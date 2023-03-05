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    Станет ли Джон Джонс чемпионом в тяжелом весе?

    Джонс — Ган. Прогноз (к. 2.36) и ставки на бой, UFC 285, 5 марта 2023 года

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    Джон Джонс
    5 марта состоится титульный бой в рамках турнира UFC 285 между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом в тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 08:20 мск. Джонс — Ган: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джон Джонс

    Джонс является самым молодым чемпионом в истории UFC. Еще до 25-ти лет «Костяной» завоевал титул в полутяжелом весе, а далее принимал вызовы от сильнейших бойцов лиги.

    Однако проблемы с допингом и законом заставляли Джонса драться эпизодически. И вновь к очередному титульнику американец подходит после простоя в 3 года.

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  • 01/03/2023

    • В феврале 2020-го он с трудом одолел Доминика Рейеса единогласным решением, а далее объявил, что хочет подняться в тяжелый вес.

    Вероятнее всего, основной геймплан Джонса — это борьба. За свою карьеру американец в партере складывал пополам самых серьезных соперников. Ему не страшны даже борцы олимпийского уровня, такие как Даниэль Кормье.

    Сирил Ган

    Ган за последние 2 года сумел набрать великолепную форму. Он уже дрался за титул с Нганну, но уступил ему единогласным решением судей, потерпев первое поражение в карьере.

    Но кроме Фрэнсиса одолеть Сирила больше никто и не сумел. Француз обладает просто невероятной скоростью. Он молниеносно обрабатывает корпус соперника мидл-киками, и те просто не успевают реагировать на его удары.

    В партере Ган может и не самый выдающийся боец, но все же обладает хорошей защитой. На данный момент француз занимает первую строчку рейтинга в тяжелом дивизионе.

    В своем последнем поединке он нокаутировал в третьем раунде Тая Туивасу, доказав, что является главным претендентом на титул чемпиона.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данной встрече отдают свое предпочтение Джону Джонсу. На его победу можно поставить за 1.62. На успех Гана дают коэффициент 2.36.

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    На этот раз Джонсу придется столкнуться с соперником, который обладает отличной базой кикбоксинга, великолепной скоростью и прекрасным атлетизмом.

    Ган показал, чего стоит, а вот форма американца после простоя — это настоящая загадка. Кажется, что запас прочности Джонса кончился еще в бою с Рейесом и на этот раз легендарного экс-чемпиона ждет неудача. Ставка: победа Сирила Гана за 2.36.

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    Джонс — Ган: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 05.03.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Станет ли Джон Джонс чемпионом в тяжелом весе?
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