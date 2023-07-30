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    Как долго продлится бой Тони Фергюсона и Бобби Грина?

    Фергюсон — Грин. Ставка (к. 2.40) и прогноз на бой, UFC 291, 30 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Фергюсон — Грин
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    Тони Фергюсон (слева)
    30 июля состоится бой в рамках турнира UFC 291 между Тони Фергюсоном и Бобби Грином в легком весе. Ориентировочно начало боя в 05:45 мск. Фергюсон — Грин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Тони Фергюсон

    Многие считают «Эль-Кукуя» одним из лучших легковесов в истории UFC, ставя его в одни ряд с Макгрегором и Нурмагомедовым. Пиковый Тони сносил одного соперника за другим.

    Однако поражение от Джастина Гейджи в мае 2020-го прервало невероятную серию Фергюсона из 12-ти побед. К этому бою бывший временный чемпион подходит уже на серии из пяти поражений кряду.

    Сейчас Тони 39 лет, и с годами он явно потерял в скорости. Удары и комбинации Фергюсона стали слишком читаемыми для его соперников.

    А недавнее поражение сабмишном от Нейта Диаса и проигрыш нокаутом от Майкла Чендлера разрушили миф о невероятной стойкости звездного американца.

    Бобби Грин

    Бобби Грин никогда не был звездой такого масштаба, как Фергюсон. Его максимум — пребывание в топ-10 легковесов UFC. С возрастом в 36 лет от американца вряд ли стоит ожидать какого-либо перформанса.

    Грин недавно проиграл Исламу Махачеву и Дрю Доберу. В нынешних реалиях он удачно конкурирует только с теми, кто располагается за пределами ринга.

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    • Стилистически Грин является представителем БЖЖ. В целом, американца можно считать универсальным бойцом. У него за карьеру по 5 побед нокаутами и сабмишнами.

    Также можно отметить неплохую защиту от тейкдаунов. По статистике Бобби блокирует 58% прохода в ноги со стороны соперников. А за 10 лет выступлений в UFC у него нет ни одного поражения сабмишном.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры больше склоняются к успеху со стороны Бобби Грина. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.29. Победу Тони Фергюсона предлагают сделать ставку за 3.75.

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    Если учесть то, в какой форме сейчас пребывает «Эль-Кукуй», он выглядит легкой мишенью не только для Грина, но и абсолютно для любого оппонента.

    Вряд ли Фергюсон сумеет в очередном бою простоять все 3 раунда. Грин обязательно финиширует Тони, и это лишь вопрос времени. Данный поединок точно не дойдет до решения судей. Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.40.

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    Фергюсон — Грин: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 30.07.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Как долго продлится бой Тони Фергюсона и Бобби Грина?
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