ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Спартак»«Быков» подвел Сперцян. «Спартак» одержал солидную победу в Краснодаре Эмерик ЛяпортПавар, Ляпорт и еще четыре защитника для «Челси» на замену Фофана Джордан Хендерсон«Ливерпуль» сможет заменить Хендерсона-игрока. Им будет сложно заменить капитана и лидера
  • 16:24
    • Шнайдер уступила в полуфинале турнира в Гамбурге
  • 15:35
    • Мажич ограничил медиаактивность российских арбитров
  • 15:28
    • В РФС допустили отмену статуса легионеров для футболистов из Африки
  • 15:18
    • «ПСЖ» проиграл японскому клубу «Сересо Осака»
  • 15:03
    • Стало известно, почему Санчес отказался от перехода в «Спартак»
  • 14:43
    • «Аль-Ахли» объявил о переходе Мареза
  • 14:11
    • Италия и Турция подали совместную заявку на проведение Евро-2032
    Все новости спорта

    Чем закончится дебют Перейры в полутяжелом весе?

    Перейра — Блахович. Ставка (к. 2.02) и прогноз на бой, UFC 291, 30 июля 2023 года

    Прогнозы на бокс/ММА Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC Прогнозы на Магомед Анкалаев Прогнозы на Ян Блахович Прогнозы на Сборная России Прогнозы на Исраэль Адесанья Прогнозы на Алекс Перейра
    Прогноз и ставки на Перейра — Блахович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алекс Перейра
    30 июля состоится бой в рамках турнира UFC 291 между Алексом Перейрой и Яном Блаховичем в полутяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 06:45 мск. Перейра — Блахович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Алекс Перейра

    Для Алекса это будет первый поединок в UFC в весовой категории до 93 кг. Решение перейти в более высокий дивизион Перейра принял после недавнего досрочного поражения в реванше от Исраэля Адесаньи.

    В апреле этого года Алекс упал в нокаут от новозеландца уже во втором раунде. Тем не менее, в грядущем бою с Блаховичем у него хорошие шансы на успех.

    Перейра обладает невероятно тяжелым ударом. К тому же, у него прекрасная база кикбоксинга. Бразилец был чемпионом мира в этой дисциплине в рамках промоушена GLORY.

    Несмотря на недолгую карьеру выступлений в ММА, Перейра уже успел сделать себе имя в самом сильном промоушене планеты. К бою с Блаховичем он подходит после четырех побед и одного поражения в пяти боях в UFC.

    Ян Блахович

    Блахович сейчас располагается на третьей строчке в рейтинге полутяжелого дивизиона. Его недавний поединок за вакантный титул против Магомеда Анкалаева завершился вничью.

    Поляку уже 40 лет, однако он до сих пор продолжает оставаться в числе сильнейших. И статистика Яна выглядят не менее устрашающей, чем у Перейры.

  • Эти бойцы могут победить даже Джона Джонса
  • Репутация Джонса под угрозой, у «Костяного» появились соперники, которые могут его побить
  • 25/07/2023

    • За последние 4 года в восьми встречах у польского бойца только одно поражение от Гловера Тейшейры в титульнике в конце 2021-го.

    Ян обладает неплохими навыками как в стойке, так и на земле. Однако нет ни одного аспекта, в котором он превосходил бы абсолютно любого полутяжа.

    Прогноз и ставка

    В данном бою букмекеры небольшое предпочтение отдают Яну Блаховичу. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.82. На победу Перейры предлагают сделать ставку за 2.02.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В поединке против такого высококлассного ударника поляк будет вынужден только бороться. Перейра не является выдающимся грэпплером, однако в UFC его никто не сумел победить сабмишном.

    Получается, Алекс вполне может нивелировать сильную сторону Яна. Бразилец подчистую разобьет Блаховича в стойке и выиграет данный поединок. Ставка: победа Алекса Перейры с коэффициентом 2.02.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.72
  • Прогноз на матч Парри — Корне
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Ван Аш
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Оболонь — Колос
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Осиповичи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Богдан — Бюрель
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Свентек — Носкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Рууд — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Верес — Полесье
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Флора — Вапрус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Дайнава — Шяуляй
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Акрон — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.75
  • Экспресс дня 28 июля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Голуэй Юнайтед — Брей Уондерерс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Фриц — Нисикори
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Перейра — Блахович: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 30.07.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Чем закончится дебют Перейры в полутяжелом весе?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры