30 июля состоится бой в рамках турнира UFC 291 между Тони Фергюсоном и Бобби Грином в легком весе. Ориентировочно начало боя в 05:45 мск. Фергюсон — Грин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Тони Фергюсон

Многие считают «Эль-Кукуя» одним из лучших легковесов в истории UFC, ставя его в одни ряд с Макгрегором и Нурмагомедовым. Пиковый Тони сносил одного соперника за другим.

Однако поражение от Джастина Гейджи в мае 2020-го прервало невероятную серию Фергюсона из 12-ти побед. К этому бою бывший временный чемпион подходит уже на серии из пяти поражений кряду.

Сейчас Тони 39 лет, и с годами он явно потерял в скорости. Удары и комбинации Фергюсона стали слишком читаемыми для его соперников.

А недавнее поражение сабмишном от Нейта Диаса и проигрыш нокаутом от Майкла Чендлера разрушили миф о невероятной стойкости звездного американца.

Бобби Грин

Бобби Грин никогда не был звездой такого масштаба, как Фергюсон. Его максимум — пребывание в топ-10 легковесов UFC. С возрастом в 36 лет от американца вряд ли стоит ожидать какого-либо перформанса.

Грин недавно проиграл Исламу Махачеву и Дрю Доберу. В нынешних реалиях он удачно конкурирует только с теми, кто располагается за пределами ринга.

Стилистически Грин является представителем БЖЖ. В целом, американца можно считать универсальным бойцом. У него за карьеру по 5 побед нокаутами и сабмишнами.

Также можно отметить неплохую защиту от тейкдаунов. По статистике Бобби блокирует 58% прохода в ноги со стороны соперников. А за 10 лет выступлений в UFC у него нет ни одного поражения сабмишном.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры больше склоняются к успеху со стороны Бобби Грина. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.29. Победу Тони Фергюсона предлагают сделать ставку за 3.75.

Если учесть то, в какой форме сейчас пребывает «Эль-Кукуй», он выглядит легкой мишенью не только для Грина, но и абсолютно для любого оппонента.

Вряд ли Фергюсон сумеет в очередном бою простоять все 3 раунда. Грин обязательно финиширует Тони, и это лишь вопрос времени. Данный поединок точно не дойдет до решения судей. Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.40.