16 апреля состоится бой в рамках турнира UFC Kanzas между Педро Муньосом и Крисом Гутьерресом в легчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 04:10 мск. Муньос — Гутьеррес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Педро Муньос

Педро на данный момент занимает девятую строчку в рейтинге. Однако серьезную конкуренцию 36-летний бразилец уже не выдерживает.

В предыдущих пяти боях у него 4 проигрыша и одна победа. Поражения от ветеранов в лице Альдо, Эдгара и Круза говорят о том, что бразильцу не место в первой десятке рейтинга.

Каждому из них Муньос проиграл решением. Нынешний девятый номер рейтинга обладает отличной стойкостью, но отсутствие боевой мощи сказывается на его результатах. В последний раз Педро побеждал досрочно 4 года назад Коди Гарбрандта.

Далее же он смотрелся хуже многих своих соперников как в стойке, так и в партере. Время Педро плавно подходит к концу. Драться на равных с более молодыми представителями рейтинга он уже не может.

Крис Гутьеррес

Дебют данного бойца в UFC состоялся в марте 2019-го. За это время Гутьеррес очень сильно спрогрессировал. Американец провел в самом сильном промоушене мира уже 8 поединков.

На его счету 7 побед и одна ничья, а в декабре прошлого года он запомнился тем, что уже в первом раунде нокаутировал коленом в голову легенду организации Фрэнки Эдгара.

Как раз, та победа позволила ему приобрести не только популярность, но и помогла ворваться в топ-15. Для легчайшего дивизиона Крис является очень габаритным бойцом.

Он обладает тяжелым ударом и крепко стоит на ногах. Перебить Гутьерреса в стойке задача не из легких. Да и нокаутом Крис в своей карьере еще никому не проигрывал.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом бою считают фаворитом Криса Гутьерреса. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.45. На успех Педро Муньоса дают коэффициент 2.75.

Бразилец уже давно прошел свой пик. Ввиду нынешней плохой формы Гутьерресу он точно не конкурент. Крис будет доминировать в данном бою на всех этажах.

4 поражения в пяти последних встречах — это далеко не лучшее резюме для Муньоса в преддверии поединка с соперником, которого в UFC еще никто не побил. Ставка: победа Криса Гутьерреса с коэффициентом 1.45.