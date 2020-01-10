ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зинедин ЗиданЗидан пошел по стопам Гвардиолы. «Реал» поиздевался над «Валенсией» Антон ХудобинНХЛ. 30 сэйвов Худобина, ассист Кузнецова Пеп ГвардиолаМанчестерское дерби «в одну калитку». Гвардиола уничтожил Сульшера
  • 14:13
    • Сане не перейдет в «Баварию» зимой
  • 13:08
    • Хачанов вывел сборную России вперед в противостоянии с Аргентиной
  • 11:25
    • «Ростов» усилился защитником «Тамбова»
  • 11:14
    • Александрова — в полуфинале турнира в Шэньчжэне
  • 09:14
    • Йокич принес победу «Денверу», «Хьюстон» одолел «Атланту»
  • 08:58
    • «Милан» намерен арендовать вингера «Интера»
  • 08:44
    • Мбаппе: Не время говорить о продлении контракта
    Все новости спорта

    Продолжит ли «Вест Хэм» Мойеса побеждать?

    Экспресс дня 10 января. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 10 января
    Дэвид Мойес
    В пятницу, 10 января, пройдут матчи в чемпионатах Испании, Португалии и Англии.

    «Ренн» — «Марсель»

    Футбол. Лига 1. 20-й тур

    «Ренн» набрал 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, отставая от предстоящего соперника на пять очков, а также имея игру в запасе.

    Еще в середине декабря команда уступила «Амьену» (2:3) в кубковой игре, прервав серию из пяти побед подряд. Последний матч в году завершился минимальной победой над «Бордо» — 1:0.

    2020-й подопечные Жюльена Стефана начали с пробуксовкой, но нужный результат добыть удалось. В 1/32 финала Кубка Франции по пенальти был пройдет все тот же «Амьен» — 0:0, 5:4.

    Все прогнозы на футбол

    «Марсель» идет вторым и пытается создать видимость погони за ПСЖ, но отставание пока составляет семь очков. При этом беспроигрышная серия команды насчитывает девять матчей.

    Последняя неудача была еще в конце октября. В заключительном поединке 2019-го был обыгран «Ним» (3:1), а в первом нового года — пройдет «Трелиссак» в Кубке Франции (1:1, 4:2 — пен.).

    Яркий атакующий футбол — не для этих команд. Учитывая, что идет борьба за медали, осторожность будет на первом месте.

    Cтавка: тотал матча меньше 3 голов за 1.38.

    «Шеффилд» — «Вест Хэм»

    Футбол. АПЛ. 22-й тур

    «Шеффилд» в декабре выдал серию из трех побед подряд — над «Норвичем» (2:1), «Астон Виллой» (2:0) и «Брайтоном» (1:0).

    Только в конце года «клинки» допустили осечку, сыграв вничью с «Уотфордом» (1:1), а затем последовало поражение от «Манчестер Сити» (0:2). В первом поединке января «Шеффилд» ожидаемо уступил «Ливерпулю» (0:2), а в прошлом матче прошел «Файлд» (2:1) в Кубке Англии.

    В турнирной таблице АПЛ подопечные Криса Уайлдера идут восьмыми, набрав 29 очков.

    После поражения от «Лестера» (1:2) руководство «Вест Хэма» решило уволить главного тренера Мануэля Пеллегрини, а спасать клуб прибыл Дэвид Мойес.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru

    «Молотобойцы», несмотря на мощный состав, идут только 16-ми, набрав 22 очка. При Мойесе в первом поединке удалось разгромить дома «Борнмут» — 4:0. В прошлом матче «Вест Хэм» одолел в Кубке Англии «Джиллингем» — 2:0.

    На своем поле «Шеффилд» очень силен и не боится даже грандов, не говоря уже про «Вест Хэм». Вряд ли встряска от нового главного тренера слишком поможет гостям.

    Ставка: победа «Шеффилда» с форой 0 за 1.41.

    «Морейренсе» — «Порту»

    Футбол. Чемпионат Португалии. 16-й тур

    «Морейренсе» — банальный середняк, который занимает 13-е место и опережает зону вылета всего на четыре очка. Тем не менее, на стороне команды статистика. В шести из последних семи игр в родных стенах коллектив не проигрывал, а против «Порту» дома «Морейренсе» вообще уступил лишь раз в шести последних встречах. В прошлом туре команда на выезде уступила «Пасуш де Феррейре» — 0:1.

    «Порту» занимает второе место в турнирной таблице португальского первенства, набрав 38 очков и отставая от «Бенфики» на четыре очка.

    При этом отрыв от третьего «Фамаликана» составляет целых 11 пунктов, поэтому команда сосредоточена только на борьбе за чемпионство. В последние недели «драконы» набрали шикарную форму, одержав 10 побед в 11 последних играх во всех турнирах.

    «Порту» удалось выйти в плей-офф Лиги Европы и сократить отставание от «Бенфики». В прошлом матче команда на выезде справилась со «Спортингом» — 2:1.

    У «драконов» не лучшая статистика против предстоящего соперника, но нынешняя форма команды позволяет это исправить.

    Ставка: победа «Порту» за 1.41.

    Итоговый коэффициент — 2.74. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.63
  • Прогноз на матч Автомобилист — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Торино — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  4.63
  • Экспресс дня 9 января
  • Сегодня в 23:15
    •  1.55
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Монреаль — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Анахайм — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сибирь — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ренн — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Шеффилд — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Кертис Джонс
  • «Ливерпуль» в огне. Фантастический гол и победа резервным составом
    • 17:58 06/01/2020     Пеп Гвардиола
  • Манчестерское дерби «в одну калитку». Гвардиола уничтожил Сульшера
    • Вчера в 13:30     Златан Ибрагимович
  • «Милану» нужна Ибракадабра. Не прогадал ли клуб с подписанием ветерана?
    • 17:28 07/01/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Экспресс дня 10 января. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.74
    Тоже интересно
    Лукаку забил свой 14-й гол в Серии А Футбол «Интер» и «Наполи» в начале новой эрыРеакция прессы на матч «Наполи» — «Интер» 07/01/2020 в 23:180
  • 14:29
    • «МЮ» предложил новый контракт ветерану команды
  • 13:56
    • Малкин вошел в сборную десятилетия по версии IIHF
  • 13:40
    • «Эспаньол» подписал Де Томаса
    Сергей Семак Футбол Планы на зиму: «Зенит»Чем заняться Сергею Семаку во время зимнего перерыва в чемпионате России 07/01/2020 в 20:000
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Вест Хэм» Мойеса побеждать?
  • 2.74
    •
  • 13:28
    • Асильдаров назначен вице-президентом «Анжи»
  • 09:27
    • «Тоттенхэму» интересен форвард из Чемпионшипа
  • 08:32
    • «Лестер» потерял основного полузащитника
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. Дубль Овечкина, ассисты Ковальчука, три очка ПанаринаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 8 января Вчера в 10:020
  • 08:15
    • Защитник «МЮ» согласовал контракт с «Интером»
  • 01:00
    • «Лестер» разошелся миром с «Астон Виллой» в матче Кубка лиги
  • 00:55
    • Хет-трик Икарди позволил «Пари Сен-Жермен» разгромить «Сент-Этьен»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие