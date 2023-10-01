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    Будет ли ранний нокаут в бою Гвоздика и Родригеса?

    Гвоздик — Родригес. Ставка (к. 1.85) и прогноз на бой, профессиональный бокс, 1 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Гвоздик — Родригес
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    Александр Гвоздик (слева)
    1 октября состоится бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Александром Гвоздиком и Айзеком Родригесом в полутяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 01:00 мск. Гвоздик — Родригес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Александр Гвоздик

    Александр Гвоздик является бывшим чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC. За карьеру у него 19 побед и одно поражение.

    Проиграл Александр только Артуру Бетербиеву. После того поражения украинец объявил о завершении карьеры, но внезапно решил вернуться на ринг в 2023 году.

    В первом поединке после паузы он одолел мексиканского бойца Жозуэ Обандо единогласным решением судей. Далее Гвоздик отправил в нокаут в шестом раунде именитого Ричарда Болотника.

    Как показал последний бой украинца, с ударной мощью у него все в порядке. Вопросы есть лишь только к выносливости Александра.

    Айзек Родригес

    Родригес, как и Гвоздик, является довольно возрастным боксером. Сейчас мексиканцу уже 38 лет. За карьеру он провел 32 поединка, в которых одержал 28 побед и потерпел 4 поражения.

    Однако несмотря на такое большое количество боев Айзек так и не приблизился даже к статусу середняка по меркам полутяжелого дивизиона.

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    • Его самым крупным достижением является пояс чемпиона латинской Америки. Данный титул он завоевал еще в начале своей карьеры, после чего несколько раз на некоторое время уходил из бокса.

    У него было 3 паузы не менее, чем по 2 года. А в своем последнем поединке Родригес уступил единогласным решением судей Ричарду Ривере.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры считают Александра Гвоздика явным фаворитом. На его победу можно поставить коэффициентом 1.01. На победу Родригеса предлагают сделать ставку за 20.00.

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    В данном бою исход очевиден. Едва ли никому неизвестный мексиканский ветеран сумеет что-то противопоставить бывшему чемпиону мира. Вопрос заключается только в том, за какое время украинец разберется с Родригесом.

    Если учесть, что в предыдущем бою Гвоздик удосрочил топового боксера Ричарда Болотника в шестом раунде, то вероятность раннего финиша в грядущем поединке крайне велика. Ставка: тотал меньше 5,5 за 1.85.

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    Гвоздик — Родригес: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 01.10.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Будет ли ранний нокаут в бою Гвоздика и Родригеса?
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