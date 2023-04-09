Исраэль Адесанья
Исраэль до предыдущей встречи с Перейрой был доминирующим чемпионом UFC в среднем весе. Необычная техника, отличная реакция и большое преимущество в росте выделяли его по сравнению с остальными бойцами.
Однако, встретившись с таким же высокорослым ударником, новозеландец и сам начал испытывать проблемы. В плане навыков кикбоксинга Адесанья точно не превосходит Перейру.
Но экс-чемпион слабее нынешнего обладателя пояса физически, а боевая мощь стала определяющим фактором исхода предыдущего поединка.
Если Исраэль и сможет победить бразильца, то только в партере. Однако проблема в том, что уровень грэпплинга у нынешнего первого номера рейтинга очень посредственный.
Алекс Перейра
Перейра ранее успешно выступал в кикбоксинге, а в UFC он пришел летом 2021-го. Всего в самой сильной лиге мира по ММА у бразильца 4 поединка, но в трех из них он выигрывал досрочно.
Помимо победы над тем же Адесаньей Алекс в первом раунде отправил в нокаут и другого топового средневеса Шона Стрикленда.
Стоит отметить запредельную точность попаданий нового чемпиона. По статистике у Перейры 66% ударов доходят до соперника. Сам же он пропускает по 9 акцентированных попаданий в минуту.
Однако бразилец при своих габаритах никогда не отступает. Прессинг и постоянное сокращение дистанции — это его стихия. Перейра может прочитать любого соперника и в стойке ему точно нет равных в этом весе.
Прогноз и ставка
Букмекеры небольшое преимущество в данной встрече отдают Исраэлю Адесанье, предлагая поставить на его победу за 1.75. На успех Перейры дают коэффициент 2.13.
Бразилец уже трижды в своей карьере побеждал Адесанью как в ММА, так и кикбоксинге. Новозеландец вынужден бороться, но партер совсем не его стихия. Так что ничего нового экс-чемпион точно не придумает.
Да и эмоциональная неуравновешенность может сыграть с Исраэлем злую шутку. Бразилец вполне способен подловить его ввиду излишней агрессии, что окончательно поставит точку в их противостоянии. Ставка: победа Алекса Перейры за 2.13.