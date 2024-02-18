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    Илия Топурия станет новым чемпионом?

    Волкановски — Топурия. Ставка (к. 2.08) и прогноз на ММА, UFC 298, 18 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Волкановски — Топурия
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    Александр Волкановски
    В рамках турнира UFC 298 18 февраля пройдет титульный поединок Александра Волкановски и Илии Топурии в полулегком весе. Начало — 08:15 (мск). Волкановски — Топурия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Александр Волкановски

    Турнирное положение: Александр Волкановски на данный момент является чемпионом UFC в полулегком весе. Ранее австралиец уже провел 5 удачных защит титула кряду.

    Последние бои: В пяти последних поединках у действующего чемпиона 3 победы и 2 поражения, но проигрывал он в легком дивизионе в битве за пояс Исламу Махачеву. В реванше Алекс уступил россиянину нокаутом в октябре прошлого года. А вот ранее он довольно уверенно защитил свой пояс в полулегком весе, финишировав Яира Родригеса летом.

    Состояние бойца: После поражения нокаутом от Ислама Махачева есть вопросы к стойкости Волкановски. Вдобавок, он взял не так уж и много времени, чтобы восстановиться. Поэтому есть вероятность, что чемпион будет не полностью готов к очередной защите.

    Илия Топурия

    Турнирное положение: Топурия занимает третью строчку в рейтинге полулегкого дивизиона. Ранее он побил двух соперников из топ-15, а последний бой так и вовсе стал для него претендентским.

    Последние бои: В UFC грузинский полулегковес выиграл все предыдущие 6 поединков. Самая значимая победа была добыта в предыдущем противостоянии с бывшим претендентом на временный титул Джошем Эмметом, которого «Эль-Матадор» одолел по очкам.

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    • Состояние бойца: Илия подходит к своей пиковой форме. Последний бой показал, что у грузина нет никаких проблем ни с кардио, ни с навыками бокса. Плюс ко всему, Топурия легко переводил Эммета в партер, что является дополнительным подспорьем в противостоянии с Алексом.

    Статистика для ставок

    • У Топурии нет ни единого поражения в карьере

    • выиграл 5 последних боев в полулегком весе

    • Топурия выиграл досрочно 4 раза за 5 предыдущих боев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров, небольшим фаворитом в данном противостоянии является Александр Волкановски, на победу которого можно поставить за 1.78. На успех Топурии можно поставить за 2.08.

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    Прогноз: Последнее поражение Волкановски нокаутом и последующее неверное решение выйти на очередную защиту титула в столь короткие сроки говорят о том, что ментально чемпион уже сломался. И в таком состоянии австралиец станет легкой мишенью для Топурии, пребывающего в пиковой форме.

    Ставка: Победа Илии Топурии за 2.08.

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    Волкановски — Топурия: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 18.02.2024. Прогнозы на бокс/ММА. Илия Топурия станет новым чемпионом?
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