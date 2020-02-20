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    Сделает ли «Интер» хороший задел еще в Болгарии?

    Экспресс дня 20 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 20 февраля
    Ромелу Лукаку
    В четверг, 20 февраля, пройдут первые поединки 1/16 финала Лиги Европы.

    «Лудогорец» — «Интер»

    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

    Чемпион Болгарии вышел из группы со второго места, набрав в шести поединках восемь баллов. Начала команда с двух побед подряд, затем проиграла в двух встречах кряду («Эспаньолу») и две заключительные игры свела ничью.

    На внутренней арене «Лудогорец» уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на семь очков. Накануне команда одержала домашнюю разгромную победу над «Ботевом» (6:0).

    «Нерадзурри» попали в 1/16 финала ЛЕ из Лиги чемпионов. «Интер» оказался ниже «Барселоны» и «Боруссии» Д, но опередил чешскую «Славию».

    Свои последние две игры миланцы проиграли. Сперва в Кубке Италии они дома уступили «Наполи» (0:1), а затем были повержены в гостях «Лацио» (1:2) и опустились на третье место в Серии А.

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    • Даже на выезде «Интер» должен обыгрывать болгар, но все же рекомендуем поставить на миланцев с форой.

    Ставка: победа «Интера» с форой 0 за 1.29.

    «Айнтрахт» — «РБ Зальцбург»

    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

    «Айнтрахт» только благодаря ничьей «Стандарда» и «Арсенала» (2:2) в последнем туре, сохранил за собой вторую позицию в группе и вышел в плей-офф.

    Проиграв накануне в чемпионате Германии на выезде «Боруссии» Д со счетом 0:4, «орлы» прервали 5-матчевую беспроигрышную серию, где в четырех играх они победили.

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    «РБ Зальцбург» занял третье место на групповом этапе Лиги чемпионов, пропустив вперед себя «Ливерпуль» и «Наполи», но обогнав «Генк». Отметим, что за шесть игр австрийцы забили аж 16 голов.

    На прошедших выходных «быки» были повержены в родных стенах ЛАСКом (2:3), т.с. лишившись лидерства в австрийской Бундеслиге.

    Так как обе команды довольно-таки результативны, то есть смысл поставить на «больше».

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.58.

    «Вольфсбург» — «Мальме»

    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

    «Волки» без особых проблем заняли второе место на групповом этапе Лиги Европы, еще за два тура до конца турнира обеспечив себе путевку в плей-офф.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    На данный момент у «Вольфсбурга» 3-матчевая серия без поражений в чемпионате Германии, где в двух команда победила. В последнем своем матче она в гостях одолела «Хоффенхайм» (3:2) и располагаются на девятом месте в БЛ.

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    «Мальме» только в последнем туре группового этапа смог заработать билет в 1/16 финала, переиграв в гостях «Копенгаген» (1:0), с которым и прошел дальше.

    В новом году «небесно-голубые» успели провести всего лишь один официальный поединок, разгромив в Кубке Швеции на своей территории одну из команд низшей лиги со счетом 8:0.

    Так как чемпионат Германии идет полным ходом, «Вольфсбург» находится в более лучшей игровой кондиции, чем «Мальме», который провел лишь одну официальную игру. Стави на викторию хозяев.

    Ставка: победа «Вольфсбурга» за 1.59.

    Итоговый коэффициент — 3.24. 0

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