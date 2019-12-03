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    Вернутся ли победы к «Ман Сити»?

    Экспресс дня 3 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 3 декабря
    «Манчестер Сити»
    3 декабря пройдут поединки очередных туров в чемпионатах Англии и Франции.

    «Бернли» — «Манчестер Сити»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 15-й тур

    «Бернли» с 18 очками находится на десятой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии, уступая пятой строке два пункта.

    В последнем проведенном матче «бордовые» дома уступили «Кристал Пэлас» (0:2), а до этого поочередно по 3:0 одолели в родных стенах «Вест Хэм» и в гостях «Уотфорд».

    «Манчестер Сити» расположился на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Англии, и от первого места уже отстает на 11 очков.

    «Горожане» в прошлом туре в гостях сыграли вничью с «Ньюкаслом» (2:2), а перед этим в Лиге чемпионов разошелся миром в родных стенах с донецким «Шахтером» (1:1), что не помешало клубу гарантировать первое место в группе.

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    • «Ман Сити», который потерял очки в прошлом туре первенства, теперь не должен допустить осечки.

    Ставка: победа «Ман Сити» за 1.28.

    «Кристал Пэлас» — «Борнмут»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 15-й тур

    «Кристал Пэлас» по итогам 13 туров располагается в середине турнирной таблицы, на 11 месте. У лондонцев на счету находится 18 зачетных пунктов.

    «Стекольщики» в прошлом игровом дне на выезде одолели 2:0 «Бернли», т.с. прервав свою 5-матчевую безвыигрышную серию, где они четыре встречи проиграли.

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    У «Борнмута» на счету находится на два балла меньше, с которыми команда идет строкой ниже, чем их предстоящий противник.

    После неожиданной победы над «Манчестер Юнайтед» (1:0) еще в начале ноября, «вишни» после этого в трех матчах подряд уступали. В последнем туре они в гостях проиграли «Тоттенхэму» (2:3).

    Прогнозируем, что на своем поле «орлы» вполне могут рассчитывать на очки в игре с соседом по турнирной таблице.

    Ставка: 1Х за 1.33.

    «Анже» — «Марсель»

    Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 16-й тур

    «Анже» после 15 туров располагается на третьем месте в турнирной таблице Лиги 1, имея в своей копилке 24 очка, но ряд команд отстают от «черно-белых» на 1-2 пункта.

    На минувших выходных «Анже» на выезде уступил «Ницце» со счетом 1:3, прервав т.с. свою серию из четырех поединков без проигрышей в Лиге 1.

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    «Марсель» с 28 зачетными пунктами идет вторым в турнирной таблице чемпионата Франции, отставая от первого ПСЖ на пять баллов и сыграли на игру больше.

    На данный момент у «южан» серия из четырех викторий кряду. Так в предыдущей встрече Лиги 1 «бело-голубые» на своем поле переиграли 2:1 «Брест».

    На своем поле «Анже» играет сильно, заработав именно дома львиную долю своих очков. Предлагаем поставить — 1Х.

    Ставка: 1Х за 1.55.

    Общий коэффициент — 2.63 0

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