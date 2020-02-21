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    «Бавария» не испытает трудностей с главным аутсайдером БЛ?

    Экспресс дня 21 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 21 февраля
    Серж Гнабри
    В пятницу, 21 февраля, в чемпионатах Германии, Италии и Испании пройдут стартовые поединки очередных туров.

    «Бавария» — «Падерборн»

    Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 23-й тур

    «Бавария» на данный момент возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, но второй «Лейпциг» отстает от мюнхенского коллектива всего лишь на одно очко.

    «Красные» не проигрывают в десяти последних поединках с учетом всех турниров, выиграв в этом отрезке в девяти из них. В минувшем туре первенства они в гостях разгромили «Кельн» (4:1).

    «Падерборн» разместился на самом дне в турнирной таблице чемпионата Германии, находясь на расстоянии двух викторий от безопасной позиции.

    В последних трех турах аутсайдер смого разжиться лишь одним баллом, сыграв на выезде с «Шальке» (1:1), а в прошлом игровом дне он дома уступил «Герте» со счетом 1:2.

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    • Прогнозируем, что лидер немецкого первенства должен отгрузить в ворота аутсайдера более 2,5 голов.

    Ставка: «Бавария» забьет более 2,5 голов за 1.33.

    «Брешия» — «Наполи»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 25-й тур

    «Брешия» в этот сезоне ведет борьбу за выживание в Серии А. На данный момент команда идет предпоследней с дефицитом в семь очков от безопасной позиции.

    «Синие» не могут победить в чемпионате страны уже в девяти играх подряд, проиграв в этом отрезке в шести из них. В последнем туре они уступили в Турине «Юве» (0:2).

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    «Наполи» с 33 очками разместился на девятой строке в турнирной таблице Серии А, отставая на два очка от шестой еврокубковой позиции.

    «Голубые» за прошедшие четыре встречи чемпионата смогли победить в трех из них при одном поражении. В минувшем игровом дне они одолели в гостях 1:0 «Кальяри».

    «Наполи» похоже преодолел свой игровой кризис. Прогнозируем, что неаполитанцы добудут три очка в игре с аутсайдером даже в его логове.

    Ставка: победа «Наполи» за 1.55.

    «Бетис» — «Мальорка»

    Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига. 25-й тур

    «Бетис» идет в Примере на 12 позиции, оторвавшись на восемь пунктов от зоны вылета, в которой находится его предстоящий противник.

    В чемпионате страны севильцы не могут победить в последних четырех встречах, поделив в этом отрезке поровну ничьи и поражения. Последний тур первенства принес им гостевую мировую с «Леганесом» (0:0).

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    «Мальорка» находится в зоне вылета, но 17-й безопасной строке она уступает только по дополнительным показателям.

    В 24-м игровом дне Примеры островитяне на своей арене одолели «Алавес» со счетом 1:0, тем самым прервав серию из трех поражений подряд, где они даже не забивали.

    Учитывая, что «Мальорка» играет на выезде ужасно (одна ничья и десять поражений), рекомендуем в этой игре поставить на чистую викторию хозяев.

    Ставка: победа «Бетиса» за 1.50.

    Итоговый коэффициент — 3.09. 0

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