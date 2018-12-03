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    Прогнозы и ставки на футбол 3 декабря

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 3 декабря
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    «Нюрнберг» — «Байер»

    Футбол. Чемпионат Германии. 13-й тур

    Футболисты «Нюрнберга» в текущем сезоне играют так плохо, что занимают лишь 16-е место в турнирной таблице.

    Ниже находятся только «Ганновер» и «Фортуна», у которых, к слову, «Нюрнберг» как раз и выигрывал.

    Большинство же остальных матчей завершились для Михаэляь Келльнера не так хорошо, как хотелось бы.

    У «Байера» тоже хватает проблем, да и занимает он скромное 12-е место, но в его игре хотя бы видны проблески оживления. Особого оптимизма добавляет недавняя победа над «Штутгартом» (2:0).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Аптекари» иногда проваливают матчи с фаворитами, но против аутсайдеров они играть умеют, так что мы ставим на их успех.

    Прогноз: победа «Байера» за 1.80.

    «Аталанта» — «Наполи»

    Футбол. Чемпионат Италии. 14-й тур

    14-й тур итальянской Серии А закроется интригующим матчем «Аталанты» и «Наполи» в Бергамо.

    В конце октября «Аталанта» набрала отличную форму, одержав четыре победы кряду, в том числе над «Интером» (4:1), однако развить успех не смогла, неожиданно проиграв «Эмполи» (2:3).

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    Что касается «Наполи», то он не проигрывает с конца сентября, хотя иногда позволяет себе осечки, как, например, в игре с «Кьево» (0:0).

    Все прогнозы на Серию А

    Поскольку неаполитанцы позволяют себе терять очки, они уже отстают от «Ювентуса» на 11 очков. Если они не победят и сегодня, то с мыслью о чемпионстве можно будет попрощаться.

    «Аталанта» считается опасным соперником, но для «Наполи» очень важно набрать три очка, поэтому мы верим в триумф гостей.

    Ставка: победа «Наполи» с форой 0 за 1.57.

    «Леванте» — «Атлетик»

    Футбол. Чемпионат Испании. 14-й тур

    В текущем сезоне Примеры «Атлетик» смог одержать всего одну победу, да и ту еще в конце августа, когда чемпионат только стартовал.

    С тех пор баски провели 12 матчей, восемь из которых завершили вничью. Набрав всего 11 очков, они занимают 18-е место, находясь в зоне вылета.

    В игре с «Леванте» у «Атлетика», как нам кажется, будет шанс исправить ситуацию, тем более что в трех предыдущих встречах «лягушки» смотрелись неубедительно.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В Валенсии баски должны как минимум не проиграть, а при лучшем раскладе им нужно побеждать и покидать зону вылета.

    Ставка: победа «Атлетика» с форой 0 за 1.90.

    Общий коэффициент — 5.36. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.36.
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