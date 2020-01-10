Экспресс дня 10 января. Прогнозы и ставки на футбол

В пятницу, 10 января, пройдут матчи в чемпионатах Испании, Португалии и Англии.

«Ренн» — «Марсель»

Футбол. Лига 1. 20-й тур

«Ренн» набрал 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, отставая от предстоящего соперника на пять очков, а также имея игру в запасе.

Еще в середине декабря команда уступила «Амьену» (2:3) в кубковой игре, прервав серию из пяти побед подряд. Последний матч в году завершился минимальной победой над «Бордо» — 1:0.

2020-й подопечные Жюльена Стефана начали с пробуксовкой, но нужный результат добыть удалось. В 1/32 финала Кубка Франции по пенальти был пройдет все тот же «Амьен» — 0:0, 5:4.

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«Марсель» идет вторым и пытается создать видимость погони за ПСЖ, но отставание пока составляет семь очков. При этом беспроигрышная серия команды насчитывает девять матчей.

Последняя неудача была еще в конце октября. В заключительном поединке 2019-го был обыгран «Ним» (3:1), а в первом нового года — пройдет «Трелиссак» в Кубке Франции (1:1, 4:2 — пен.).

Яркий атакующий футбол — не для этих команд. Учитывая, что идет борьба за медали, осторожность будет на первом месте.

Cтавка: тотал матча меньше 3 голов за 1.38.

«Шеффилд» — «Вест Хэм»

Футбол. АПЛ. 22-й тур

«Шеффилд» в декабре выдал серию из трех побед подряд — над «Норвичем» (2:1), «Астон Виллой» (2:0) и «Брайтоном» (1:0).

Только в конце года «клинки» допустили осечку, сыграв вничью с «Уотфордом» (1:1), а затем последовало поражение от «Манчестер Сити» (0:2). В первом поединке января «Шеффилд» ожидаемо уступил «Ливерпулю» (0:2), а в прошлом матче прошел «Файлд» (2:1) в Кубке Англии.

В турнирной таблице АПЛ подопечные Криса Уайлдера идут восьмыми, набрав 29 очков.

После поражения от «Лестера» (1:2) руководство «Вест Хэма» решило уволить главного тренера Мануэля Пеллегрини, а спасать клуб прибыл Дэвид Мойес.

«Молотобойцы», несмотря на мощный состав, идут только 16-ми, набрав 22 очка. При Мойесе в первом поединке удалось разгромить дома «Борнмут» — 4:0. В прошлом матче «Вест Хэм» одолел в Кубке Англии «Джиллингем» — 2:0.

На своем поле «Шеффилд» очень силен и не боится даже грандов, не говоря уже про «Вест Хэм». Вряд ли встряска от нового главного тренера слишком поможет гостям.

Ставка: победа «Шеффилда» с форой 0 за 1.41.

«Морейренсе» — «Порту»

Футбол. Чемпионат Португалии. 16-й тур

«Морейренсе» — банальный середняк, который занимает 13-е место и опережает зону вылета всего на четыре очка. Тем не менее, на стороне команды статистика. В шести из последних семи игр в родных стенах коллектив не проигрывал, а против «Порту» дома «Морейренсе» вообще уступил лишь раз в шести последних встречах. В прошлом туре команда на выезде уступила «Пасуш де Феррейре» — 0:1.

«Порту» занимает второе место в турнирной таблице португальского первенства, набрав 38 очков и отставая от «Бенфики» на четыре очка.

При этом отрыв от третьего «Фамаликана» составляет целых 11 пунктов, поэтому команда сосредоточена только на борьбе за чемпионство. В последние недели «драконы» набрали шикарную форму, одержав 10 побед в 11 последних играх во всех турнирах.

«Порту» удалось выйти в плей-офф Лиги Европы и сократить отставание от «Бенфики». В прошлом матче команда на выезде справилась со «Спортингом» — 2:1.

У «драконов» не лучшая статистика против предстоящего соперника, но нынешняя форма команды позволяет это исправить.

Ставка: победа «Порту» за 1.41.

Итоговый коэффициент — 2.74. 0