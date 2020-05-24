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    «Шальке» будет непросто, «Лейпциг» сыграет на победу

    Экспресс дня 24 мая. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 24 мая
    Тимо Вернер
    24 мая состоятся заключительные матчи 27 тура немецкой Бундеслиги.

    «Шальке» — «Аугсбург»

    «Шальке» давно не побеждает в чемпионате. Команда оставалась без побед в шести последних встречах. Так что «кобальтовым» просто необходимо что-то менять.

    Они полностью опозорились в Дортмунде, где были разгромлены 4:0. «Горняки» сейчас на 8 месте с 37 очками. Они по-прежнему в двух очках от зоны еврокубков.

    «Аугсбург» сейчас еще хуже. После перерыва клуб проиграл 1:2 «Вольфсбургу», а перед этим команда потерпела еще три поражения подряд. Итого, в чемпионате гости не выигрывают уже шесть туров.

    В 5 из 6 игр турнира коллектив уступал своим соперникам. При этом команда чаще всего пропускала 2-3 мяча. Хотя серия началась с разгрома 5:0 в матче с «Айнтрахтом».

    «Шальке» будет играть на победу, поскольку у команды нет другого выхода. «Аугсбургу» тоже нужно прерывать серию, поэтому мы ждем от этого поединка интересного развития событий.

    Ставка: обе забьют за 1.74.

    «Майнц» — «Лейпциг»

    «Майнц» третий тур подряд не знает поражений. С карантина команда вышла на ничью со счетом 2:2 против «Кельна». До перерыва коллектив сыграл 1:1 с «Фортуной».

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    Свою серию хозяева начали с победы над «Падерборном» со счетом 2:0. Теперь же «Майнцу» предстоит серьезная проверка.

    Серьезная она потому, что у «Лейпцига» затянулась безвыигрышная серия, которая состоит из трех ничейных результатов подряд — 1:1 с «Фрайбургом», 0:0 с «Вольфсбургом» и 1:1 с «Байером».

    С другой стороны, «быки» не проигрывают в чемпионате уже 7 туров. При этом они уступили третью позицию «Боруссии» М, поэтому команде нужно поднажать, чтобы вернуться в борьбу за медали.

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    «Лейпциг» только набирает обороты после карантина. Это заметно по прошлой игре. Но не будем забывать, что в первом круге клуб разбил «Майнц» 8:0.

    Ставка: П2 за 1.45.

    «Кельн» — «Фортуна»

    «Козлы» не так часто проигрывали в последних турах. Они уступили всего лишь раз за 5 матчей. Это было в последней игре перед карантином против «Боруссии» М (2:1). После возобновления сезона «Кельн» разыграл ничью с «Майнцом» (2:2).

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    • До этого хозяева провели два неплохих матча с «Шальке» (3:0) и «Гертой» (0:5).

    «Фортуна» в зоне вылета и пока что команда идет на ничейных результатах — уже три тура подряд. В прошлый раз гости заработали очко в нулевой встрече с «Падерборном».

    1:1 с «Майнцом» и 3:3 с «Гертой» были до перерыва. Даже в случае победы коллектив не выйдет с зоны вылета, поскольку у него недостаточно очков для этого.

    «Кельн» очень убедительно выступал перед карантином и в целом этот сезон команда проводит почти ровно, являясь середняком турнира. «Фортуна» много пропускает и много проигрывает. Хотя в первом круге клуб выиграл 2:0. Считаем, что «козлы» не проиграют.

    Ставка: фора 1 (0) за 1.36.

    Итоговый коэффициент — 3.43. 0

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