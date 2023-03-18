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    Сохранит ли Джек Шор место в топ-15 полулегковесов UFC?

    Шор — Амирхани. Прогноз (к. 1.87) и ставки на бой, UFC 286, 18 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Шор — Амирхани
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    Макван Амирхани
    18 марта состоится бой в рамках турнира UFC 286 между Джеком Шором и Макван Амирхани в полулегком весе. Ориентировочно начало боя в 23:35 мск. Шор — Амирхани: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джек Шор

    Боец из Уэльса не так давно шел на серии из 16-ти выигрышей кряду в профессиональной карьере. Однако в своем последнем поединке Джек уступил сабмишном в третьем раунде Рики Симону.

    То поражение было первым в его карьере, и сейчас Шор занимает 15-ю строчку в рейтинге полулегкого веса. Стоит отметить, что Джек чаще побеждает болевыми и удушающими, чем в стойке.

    В его активе 8 выигранных поединков сабмишнами и 4 нокаутами. Также у Шора отличные показатели точности в стойке. По статистике 63% его ударов доходят до цели.

    Джек предпочитает забирать инициативу уже в самом начале встреч. Нередко он сразу же идет вперед и пытается закончить поединки уже в первом раунде. За карьеру у него 6 выигранных боев в стартовой пятиминутке.

    Макван Амирхани

    Для Маквана этот бой — последний шанс попасть в рейтинг. Ранее в карьере финского спортсмена было немало встреч с серьезными соперниками. Но в большинстве случаев Амирхани проигрывал.

    В последнее время данный боец на серьезном спаде и это отображает статистика его предыдущих пяти поединков. Макван одержал в них только одну победу и 4 раза проиграл.

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    • У скандинава хорошая защита от ударов, и в среднем он пропускает по 3 акцентированных попадания в минуту. Но проблема в том, что Амирхани плохо стоит на ногах.

    Многим его соперникам хватает одного-двух попаданий, чтобы перевести финна на канвас. При этом сам Амирхани в UFC одержал только одну победу нокаутом.

    Прогноз и ставка

    В данной встрече Джек Шор, по мнению букмекеров, является явным фаворитом и на его победу можно делать ставку с коэффициентом 1.17. На успех Амирхани можно поставить за 5.35.

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    Сейчас Макван находится еще и на грани от увольнения. Очередное поражение может вызвать вопросы о профпригодности бойца. Однако шансов на выигрыш у скандинава не так много.

    Шор на своем пути прошел ряд крепких парней, и он смотрится гораздо предпочтительнее предстоящего соперника. Не исключено, что Макван и вовсе не доживет до решения судей. Ставка: досрочная победа Джека Шора за 1.87.

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    Шор — Амирхани: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 18.03.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Сохранит ли Джек Шор место в топ-15 полулегковесов UFC?
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