В рамках турнира UFC 298 18 февраля пройдет титульный поединок Александра Волкановски и Илии Топурии в полулегком весе. Начало — 08:15 (мск). Волкановски — Топурия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Александр Волкановски

Турнирное положение: Александр Волкановски на данный момент является чемпионом UFC в полулегком весе. Ранее австралиец уже провел 5 удачных защит титула кряду.

Последние бои: В пяти последних поединках у действующего чемпиона 3 победы и 2 поражения, но проигрывал он в легком дивизионе в битве за пояс Исламу Махачеву. В реванше Алекс уступил россиянину нокаутом в октябре прошлого года. А вот ранее он довольно уверенно защитил свой пояс в полулегком весе, финишировав Яира Родригеса летом.

Состояние бойца: После поражения нокаутом от Ислама Махачева есть вопросы к стойкости Волкановски. Вдобавок, он взял не так уж и много времени, чтобы восстановиться. Поэтому есть вероятность, что чемпион будет не полностью готов к очередной защите.

Илия Топурия

Турнирное положение: Топурия занимает третью строчку в рейтинге полулегкого дивизиона. Ранее он побил двух соперников из топ-15, а последний бой так и вовсе стал для него претендентским.

Последние бои: В UFC грузинский полулегковес выиграл все предыдущие 6 поединков. Самая значимая победа была добыта в предыдущем противостоянии с бывшим претендентом на временный титул Джошем Эмметом, которого «Эль-Матадор» одолел по очкам.

Состояние бойца: Илия подходит к своей пиковой форме. Последний бой показал, что у грузина нет никаких проблем ни с кардио, ни с навыками бокса. Плюс ко всему, Топурия легко переводил Эммета в партер, что является дополнительным подспорьем в противостоянии с Алексом.

Статистика для ставок

У Топурии нет ни единого поражения в карьере

выиграл 5 последних боев в полулегком весе

Топурия выиграл досрочно 4 раза за 5 предыдущих боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров, небольшим фаворитом в данном противостоянии является Александр Волкановски, на победу которого можно поставить за 1.78. На успех Топурии можно поставить за 2.08.

Прогноз: Последнее поражение Волкановски нокаутом и последующее неверное решение выйти на очередную защиту титула в столь короткие сроки говорят о том, что ментально чемпион уже сломался. И в таком состоянии австралиец станет легкой мишенью для Топурии, пребывающего в пиковой форме.

Ставка: Победа Илии Топурии за 2.08.