9 апреля состоится титульный бой в рамках турнира UFC 287 между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой в среднем весе. Ориентировочно начало боя в 07:45 мск. Адесанья — Перейра: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Исраэль Адесанья

Исраэль до предыдущей встречи с Перейрой был доминирующим чемпионом UFC в среднем весе. Необычная техника, отличная реакция и большое преимущество в росте выделяли его по сравнению с остальными бойцами.

Однако, встретившись с таким же высокорослым ударником, новозеландец и сам начал испытывать проблемы. В плане навыков кикбоксинга Адесанья точно не превосходит Перейру.

Но экс-чемпион слабее нынешнего обладателя пояса физически, а боевая мощь стала определяющим фактором исхода предыдущего поединка.

Если Исраэль и сможет победить бразильца, то только в партере. Однако проблема в том, что уровень грэпплинга у нынешнего первого номера рейтинга очень посредственный.

Алекс Перейра

Перейра ранее успешно выступал в кикбоксинге, а в UFC он пришел летом 2021-го. Всего в самой сильной лиге мира по ММА у бразильца 4 поединка, но в трех из них он выигрывал досрочно.

Помимо победы над тем же Адесаньей Алекс в первом раунде отправил в нокаут и другого топового средневеса Шона Стрикленда.

Стоит отметить запредельную точность попаданий нового чемпиона. По статистике у Перейры 66% ударов доходят до соперника. Сам же он пропускает по 9 акцентированных попаданий в минуту.

Однако бразилец при своих габаритах никогда не отступает. Прессинг и постоянное сокращение дистанции — это его стихия. Перейра может прочитать любого соперника и в стойке ему точно нет равных в этом весе.

Прогноз и ставка

Букмекеры небольшое преимущество в данной встрече отдают Исраэлю Адесанье, предлагая поставить на его победу за 1.75. На успех Перейры дают коэффициент 2.13.

Бразилец уже трижды в своей карьере побеждал Адесанью как в ММА, так и кикбоксинге. Новозеландец вынужден бороться, но партер совсем не его стихия. Так что ничего нового экс-чемпион точно не придумает.

Да и эмоциональная неуравновешенность может сыграть с Исраэлем злую шутку. Бразилец вполне способен подловить его ввиду излишней агрессии, что окончательно поставит точку в их противостоянии. Ставка: победа Алекса Перейры за 2.13.