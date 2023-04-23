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    Как долго продлится титульный бой Рахимова и Кордины?

    Рахимов — Кордона. Прогноз (к. 1.47) и ставки на бой, профессиональный бокс, 23 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Рахимов — Кордона
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    Джо Кордина
    23 апреля состоится титульный бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Шавкатджоном Рахимовым и Джо Кординой во втором полулегком весе. Ориентировочно начало боя в 01:00 мск. Рахимов — Кордона: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Шавкатджон Рахимов

    Шавкатджону на данный момент принадлежит чемпионский пояс во втором полулегком весе по версии IBF. В своем предыдущем поединке боксер из Таджикистана в девятом раунде нокаутировал Зельфа Барретта.

    В активе Рахимова нет еще ни одного поражения в профессиональной карьере. Самый сложный поединок у него был против Джозефа Диаса в феврале 2021-го, который закончился вничью.

    Также стоит отметить, что у Шавкатджона довольно высокий процент досрочных побед (13 нокаутов). Причем таджикский боксер может включиться в активную работу как в начале встречи, так и в конце.

    От него стоит ожидать резкого взрыва в любой момент. Солидный опыт позволяет ему действовать первым номером против любого противника.

    Джо Кордина

    Как и предстоящий соперник, боксер из Уэльса не потерпел еще ни одного поражения на профессиональном ринге. В его активе 11 побед и 0 в графе проигрышей.

    В семи поединках Джо побеждал нокаутом. Как раз, последний его соперник был удосрочен Кординой в июне прошлого года. Стилистически Джо чем-то напоминает Шавкатджона.

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    • При этом в активе Джо гораздо больше титулов. На его счету также есть пояс чемпиона Великобритании, где конкуренция практически в каждом дивизионе просто невероятная.

    Но Кордина еще славится тем, что нередко играет не по правилам. Удары ниже пояса, провокации, затяжка времени в виде постоянного клинча — это уловки, которые стоит ожидать от Джо в данной встрече.

    Прогноз и ставка

    В этом бою букмекеры считают фаворитом Джо Кордину. На его успех можно поставить за 1.55. На победу Рахимова дают коэффициент 2.75.

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    Оба боксера подходят к очной встрече в хорошей форме. Сложно сказать, кто победит, ведь они еще и стилистически похожи. Но когда в ринге встречаются такие неуступчивые бойцы, то всегда следует ожидать конкурентного поединка.

    Опрометчиво идти вперед в первых отрезках на этот раз не будет ни Шавкатджон, ни Джо. Так что их противостояние вполне может затянуться до чемпионских раундов. Ставка: тотал больше 10,5 за 1.47.

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    Рахимов — Кордона: прогноз, ставка (1.47), статистика, коэффициенты матча 23.04.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Как долго продлится титульный бой Рахимова и Кордины?
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