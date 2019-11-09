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    Отойдет ли «Барса» от неудач?

    Экспресс дня 9 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 9 ноября
    Антуан Гризманн
    9 ноября в чемпионатах Испании, Италии и Франции состоятся поединки очередных игровых дней.

    «Барселона» — «Сельта»

    Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 13-й тур

    «Барса» неудачно провела два своих последних матча. Сперва каталонцы были биты в гостях «Леванте» (1:3) в чемпионате Испании, а затем на смогли дома обыграть пражскую «Славию» (0:0) в Лиге чемпионов.

    Но несмотря на поражение в прошлом туре, «гранатово-синие» сохранили лидерство в Примере, но опережают «Реал» только по дополнительным показателям.

    У «кельтов» сейчас затяжная серия поражений, состоящая из четырех игр кряду. В этот период «небесно-голубые» смогли забить всего лишь один гол, пропустили — шесть.

    В турнирной таблице Ла Лиги «Сельта» с девятью очками после 12 туров идет в зоне вылета, на 18 месте. До безопасной позиции ей недостает двух пунктов.

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    • Прогнозируем, что «Барса» прервет свою серию неудач, переиграв на своей территории одного из аутсайдеров Примеры.

    Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1) за 1.31.

    «Интер» — «Верона»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 12-й тур

    «Интер» во вторник досадно проиграл в гостях дортмундской «Боруссии» (2:3) в ЛЧ, ведя в счете к перерыву — 2:0. Этой неудачей миланцы прервали свою 5-матчевую беспроигрышную серию, в которой они четырежды выиграли.

    После 11 туров «нерадзурри» с 28 очками разместились на втором месте в турнирной таблице Серии А, уступая первому «Юве» всего лишь один балл.

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    «Верона», которая только вернулась в элиту итальянского футбола, в 11 матчах смогла набрать 15 баллов и идет девятой.

    «Желто-синие» смогли выиграть две последние игры в чемпионате, поочередно переиграв на выезде 1:0 «Парму» и «Брешию» (2:1) на своей территории.

    Миланцы, ведущие борьбу за золото, просто обязаны брать три очка в игре с таким соперником.

    Ставка: победа «Интера» за 1.36.

    «Брест» — ПСЖ

    Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 13-й тур

    «Брест» перед 13 игровым днем разместился с 17 очками на девятом месте в турнирной таблице Лиги 1, уступая второй позиции всего три пункта.

    Гостевым поражением от «Амьена» (0:1), «красно-белые» т.о. прервали 3-матчевую победную серию в чемпионате страны, где они смогли сохранить свою ворота на замке.

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    Парижане довольно-таки неожиданно проиграли в последнем туре Лиги 1 на выезде 1:2 «Дижону», занимающего на тот момент последнее место. Но эта неудача все равно сохранила для них первую строку.

    В среду «сине-красные» благодаря голу Икарди одолели дома бельгийский «Брюгге» (1:0) и досрочно забронировали себе место в плей-офф ЛЧ.

    Хотя парижане и провели непростой поединок в середине недели, они должны взять три очка в предстоящей игре.

    Ставка: победа ПСЖ за 1.23.

    Общий коэффициент — 2.19. 0

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