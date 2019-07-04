Экспресс дня 4 июля. Прогнозы и ставки на футбол

Сегодня, 4 июля, пройдут ответные поединки предварительного раунда Лиги Европы.

«Кардифф Метрополитан» — «Прогрес Нидеркорн»

Футбол. Лига Европы. Предварительный раунд. Ответный матч

Первый поединок, который неделю тому назад прошел в Люксембурге, принес минимальную победу «Прогресу» со счетом 1:0.

Люксембуржская команда по всем компонентам переиграла своего визави, не позволила нанести по своим воротам ни одного удара, но реализовала всего лишь один свой момент.

«Кардифф» еще ни разу не смог выбить хотя бы одного соперника. Всего за три появления на евроарене валлийцы раз победили при пяти поражениях, забили только один гол во всех этих встречах.

Клуб из Люксембурга более удачлив на евроарене в последнее время. На его счету три пройденные команды за последние два евросезона.

Прогнозируем, что люксембуржцы не растратят своего минимально добытого преимущества. И сегодня, как минимум, не проиграют.

Ставка: Х2 за 1.19.

«Европа» — «Сан-Жулия»

Футбол. Лига Европы. Предварительный раунд. Ответный матч

Первый поединок этих клубов принес победу команде из Андорры со счетом 3:2. «Сан-Жулия» два раза смогла отыграться, а на последней минуте вырвала викторию.

К тому же, андоррцы забили победный мяч играя уже в меньшинстве.

ФК «Европа» за пять участей смог пройти дальше только в одном случае. Три года тому назад гибралтарцы переиграли армянский «Пюник» — 2:0 и 1:2.

«Сан-Жулия» тоже всего лишь раз преодолевала своего оппонента. Правда это было аж десять лет тому назад, когда по пенальти андоррцы прошли «Тре Фиори» из Сан-Марино.

Гибралтарцы на своем поле с соперниками своего уровня играют неплохо. Думаем, что хозяева смогут ликвидировать негативный гандикап и пройти дальше.

Ставка: проход ФК «Европа» за 1.60.

«Клифтонвилл» — «Барри Таун»

Футбол. Лига Европы. Предварительный раунд. Ответный матч

Британские команды в первом поединке расписали мировую со счетом 0:0. «Клифтонвилл» приехал в Уэльс за ничьей и смог ее добыть.

Североирландский коллектив является частым гостем на евроарене, но во основном заканчивает свое выступление на первом же сопернике.

Календарь и таблица Лиги Европы

Последний раз «красные» выбивали своего оппонента в сезоне 2016/17 в квалификационной стадии Лиги Европы, когда одолели люксембуржский «Дифферданж» (2:0 и 1:1).

«Барри Таун» только недавно вернулся в высшую лигу Уэльса после более 10 летнего прозябания в низших дивизионах, и почти сразу добыл билет в Европу.

В своем последнем участие в еврокубках, которое было в аж в 2001 году, «драконы» смогли даже пройти одного соперника в отборочном раунде Лиги чемпионов.

Предлагаем в этом поединке поставить на победу «Клифтонвилла», который имеет больше еврокубкового опыта, чем валлийцы.

Ставка: победа «Клифтонвилла» за 1.45.

Общий коэффициент — 2.76. 0