чемпионате Сербии находится на 14 позиции среди 20 команд. Коллектив набрал всего 19 баллов в 27 проведенных поединках.

В кубковом розыгрыше «Инджия» прошло два этапа, поочередно обыграв в родных стенах «Динамо» Вранье (2:0) и «Пролетер» (2:1).

Накануне «Црвена Звезда» выиграла чемпионский титул, разгромив в гостях «Рад» со счетом 5:0. Этот титул стал для белградского коллектива 31-м за всю историю.

В кубке «звездаши» также преодолели два этапа. Сперва они в гостях разгромили 8:0 клуб из низшей лиги, а в 1/8 финала не без труда прошли «Мацва Сабац» — 1:0.

«Црвена Звезда» находится в приподнятом состоянии поле завоевания золотых медалей. Ставим на гостей с минимальной форой.

Ставка: победа «Црвены Звезды» с форой (-1) за 1.33.

Итоговый коэффициент — 2.96. 0