1 октября состоится бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Александром Гвоздиком и Айзеком Родригесом в полутяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 01:00 мск. Гвоздик — Родригес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Александр Гвоздик

Александр Гвоздик является бывшим чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC. За карьеру у него 19 побед и одно поражение.

Проиграл Александр только Артуру Бетербиеву. После того поражения украинец объявил о завершении карьеры, но внезапно решил вернуться на ринг в 2023 году.

В первом поединке после паузы он одолел мексиканского бойца Жозуэ Обандо единогласным решением судей. Далее Гвоздик отправил в нокаут в шестом раунде именитого Ричарда Болотника.

Как показал последний бой украинца, с ударной мощью у него все в порядке. Вопросы есть лишь только к выносливости Александра.

Айзек Родригес

Родригес, как и Гвоздик, является довольно возрастным боксером. Сейчас мексиканцу уже 38 лет. За карьеру он провел 32 поединка, в которых одержал 28 побед и потерпел 4 поражения.

Однако несмотря на такое большое количество боев Айзек так и не приблизился даже к статусу середняка по меркам полутяжелого дивизиона.

Его самым крупным достижением является пояс чемпиона латинской Америки. Данный титул он завоевал еще в начале своей карьеры, после чего несколько раз на некоторое время уходил из бокса.

У него было 3 паузы не менее, чем по 2 года. А в своем последнем поединке Родригес уступил единогласным решением судей Ричарду Ривере.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры считают Александра Гвоздика явным фаворитом. На его победу можно поставить коэффициентом 1.01. На победу Родригеса предлагают сделать ставку за 20.00.

В данном бою исход очевиден. Едва ли никому неизвестный мексиканский ветеран сумеет что-то противопоставить бывшему чемпиону мира. Вопрос заключается только в том, за какое время украинец разберется с Родригесом.

Если учесть, что в предыдущем бою Гвоздик удосрочил топового боксера Ричарда Болотника в шестом раунде, то вероятность раннего финиша в грядущем поединке крайне велика. Ставка: тотал меньше 5,5 за 1.85.