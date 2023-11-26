26 ноября состоится титульный бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Субриэлем Матиасом и Шохжахоном Эргашевым в первом полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 05:00 мск. Матиас — Эргашев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Субриэль Матиас

Субриэль является чемпионом мира в первом полусреднем весе по версии IBF. Вакантный титул пуэрториканец завоевал в предыдущем поединке, нокаутировав в пятом раунде Херемиаса Понсе.

У Маттиаса всего лишь одно поражение в карьере, но было оно по очкам в промежуточном весе до 65 кг от Петроса Ананяна, что выше лимита данного дивизиона, где он выступает сейчас.

Впрочем, в реванше Субриэль отомстил россиянину, отправив его в нокаут уже в первом полусреднем весе. Все 19 побед пуэрториканца на профессиональном ринге были досрочными.

Он не стесняется задавать высокий темп с самого начала поединка. Соперники просто теряются под его прессингом и не могут показывать свой лучший бокс.

Шохжахон Эргашев

Эргашев в преддверии главного боя своей карьере не потерпел ни единого поражения. Ранее он одержал на профессиональном ринге 23 победы кряду.

В 20-ти из них узбекистанский боксер выиграл досрочно. Но и уровень оппозиции у него был не настолько высокий, как у грядущего оппонента. Главным преимуществом Шохжахона перед соперниками являются его внушительные габариты.

Его рост составляет 179 см, а размах рук 181 см. Узбекистанец обладает хорошей защитой от ударов и к нему крайне сложно подобраться.

При этом Эргашев не очень комфортно чувствует себя на ближней дистанции. Если сопернику удается подобраться вплотную, то он сразу же отступает назад.

Прогноз и ставка

По мнению букмекеров, Субриэль Матиас в этом бою является фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.32. На победу Эргашева предлагают сделать ставку за 3.65.

Матиас не щадит в ринге абсолютно никого. С первых секунд он обрушивает на оппонента град ударов и ищет возможность финишировать его. Тоже самое будет ждать и Эргашева, у которого нет опыта в титульных боях.

Против такого техничного боксера нестандартные габариты не помогут. Пуэрториканец обязательно найдет момент закончить поединок в свою пользу по истечении 12-ти раундов. Ставка: досрочная победа Субриэля Матиаса за 1.60.