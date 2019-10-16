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    Продолжит ли ЦСКА очередную серию побед в КХЛ?

    Экспресс дня 16 октября. Прогнозы и ставки на хоккей и баскетбол

    Прогноз на Экспресс дня 16 октября
    ЦСКА в последних двух матчах громил соперников
    Cегодня, 16 октября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ и баскетбольного Еврокубка.

    «Динамо» Москва — ЦСКА

    Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

    В 18 играх регулярного чемпионата динамовцы сумели заработать 21 очко и идут четвертыми на Западе.

    У команды Владимира Крикуова была серия из трех подряд поражений, но ее удалось прервать победой в Екатеринбурге над «Автомобилистом» — 4:1. Затем последовали еще два подряд поражения, но в последних двух играх москвичи победили «Автомобилист» (6:3) и «Металлург» МГ (6:3).

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    «Армейцы» сыграли в 17 матчах регулярного чемпионата, набрали 29 очков и лидируют на Западе. Недавно москвичи добыли семь подряд побед, а серия прервалась 3 октября поражением от «Витязя» — 1:2. Тем не менее, команда быстро исправилась, разгромив рижское «Динамо» (6:1) и «Амур» (4:1).

    ЦСКА — лидер не только в таблице, но и по результатам. Ожидаем, что «армейцы» продолжат набирать очки.

    Ставка: победа ЦСКА за 1.53.

    «Барыс» — «Динамо» Рига

    Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

    «Барыс» в 16 матчах набрал 23 очка и поднялся на второе место в Восточной конференции.

    30 сентября подопечные Андрея Скабелки были разгромлены дома «Куньлунем» (2:5), но затем команда выдала серию из четырех подряд побед. Она прервалась только в овертайме против «Адмирала» — 0:1.

    В 17 матчах КХЛ представитель Латвии набрал скромные 10 очков. Команда находится на дне Западной конференции.

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    С 18 сентября по 7 октября рижский клуб проиграл восемь поединков подряд. Долгожданная победа случилась против минского «Динамо» — 3:2. В последних двух матчах динамовцы были разгромлены «Авангардом» (1:4) и одолели «Трактор» — 4:3.

    Команда Скабелки проведет игру против явного аутсайдера, поэтому ждем успеха «Барыса» в родных стенах.

    Ставка: победа «Барыса» за 1.40.

    «Нантер» — УНИКС

    Баскетбол. Еврокубок

    «Нантер» — один из лучших клубов чемпионата Франции. В новом сезоне команда одержала две победы при двух поражениях и идет шестой.

    В первом туре Еврокубка хозяева обыграли «Ховентуд» (85:78), а затем уступили «Дарюшшафаке» — 65:72.

    УНИКС начал сезон неудачным выступлением на Кубке Гомельского. Далее в Единой лиге «зелено-белые» разобрались с «Астаной» (81:72), а затем уступили «Калеву» (63:85), занимая девятую строчку.

    Гости являются фаворитом предстоящего поединка, но «Нантер» не будет сдаваться без боя.

    Ставка: победа «Нантера» с форой +8,5 очка за 1.33.

    Общий коэффициент — 2.84. 0

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    Экспресс дня 16 октября. Прогнозы и ставки на хоккей и баскетбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.84
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