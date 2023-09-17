17 сентября состоится бой в рамках турнира UFC Noche между Романом Копыловым и Джошем Фремдом в среднем весе. Ориентировочно начало боя в 04:05 мск. Копылов — Фремд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Роман Копылов

Российский средневес начал свой путь в UFC из двух поражений кряду. Однако далее Копылов сумел реабилитироваться за предыдущие неудачи и одержал 3 победы.

В последнем поединке Роман эффектно удосрочил хай-киком во втором раунде Клаудио Рибейро. Кикбоксинг всегда являлся сильной стороной россиянина.

У него за карьеру 10 побед нокаутами, но ни одного выигранного поединка сабмишнами. При этом у Копылова очень высокий процент заблокированных тейкдаунов (69%).

Роман чаще всего предпочитает работать первым номером и порой забывает про оборону. У него есть некоторые проблемы на блоке в стойке и в среднем за минуту Копылов пропускает по 8 акцентированных попаданий.

Джош Фремд

Фремд, как и Копылов, начинал свой путь в самом сильном промоушене планеты с двух неудач. Далее он сумел одержать 2 победы, но уровень его оппозиции был гораздо ниже, чем у россиянина.

В то время, когда Копылов удачно конкурировал с середняками, Джош доминировал над Джейми Пикеттом и Седриком Думасом, которые уступают в ростере всем подряд.

Американец обладает посредственными навыками в стойке. В UFC у него нет ни одной победы нокаутом и чаще всего Фремд полагается на свою борьбу.

Если Джош в октагоне встречается с ударником высокого класса, то у него начинают возникать серьезные проблемы с таймингами и подбором удобной для себя дистанции.

Прогноз и ставка

В этом бою букмекеры отдают предпочтение Роману Копылову. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.26. На успех Фремда предлагают сделать ставку за 4.05.

Если учесть, что россиянин блокирует большинство попыток тейкдаунов со стороны соперников, то он легко может нивелировать сильную сторону Джоша.

Без борьбы Фремд неконкурентоспособен. Копылов будет разбивать его на протяжении первой половины боя. Далее американец устанет и станет легкой мишенью для нокаута. Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.75.