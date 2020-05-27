Экспресс дня 27 мая. Прогнозы и ставки на футбол

«РБ Лейпциг» — «Герта»
Футбол. Чемпионат Германии. 28-й тур
«РБ Лейпциг» с 54 набранными баллами находится на третьем месте в турнирной таблице, проигрывая лидеру семь очков, опережая пятую строку всего лишь на два пункта.
После перерыва «быки» провели два поединка. Сперва они в родных стенах потеряли очки в игре с «Фрайбургом» (1:1), а накануне разгромили в гостях «Майнц» — 5:0.
«Герта» с 34 баллами по итогам 27 туров находится на 11 позиции в турнирной таблице, находясь на расстоянии пяти очков от еврокубковой зоны.
Обе встречи после рестарта первенства «Старая дама» выиграла крупно и «всухую». Сначала в гостях она разгромила «Хоффенхайм» (3:0), после чего в дерби одолела «Унион» (4:0).
«Герта» после рестарта выглядит очень убедительно, и должна дать бой одному из лидеров первенства. Рекомендуем поставить на гостей с форой.
Ставка: победа «Герты» с форой (+2,5) за 1.38.
«Хоффенхейм» — «Кельн»
Футбол. Чемпионат Германии. 28-й тур
«Хоффенхайм» на данный момент находится в турнирной таблице первенства на девятом месте, отставая от шестой еврокубковой строки всего на три очка.
После 2-месячной паузы «деревенские» сначала в родных стенах крупно проиграли «Герте» (0:3), после чего в гостях поделили очки с последним «Падерборном» (1:1).
«Кельн» в турнирной таблице чемпионата Германии идет десятым, отставая от предстоящего противника только на два очка.
Оба матча после рестарта чемпионата «козлы» свели вничью с одинаковым счетом 2:2. Сперва они разошлись дома миром с «Майнцем», а затем поделили очки в гостях с «Фортуной», уступая до последних минут 0:2.
Оба коллектива не отличаются надежной обороной, но неплохо действуют в атаке. Наверняка в этой встрече голы влетят в обе стороны.
Ставка: обе забьют: да за 1.45.
«Унион» — «Майнц»
Футбол. Чемпионат Германии. 28-й тур
Перед стартом 28 тура, «Унион» с 30 набранными очками занимает в турнирной таблице 13 позицию, зону переходных матчей берлинцы опережают всего на шесть баллов.
После незапланированной паузы «железные» проиграли обе игры «всухую». На своей арене они сперва были повержены 0:2 «Баварией», а затем в дерби потерпели крупное поражение от «Герты» (0:4).
«Майнц» в турнирной таблице находится на 15 месте, имея в своей копилке 27 зачетных пунктов, опережая всего на три балла опасную позицию.
После перерыва «красно-белые» сумели в гостях расписать мировую с «Кельном» (2:2), а также в родных стенах разгромно проиграть «РБ Лейпциг» (0:5).
От матча коллективов, которые в этом сезоне борются за сохранение прописки и не отличаются надежностью в защите, вполне можно ожидать результативного матча.
Ставка: ТБ 2,0 за 1.36.
Итоговый коэффициент — 2.72. 0