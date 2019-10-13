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    Оформит ли Россия досрочный выход на Евро-2020?

    Экспресс дня 13 октября. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 13 октября
    Артем Дзюба
    Сегодня состоятся поединки четвертого игрового дня отборочного цикла Евро-2020

    Казахстан — Бельгия

    Евро-2020. Квалификация

    Казахстан проиграл последние два матча. Команда уступила России со счетом 1:0 и проиграла дома Кипру 1:2. В рамках данного турнира казахи не побеждают уже три встречи кряду. В первой игре с Кипром хозяева расписали ничью 1:1.

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    Бельгия досрочно оформила выход в финальную часть Евро. За 7 туров гости набрали 21 очков, что является максимальным результатом. За этот период бельгийцы пропустили всего один мяч. А так свои ворота команда сохраняет «сухими» на протяжении 6 поединков.

    Бельгия на голову сильнее своего соперника, так что в ее победе сомневаться не приходится.

    Ставка — фора 2 (-1.5) за 1.51.

    Белоруссия — Нидерланды

    Евро-2020. Квалификация

    За 2 тура до конца отбора Белоруссия не имеет шансов на выход. У сборной 4 набранных балла, поэтому мечты о Евро-2020 уже давно испарились. В последних поединках белорусы встречались с Эстонией. 1:2 они выиграли в первый раз, а во второй сыграли в нулевую ничью.

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    • Нидерланды одержали победу в тяжелейшем матче против Северной Ирландии со счетом 3:1. Перед этим они разбили немцев 2:4 и разгромили Эстонию с результатом 0:4. Сейчас «оранжевые» возглавляют свою группу. Еще две победы и команда Кумана гарантирует себе выход в финальную часть.

    Голландцы будут играть на победу, поскольку североирландцы им дышат в спину даже несмотря на игру в запасе. Так что выбор очевиден.

    Ставка — ИТ 2 больше 2.0 за 1.53.

    Кипр — Россия

    Евро-2020. Квалификация

    Киприоты имеют 10 очков и занимают третье место. Они отстают от России на 8 очков. Таким образом, им просто необходимо сократить разрыв. Теоретически это возможно, но физически Россия вряд ли проиграет все 3 встречи. В любом случае хозяева будут играть с чувством большой ответственности.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Россия уже одной ногой на Евро-2020. Команде нужна хотя бы еще одна победа, чтобы спокойно довести дело до конца. Россияне не пропускали в последних двух играх, одолев Казахстан 1:0 и выиграв у Шотландии 4:0.

    Кипр будет «сушить» игру. Россия тоже не станет форсировать события. Возможно, что матч по результату будет похож на матч с Казахстаном.

    Ставка — тотал меньше 3.0 за 1.45.

    Итоговый коэффициент — 3.35. 0

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