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    Устоит ли «Арсенал» на «Виталити»?

    Экспресс дня 27 января. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 27 января
    «Арсенал»
    В Кубке Англии пройдет заключительный матч 1/16 финала, в Греции будут играть 21 тур, а в итальянской Серии Б завершится 21 игровой день.

    «Борнмут» — «Арсенал»

    Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала

    «Борнмут» на предыдущей стадии Кубка Англии легко прошел аутсайдера Чемпионшипа «Лутон Таун», обыграв его на своей территории со счетом 4:0.

    После того «вишни» проиграли две игры подряд в АПЛ, а накануне смогли прервать эту серию, одолев дома «Брайтон» (3:1). В турнирке чемпионата они идут в зоне вылета, на 18 месте.

    «Арсенал» преодолел 1/32 финала Кубка страны намного скромнее, на своей арене минимально победив одного из лидеров Чемпионшипа «Лидс» со счетом 1:0.

    Затем «канониры» играли только вничью. В своей последней игре они в АПЛ разошлись миром с «Челси» (2:2) в его логове. С 30 очками лондонцы находятся на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

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    • «Арсенал» через Кубок будет пытаться спасать сезон. Прогнозируем, что в этом матче он как минимум не проиграет.

    Ставка: Х2 за 1.27.

    ПАОК — «Волос»

    Футбол. Чемпионат Греции. Суперлига. 21-й тур

    По итогам 20 туров ПАОК находится на второй позиции в турнирной таблице греческой Суперлиги, уступая первому «Олимпиакосу» только один пункт.

    Клуб из города Салоники одержал победы в последних своих пяти играх, четыре из которых пришлись на поединки первенства. На свой арене в этом сезоне он победил в восьми встречах при двух ничьих.

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    «Волос» находится на 11 месте в турнирной таблице среди 14 участников. От зоны плей-офф команда отстает на четыре пункта.

    За минувшие пять встреч первенства «сине-красные» смогли добыть лишь одну викторию, еще дважды сыграли вничью и столько же игр проиграли.

    На своей арене ПАОК просто обязан обыгрывать «Волос», причем с разницей в несколько мячей.

    Ставка: победа ПАОКа с форой (-1,5) за 1.30.

    «Перуджа» — «Ливорно»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия Б. 21-й тур

    «Перуджа» сейчас идет 12 в турнирной таблице итальянской Серии Б, но при определенных раскладах может подняться в зону плей-офф (8 позиция), от которой сейчас отстает на один балл.

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    • Команда проиграла свои три последних поединка, два из них в первенстве, а еще один пришелся на Кубок. В минувшей игре она уступила в гостях «Кьево» (0:2).

    «Ливорно» — главный аутсайдер второго итальянского дивизиона. В 20 встречах команда набрала только 13 очков, уступая пять баллов ближайшему коллективу.

    Последние две игры «Ливорно» свел вничью, а перед этим проиграл в четырех играх подряд. Выигрывала команда последний раз еще в начале ноября.

    Прогнозируем, что середняк первенства на своем поле разберется с аутсайдером.

    Ставка: победа «Перуджи» за 1.80.

    Итоговый коэффициент — 2.97. 0

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