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    Поднимется ли «Ланс» на второе место в Лиге 2?

    Экспресс дня 7 октября. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 7 октября
    Игрок «Ланса»
    Сегодня, 7 октября, пройдут заключительные поединки очередных туров в низших дивизионах Франции, Германии и Англии.

    «Орлеан» — «Ланс»

    Футбол. Чемпионат Франции. Лига 2. 10-й тур

    «Орлеан» не проигрывает в первенстве второго французского дивизиона уже в трех встречах кряду, сыграв сперва два раза вничью, а в последнем туре переиграв в гостях «Труа» (2:1).

    С 7 очками «Орлеан» после девяти матчей Лиги 2 расположился на 16 месте в турнирной таблице, опережая зону вылета всего лишь на один пункт.

    «Ланс» с 17 баллами по итогам девяти игровых дней Лиги 2 разместился на четвертой позиции, уступая второй строке только один пункт.

    На данный момент у «золотисто-красных» 5-матчевая беспроигрышная серия, три последних игры они выиграли, пропустив за этот период всего один гол.

    Все прогнозы на футбол

    Прогнозируем, что «Ланс» в ранге фаворита сможет разжиться баллами в сегодняшнем поединке.

    Ставка: Х2 за 1.37.

    «Оснабрюк» — «Арминия»

    Футбол. Чемпионат Германии. 2 БЛ. 9-й тур

    «Оснабрюк» с 10 очками перед девятым туром первого немецкого дивизиона идет на 13 месте в турнирной таблице. От зоны вылета команда оторвалась всего на два пункта.

    «Фиолетовые» не могут одержать победу в последних трех встречах чемпионата, дважды проиграв при одном ничейном результате, забив в этих играх один гол.

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    «Арминия» после восьми матчей 2 БЛ разместилась на третьей позиции в турнирной таблице, уступая первым двум местам пять пунктов.

    Проиграв в последнем туре дома «Штутгарту» (0:1), билефельдцы т.о. уступили первый раз в сезоне и прервали свою 8-матчевую беспроигрышную серию.

    Предлагаем в этом поединке поставить на непроигрыш гостей.

    Ставка: Х2 за 1.48.

    «Болтон» — «Блэкпул»

    Футбол. Чемпионат Англии. Лига 1. 12-й тур

    «Болтон» из-за финансовых проблем начал первенство английской Лиги 1 с показателем в минус 12 очков.

    За девять матчей чемпионата «рысаки» сыграли три раза вничью при шести поражениях, забив в этих встречах только два гола, пропустили — 25.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Блэкпул» после 11 матчей третьего по силе английского дивизиона идет на пятой строке, имея в своем активе 19 баллов, отставая от третьей позиции на один пункт.

    За последние три игры в Лиги 1 «мандарины» набрали семь очков, дважды выиграв и раз сыграв вничью, забив в этих поединках четыре гола, а пропустив всего два.

    Учитывая большие проблемы «Болтона» предлагаем в этом поединке поставить на победу гостей.

    Ставка: победа «Блэкпула» за 1.74.

    Общий коэффициент — 3.52. 0

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    Экспресс дня 7 октября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.52
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