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    Отберет ли Эргашев чемпионский пояс у Матиаса?

    Матиас — Эргашев. Ставка (к. 1.60) и прогноз на бой, профессиональный бокс, 26 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Матиас — Эргашев
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    Субриэль Матиас (справа)
    26 ноября состоится титульный бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Субриэлем Матиасом и Шохжахоном Эргашевым в первом полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 05:00 мск. Матиас — Эргашев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Субриэль Матиас

    Субриэль является чемпионом мира в первом полусреднем весе по версии IBF. Вакантный титул пуэрториканец завоевал в предыдущем поединке, нокаутировав в пятом раунде Херемиаса Понсе.

    У Маттиаса всего лишь одно поражение в карьере, но было оно по очкам в промежуточном весе до 65 кг от Петроса Ананяна, что выше лимита данного дивизиона, где он выступает сейчас.

    Впрочем, в реванше Субриэль отомстил россиянину, отправив его в нокаут уже в первом полусреднем весе. Все 19 побед пуэрториканца на профессиональном ринге были досрочными.

    Он не стесняется задавать высокий темп с самого начала поединка. Соперники просто теряются под его прессингом и не могут показывать свой лучший бокс.

    Шохжахон Эргашев

    Эргашев в преддверии главного боя своей карьере не потерпел ни единого поражения. Ранее он одержал на профессиональном ринге 23 победы кряду.

    В 20-ти из них узбекистанский боксер выиграл досрочно. Но и уровень оппозиции у него был не настолько высокий, как у грядущего оппонента. Главным преимуществом Шохжахона перед соперниками являются его внушительные габариты.

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    • Его рост составляет 179 см, а размах рук 181 см. Узбекистанец обладает хорошей защитой от ударов и к нему крайне сложно подобраться.

    При этом Эргашев не очень комфортно чувствует себя на ближней дистанции. Если сопернику удается подобраться вплотную, то он сразу же отступает назад.

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, Субриэль Матиас в этом бою является фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.32. На победу Эргашева предлагают сделать ставку за 3.65.

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    Матиас не щадит в ринге абсолютно никого. С первых секунд он обрушивает на оппонента град ударов и ищет возможность финишировать его. Тоже самое будет ждать и Эргашева, у которого нет опыта в титульных боях.

    Против такого техничного боксера нестандартные габариты не помогут. Пуэрториканец обязательно найдет момент закончить поединок в свою пользу по истечении 12-ти раундов. Ставка: досрочная победа Субриэля Матиаса за 1.60.

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    Матиас — Эргашев: прогноз, ставка (1.60), статистика, коэффициенты матча 26.11.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Отберет ли Эргашев чемпионский пояс у Матиаса?
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