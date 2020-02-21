Экспресс дня 21 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

«Бавария» — «Падерборн»
Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 23-й тур
«Бавария» на данный момент возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, но второй «Лейпциг» отстает от мюнхенского коллектива всего лишь на одно очко.
«Красные» не проигрывают в десяти последних поединках с учетом всех турниров, выиграв в этом отрезке в девяти из них. В минувшем туре первенства они в гостях разгромили «Кельн» (4:1).
«Падерборн» разместился на самом дне в турнирной таблице чемпионата Германии, находясь на расстоянии двух викторий от безопасной позиции.
В последних трех турах аутсайдер смого разжиться лишь одним баллом, сыграв на выезде с «Шальке» (1:1), а в прошлом игровом дне он дома уступил «Герте» со счетом 1:2.
Прогнозируем, что лидер немецкого первенства должен отгрузить в ворота аутсайдера более 2,5 голов.
Ставка: «Бавария» забьет более 2,5 голов за 1.33.
«Брешия» — «Наполи»
Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 25-й тур
«Брешия» в этот сезоне ведет борьбу за выживание в Серии А. На данный момент команда идет предпоследней с дефицитом в семь очков от безопасной позиции.
«Синие» не могут победить в чемпионате страны уже в девяти играх подряд, проиграв в этом отрезке в шести из них. В последнем туре они уступили в Турине «Юве» (0:2).
«Наполи» с 33 очками разместился на девятой строке в турнирной таблице Серии А, отставая на два очка от шестой еврокубковой позиции.
«Голубые» за прошедшие четыре встречи чемпионата смогли победить в трех из них при одном поражении. В минувшем игровом дне они одолели в гостях 1:0 «Кальяри».
«Наполи» похоже преодолел свой игровой кризис. Прогнозируем, что неаполитанцы добудут три очка в игре с аутсайдером даже в его логове.
Ставка: победа «Наполи» за 1.55.
«Бетис» — «Мальорка»
Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига. 25-й тур
«Бетис» идет в Примере на 12 позиции, оторвавшись на восемь пунктов от зоны вылета, в которой находится его предстоящий противник.
В чемпионате страны севильцы не могут победить в последних четырех встречах, поделив в этом отрезке поровну ничьи и поражения. Последний тур первенства принес им гостевую мировую с «Леганесом» (0:0).
«Мальорка» находится в зоне вылета, но 17-й безопасной строке она уступает только по дополнительным показателям.
В 24-м игровом дне Примеры островитяне на своей арене одолели «Алавес» со счетом 1:0, тем самым прервав серию из трех поражений подряд, где они даже не забивали.
Учитывая, что «Мальорка» играет на выезде ужасно (одна ничья и десять поражений), рекомендуем в этой игре поставить на чистую викторию хозяев.
Ставка: победа «Бетиса» за 1.50.
Итоговый коэффициент — 3.09. 0