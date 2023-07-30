30 июля состоится бой в рамках турнира UFC 291 между Алексом Перейрой и Яном Блаховичем в полутяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 06:45 мск. Перейра — Блахович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алекс Перейра

Для Алекса это будет первый поединок в UFC в весовой категории до 93 кг. Решение перейти в более высокий дивизион Перейра принял после недавнего досрочного поражения в реванше от Исраэля Адесаньи.

В апреле этого года Алекс упал в нокаут от новозеландца уже во втором раунде. Тем не менее, в грядущем бою с Блаховичем у него хорошие шансы на успех.

Перейра обладает невероятно тяжелым ударом. К тому же, у него прекрасная база кикбоксинга. Бразилец был чемпионом мира в этой дисциплине в рамках промоушена GLORY.

Несмотря на недолгую карьеру выступлений в ММА, Перейра уже успел сделать себе имя в самом сильном промоушене планеты. К бою с Блаховичем он подходит после четырех побед и одного поражения в пяти боях в UFC.

Ян Блахович

Блахович сейчас располагается на третьей строчке в рейтинге полутяжелого дивизиона. Его недавний поединок за вакантный титул против Магомеда Анкалаева завершился вничью.

Поляку уже 40 лет, однако он до сих пор продолжает оставаться в числе сильнейших. И статистика Яна выглядят не менее устрашающей, чем у Перейры.

За последние 4 года в восьми встречах у польского бойца только одно поражение от Гловера Тейшейры в титульнике в конце 2021-го.

Ян обладает неплохими навыками как в стойке, так и на земле. Однако нет ни одного аспекта, в котором он превосходил бы абсолютно любого полутяжа.

Прогноз и ставка

В данном бою букмекеры небольшое предпочтение отдают Яну Блаховичу. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.82. На победу Перейры предлагают сделать ставку за 2.02.

В поединке против такого высококлассного ударника поляк будет вынужден только бороться. Перейра не является выдающимся грэпплером, однако в UFC его никто не сумел победить сабмишном.

Получается, Алекс вполне может нивелировать сильную сторону Яна. Бразилец подчистую разобьет Блаховича в стойке и выиграет данный поединок. Ставка: победа Алекса Перейры с коэффициентом 2.02.