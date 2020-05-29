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    «Фрайбург» и «Байер» сыграют осторожно?

    Экспресс дня 29 мая. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 29 мая
    Кай Хаверц
    В пятницу, 29 мая, в чемпионатах Германии, Дании и Сербии пройдут матчи очередных туров.

    «Фрайбург» — «Байер»

    Футбол. Чемпионат Германии. 29-й тур

    «Фрайбург» с 38 набранными баллами после 28 игровых дней идет на восьмой позиции в турнирной таблице, отставая от шестой еврокубковой строчки на четыре очка.

    После рестарта первенства «Фрайбург» сперва сыграл на выезде с «РБ Лейпциг» (1:1), затем уступил дома одному из аутсайдеров «Вердеру» (0:1), а накануне в гостевой встрече поделил очки с «Айнтрахтом» (3:3), ведя по ходу матча 3:1.

    У «Байера» на счету находится 53 зачетных пункта, с которыми «аптекари» идут пятыми в турнирной таблице, но четвертой позиции уступают только по дополнительным показателям.

    После возобновления первенства клуб из Леверкузена сперва поочередно обыграл на выезде «Вердер» (4:1) и «Боруссию» М (3:1), но в своей последней игре потерпел домашнее крупное поражение от «Вольфсбурга» (1:4).

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    • Оба коллектива будет нацелены на очки, поэтому будут предельно осторожны в защите. Ставим в этом матче на ТМ.

    Ставка: ТМ 3,5 за 1.55.

    «Силькеборг» — «Норшелланн»

    Футбол. Чемпионат Дании. 25-й тур

    «Силькеборг» — главный аутсайдер этого чемпионата Дании. За 24 сыгранных тура команда смогла набрать всего 15 баллов, и замыкает турнирную таблицу.

    Стоит отметить, что коллектив смог одержать две виктории в последних встречах. Еще до перерыва он в рамках первенства на своем поле одолел «Орхус» (2:1), а накануне в товарняке переиграл перволиговый «Вайле» (2:1).

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    «Норшелланн» в турнирной таблице расположился на пятом месте, имея в своей копилке 38 баллов. От третье строки коллектив отстает на два очка, а зону не чемпионского плей-офф опережает на четыре пункта.

    «Тигры» не проигрывают уже в шести поединках подряд с учетом всех турниров. В последнем проведенном матче первенства, который состоялся более двух месяцев тому назад, они сыграли вничью на своем поле с «Брондбю» (2:2), а накануне обыграли 1:0 «Кеге» в спарринге.

    На своей арене «Силькиборг» если и проигрывает, то в основном минимально. Рекомендуем в этом матче ставить на хозяев с форой.

    Ставка: победа «Силькиборга» с форой (+2) за 1.29.

    «Рад» — «Црвена Звезда»

    Футбол. Чемпионат Сербии. 28-й тур

    «Рад» после 26 туров находится в зоне вылета. У команды на счету находится 15 баллов и предпоследняя строка в турнирной таблице. От безопасной позиции коллектив отстает на девять баллов.

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    «Строители» проиграли четыре последние встречи, где три игры пришлись на сербское первенство. Накануне они в товарняке были слабее «Чукаричек» — 0:1.

    «Црвена Звезда» с 69 набранными очками возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Партизан» на 11 пунктов.

    Перед уходом на незапланированный перерыв белградцы выиграли две встречи по 3:0 у середняков сербского первенства, спаррингов они не проводили.

    Даже незапланированный отдых не помешает лидеру одолеть одного из аутсайдеров.

    Ставка: победа «Црвены Звезды» с форой (- 1,5) за 1.61.

    Итоговый коэффициент — 3.21. 0

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