5 марта состоится титульный бой в рамках турнира UFC 285 между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом в тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 08:20 мск. Джонс — Ган: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джон Джонс

Джонс является самым молодым чемпионом в истории UFC. Еще до 25-ти лет «Костяной» завоевал титул в полутяжелом весе, а далее принимал вызовы от сильнейших бойцов лиги.

Однако проблемы с допингом и законом заставляли Джонса драться эпизодически. И вновь к очередному титульнику американец подходит после простоя в 3 года.

В феврале 2020-го он с трудом одолел Доминика Рейеса единогласным решением, а далее объявил, что хочет подняться в тяжелый вес.

Вероятнее всего, основной геймплан Джонса — это борьба. За свою карьеру американец в партере складывал пополам самых серьезных соперников. Ему не страшны даже борцы олимпийского уровня, такие как Даниэль Кормье.

Сирил Ган

Ган за последние 2 года сумел набрать великолепную форму. Он уже дрался за титул с Нганну, но уступил ему единогласным решением судей, потерпев первое поражение в карьере.

Но кроме Фрэнсиса одолеть Сирила больше никто и не сумел. Француз обладает просто невероятной скоростью. Он молниеносно обрабатывает корпус соперника мидл-киками, и те просто не успевают реагировать на его удары.

В партере Ган может и не самый выдающийся боец, но все же обладает хорошей защитой. На данный момент француз занимает первую строчку рейтинга в тяжелом дивизионе.

В своем последнем поединке он нокаутировал в третьем раунде Тая Туивасу, доказав, что является главным претендентом на титул чемпиона.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данной встрече отдают свое предпочтение Джону Джонсу. На его победу можно поставить за 1.62. На успех Гана дают коэффициент 2.36.

На этот раз Джонсу придется столкнуться с соперником, который обладает отличной базой кикбоксинга, великолепной скоростью и прекрасным атлетизмом.

Ган показал, чего стоит, а вот форма американца после простоя — это настоящая загадка. Кажется, что запас прочности Джонса кончился еще в бою с Рейесом и на этот раз легендарного экс-чемпиона ждет неудача. Ставка: победа Сирила Гана за 2.36.