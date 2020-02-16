Экспресс дня 16 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

В воскресенье, 16 февраля, состоятся очередные поединки в чемпионатах Испании и Италии.

«Реал» — «Сельта»

Футбол. Чемпионат Испании. 24-й тур

«Реал» — лидер турнирной таблицы Примеры, имея на своем счету 52 очка. Команда Зидана одержала 15 побед при семи ничьих и одном поражении.

У мадридцев в настоящий момент продолжается победная серия из пяти поединков подряд. Команда обыграла «Хетафе» (3:0), «Севилью» (2:1), «Вальядолид» (1:0), «Атлетико» (1:0) и «Осасуну» (4:1). Что касается травм, то в лазарете остаются Эден Азар, Хамес Родригес и Начо.

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«Сельта» имеет всего 20 очков и идет на 17-й позиции, потерпев 11 поражений при четырех победах. Еще восемь встреч команда завершила вничью.

В феврале подопечные Оскара Гарсии проиграли «Валенсии» (0:1), но затем одержали долгожданную победу над «Севильей» (2:1), прервав серию из восьми поединков без побед.

«Сельта» в прошлом туре добыла неожиданную победу, но это скорее исключение. В гостях у «Реала» команде мало что светит.

Ставка: победа «Реала» с форой -1 гол за 1.39.

«Севилья» — «Эспаньол»

Футбол. Чемпионат Испании. 24-й тур

«Севилья» в настоящий момент идет пятой, набрав 39 баллов. В семи поединках в 2020 году подопечным Юлена Лопетеги удалось победить трижды.

Команда неожиданно вылетела от «Мирандеса» из 1/8 финала Кубка Короля (1:3). 2 февраля «красно-белые» сыграли вничью с «Алавесом» в Примере (1:1), а в прошлом туре вовсе проиграли «Сельте» на выезде — 1:2. Серия без побед достигла трех поединков.

«Эспаньол» набрал 18 очков и находится на дне турнирной таблицы. Из хорошего — команда сумела удержать ничьи против «Барселоны» (2:2) и «Атлетика» (1:1). В прошлом туре даже удалось победить «Мальорку» — 1:0.

В целом «Эспаньол» не настолько плох, как демонстрирует позиция команды в Примере. Тем не менее, на выезде против «Севильи» шансов мало.

Ставка: победа «Севильи» за 1.60.

«Ювентус» — «Брешиа»

Футбол. Чемпионат Италии. 24-й тур

«Ювентус» имеет 54 очка и пока занимает второе место в Серии А. От лидирующего «Интера» отделяют лишь дополнительные показатели.

В последних поединках чемпионата «Юве» проиграл «Наполи» (1:2) и «Вероне» (1:2), а между этими двумя поражениями туринцы одолели «Фиорентину» (3:0).

На днях в первой встрече полуфинала Кубка команда Сарри сыграла вничью с «Миланом» (1:1). Матч показал, что проблем у «Юве» хватает — и в защите, и в нападении. Только действия Роналду спасли гостей от поражения.

«Брешиа» идет предпоследней в таблице, набрав всего 16 очков. Здесь можно коротко описать картину тем фактом, что команда в 2020-м году вообще не побеждает.

Из позитива можно вспомнить ничью с «Кальяри» (2:2). Эта ситуация привела к смене главного тренера — попытаться все исправить был призван Диего Лопес. В первом поединке под его руководством «ласточки» разошлись миром с «Удинезе» — 1:1.

«Ювентус» уже был близок к провалу в Милане, но теперь команда не допустит осечки на своем поле против одного из слабейших коллективов Серии А.

Ставка: победа «Ювентуса» с форой -1,5 гола за 1.58.

Итоговый коэффициент — 3.51. 0