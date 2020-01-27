Экспресс дня 27 января. Прогнозы и ставки на футбол

В Кубке Англии пройдет заключительный матч 1/16 финала, в Греции будут играть 21 тур, а в итальянской Серии Б завершится 21 игровой день.

«Борнмут» — «Арсенал»

Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала

«Борнмут» на предыдущей стадии Кубка Англии легко прошел аутсайдера Чемпионшипа «Лутон Таун», обыграв его на своей территории со счетом 4:0.

После того «вишни» проиграли две игры подряд в АПЛ, а накануне смогли прервать эту серию, одолев дома «Брайтон» (3:1). В турнирке чемпионата они идут в зоне вылета, на 18 месте.

«Арсенал» преодолел 1/32 финала Кубка страны намного скромнее, на своей арене минимально победив одного из лидеров Чемпионшипа «Лидс» со счетом 1:0.

Затем «канониры» играли только вничью. В своей последней игре они в АПЛ разошлись миром с «Челси» (2:2) в его логове. С 30 очками лондонцы находятся на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Арсенал» через Кубок будет пытаться спасать сезон. Прогнозируем, что в этом матче он как минимум не проиграет.

Ставка: Х2 за 1.27.

ПАОК — «Волос»

Футбол. Чемпионат Греции. Суперлига. 21-й тур

По итогам 20 туров ПАОК находится на второй позиции в турнирной таблице греческой Суперлиги, уступая первому «Олимпиакосу» только один пункт.

Клуб из города Салоники одержал победы в последних своих пяти играх, четыре из которых пришлись на поединки первенства. На свой арене в этом сезоне он победил в восьми встречах при двух ничьих.

«Волос» находится на 11 месте в турнирной таблице среди 14 участников. От зоны плей-офф команда отстает на четыре пункта.

За минувшие пять встреч первенства «сине-красные» смогли добыть лишь одну викторию, еще дважды сыграли вничью и столько же игр проиграли.

На своей арене ПАОК просто обязан обыгрывать «Волос», причем с разницей в несколько мячей.

Ставка: победа ПАОКа с форой (-1,5) за 1.30.

«Перуджа» — «Ливорно»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия Б. 21-й тур

«Перуджа» сейчас идет 12 в турнирной таблице итальянской Серии Б, но при определенных раскладах может подняться в зону плей-офф (8 позиция), от которой сейчас отстает на один балл.

Команда проиграла свои три последних поединка, два из них в первенстве, а еще один пришелся на Кубок. В минувшей игре она уступила в гостях «Кьево» (0:2).

«Ливорно» — главный аутсайдер второго итальянского дивизиона. В 20 встречах команда набрала только 13 очков, уступая пять баллов ближайшему коллективу.

Последние две игры «Ливорно» свел вничью, а перед этим проиграл в четырех играх подряд. Выигрывала команда последний раз еще в начале ноября.

Прогнозируем, что середняк первенства на своем поле разберется с аутсайдером.

Ставка: победа «Перуджи» за 1.80.

Итоговый коэффициент — 2.97. 0