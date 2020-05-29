Экспресс дня 29 мая. Прогнозы и ставки на футбол

«Фрайбург» — «Байер»
Футбол. Чемпионат Германии. 29-й тур
«Фрайбург» с 38 набранными баллами после 28 игровых дней идет на восьмой позиции в турнирной таблице, отставая от шестой еврокубковой строчки на четыре очка.
После рестарта первенства «Фрайбург» сперва сыграл на выезде с «РБ Лейпциг» (1:1), затем уступил дома одному из аутсайдеров «Вердеру» (0:1), а накануне в гостевой встрече поделил очки с «Айнтрахтом» (3:3), ведя по ходу матча 3:1.
У «Байера» на счету находится 53 зачетных пункта, с которыми «аптекари» идут пятыми в турнирной таблице, но четвертой позиции уступают только по дополнительным показателям.
После возобновления первенства клуб из Леверкузена сперва поочередно обыграл на выезде «Вердер» (4:1) и «Боруссию» М (3:1), но в своей последней игре потерпел домашнее крупное поражение от «Вольфсбурга» (1:4).
Оба коллектива будет нацелены на очки, поэтому будут предельно осторожны в защите. Ставим в этом матче на ТМ.
Ставка: ТМ 3,5 за 1.55.
«Силькеборг» — «Норшелланн»
Футбол. Чемпионат Дании. 25-й тур
«Силькеборг» — главный аутсайдер этого чемпионата Дании. За 24 сыгранных тура команда смогла набрать всего 15 баллов, и замыкает турнирную таблицу.
Стоит отметить, что коллектив смог одержать две виктории в последних встречах. Еще до перерыва он в рамках первенства на своем поле одолел «Орхус» (2:1), а накануне в товарняке переиграл перволиговый «Вайле» (2:1).
«Норшелланн» в турнирной таблице расположился на пятом месте, имея в своей копилке 38 баллов. От третье строки коллектив отстает на два очка, а зону не чемпионского плей-офф опережает на четыре пункта.
«Тигры» не проигрывают уже в шести поединках подряд с учетом всех турниров. В последнем проведенном матче первенства, который состоялся более двух месяцев тому назад, они сыграли вничью на своем поле с «Брондбю» (2:2), а накануне обыграли 1:0 «Кеге» в спарринге.
На своей арене «Силькиборг» если и проигрывает, то в основном минимально. Рекомендуем в этом матче ставить на хозяев с форой.
Ставка: победа «Силькиборга» с форой (+2) за 1.29.
«Рад» — «Црвена Звезда»
Футбол. Чемпионат Сербии. 28-й тур
«Рад» после 26 туров находится в зоне вылета. У команды на счету находится 15 баллов и предпоследняя строка в турнирной таблице. От безопасной позиции коллектив отстает на девять баллов.
«Строители» проиграли четыре последние встречи, где три игры пришлись на сербское первенство. Накануне они в товарняке были слабее «Чукаричек» — 0:1.
«Црвена Звезда» с 69 набранными очками возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Партизан» на 11 пунктов.
Перед уходом на незапланированный перерыв белградцы выиграли две встречи по 3:0 у середняков сербского первенства, спаррингов они не проводили.
Даже незапланированный отдых не помешает лидеру одолеть одного из аутсайдеров.
Ставка: победа «Црвены Звезды» с форой (- 1,5) за 1.61.
Итоговый коэффициент — 3.21. 0