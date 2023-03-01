Долгожданное возвращение Джонса, очередная защита Шевченко. Анонс карда UFC 285

5 марта состоится турнир UFC 285. В главном бою вечера встретятся Джон Джонс и Сирил Ган

Бои предварительного карда

1. Лоик Раджабов встретится в рамках легкого веса против Эстебана Рибовичса

2. Фарид Башара в легчайшем весе будет противостоять Дэмону Блэкширу

3. Джессика Пенн в рамках женского минимального веса встретится с Табатой Риччи

4. Мана Мартинез в легчайшем весе подерется с Камероном Саймоном

5. Иен Гэрри в полусреднем дивизионе встретится с Сонгом Кинаном

6. Джуллиан Маркез в среднем дивизионе подерется с Марком-Андре Баррио

7. Вивиан Араужу в женском наилегчайшем дивизионе встретится с Амандой Рибас

8. Дерек Брансон в среднем весе будет противостоять Дрикусу Дю Плесси

9. Коди Гарбрандт в легчайшем дивизионе подерется с Тревином Джонсом

UFC 285: Обратный отсчет — Джонс vs Ган

Бои основного карда

Открывает основной кард турнира в Лас-Вегасе противостояние двух средневесов Джейми Пикетта и Бо Никала. Для второго из этой пары данные поединок и вовсе будет дебютным в UFC.

Свои выступления в смешанных единоборствах Бо начал относительно недавно, и пока что он одержал 3 победы кряду в профессиональной карьере. Джейми более опытный спортсмен, но в последнее время крайне нестабильный.

Сейчас он далек от попадания в рейтинг и котируется, как боец второго эшелона. Да и предыдущее поражение нокаутом во втором раунде от Дениса Тюлилина явно приостановило его карьерный рост. В пяти последних поединках у Пикетта 3 поражения в противостояниях с не самыми сильными оппонентами.

Возможно, боец с не самой лучшей формой станет хорошей проверкой на прочность для дебютирующего в промоушене Никала. У Пикетта, как показали его предыдущие поединки, есть серьезные проблемы с блоком в стойке. Поэтому у дебютанта есть шанс даже на победу нокаутом.

Следующий бой пройдет с участием Матеуша Гамрота и Джэлина Тернера в рамках легкого дивизиона. Поляк на данный момент занимает седьмую строчку в рейтинге, а его соперник замыкает первую десятку.

Не так давно Матеуш шел на серии из четырех выигранных поединков кряду. В последнем бою Гамрот очень неплохо смотрелся против Дариуша и явно заслужил победу не меньше, чем он.

Тогда Бенеил выиграл поединок довольно спорным решением и теперь поляку предстоит защищать свою нынешнюю позицию в рейтинге. Стоит отметить, что у Гамрота отличная борцовская база, которой могут позавидовать даже некоторые бойцы первой пятерки.

Матеуш Гамрот globallookpress.com

Но его соперник Тернер также превосходно чувствует себя на нижнем этаже. По своей базе Джэлин является представителем бокса и борьбы. Все свои навыки он отлично продемонстрировал в предыдущих пяти встречах, где праздновал только победы.

Тернер станет настоящим испытанием для Гамрота, хоть и находятся в рейтинге ниже него. В данном поединке ожидается невероятная конкуренция и предсказать кто победит очень сложно.

Далее в октагон выйдут Джефф Нил и Шавкат Рахмонов, чье противостояние пройдет в рамках полусреднего веса. Американец является одним из самых опытных бойцов данного дивизиона. Сейчас он занимает седьмую позицию в рейтинге и подходит к этой встрече на серии из двух побед кряду.

В декабре 2021-го Нил победил решением Сантьяго Понзиниббио, а далее сумел нокаутировать Висенте Люке. Однако едва ли такого запаса хватит ему для того, чтобы совладать с проспектом дивизиона Рахмоновым.

Казахстанец еще не знает поражений в своей карьере, да и в UFC он ворвался очень ярко. В главном промоушене мира Шавкат провел 4 поединка и в каждом из них выиграл досрочно.

В трех из четырех встречах Рахмонов победил сабмишнами, что говорит об отличной борцовской базе. Едва ли Нил готов конкурировать с настолько мощным бойцом. Есть вероятность, что Джеффа будет ожидать такая же участь, как и недавно проигравшего Шавкату удушающим приемом Нила Мэгни.

Шевченко проведет восьмую защиту титула, а Джонс дебютирует в тяжелом весе

Валентина Шевченко globallookpress.com

В со-главном бою вечера в битве за титул чемпиона наилегчайшего женского дивизиона встретятся Валентина Шевченко и Алекса Грассо. «Пуля» завоевала пояс в 2018 году, и с тех пор она и близко никого не подпускает к трону.

За эти 5 лет Шевченко прошла абсолютно всех топовых соперниц на своем пути. Трудности возникли разве что в последнем поединке с Тайлос Сантос, которая навязала чемпионке невероятное сопротивление за счет великолепных навыков партере.

Но в ударной технике Валентина давно не знает себе равных. Вряд ли Грассо сумеет конкурировать с действующей чемпионкой в стойке. Мексиканка занимает шестую позицию в рейтинге и к титульному бою она подошла только потому, что других конкурентов для Шевченко просто нет.

Валентина в данном противостоянии является явным фаворитом. К тому же, Грассо за свою карьеру еще ни разу не дралась с представительницами первой пятерки рейтинга. Отсутствие опыта с топовыми бойцами может серьезно сказаться на результате встречи с таким гегемоном, как Шевченко.

А в главном бою вечера в рамках тяжелого дивизиона за вакантный пояс чемпиона подерутся Джон Джонс и Сирил Ган. Возвращения легендарного американца в октагон фанаты смешанных единоборств ждали целых 3 года.

В последний раз Джон дрался в битве за пояс чемпиона в полутяжелом весе в феврале 2020-го против Доминика Рейеса. Тогда в тяжелейшем противостоянии американец одолел оппонента единогласным решением судей, а далее пропал на 3 года.

Джонс утверждает, что все это время тренировался и готовился к дебюту в дивизионе до 120 кг. Тем временем, его предстоящий оппонент Сирил Ган в отсутствие Джона сумела стать главной угрозой для всех тяжеловесов.

На своем пути француз прошел немало сильных соперников и дал очень конкурентный бой в битве за пояс Фрэнсису Нганну. После поражения от камерунца Ган провел еще один поединок против Тая Туивасы, которого сумел нокаутировать в третьем раунде.

Сирил набрал просто невероятную форму, а его базе кикбоксинга с трудом противостоял даже Нганну. Ган двигается в октагоне с очень быстрой скоростью для бойца тяжелого дивизиона.

Едва ли отсутствовавший 3 года в клетке Джонс сумеет выдержать такой темп. Впрочем не стоит забывать, что Джон является особенным бойцом, способным выбираться из тяжелейших ситуаций. Так что для каждого из предстоящих соперников это будет очень непростой поединок.