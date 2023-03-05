5 марта состоится титульный бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Брэндоном Фигероа и Марком Магсайо в полулегком весе. Ориентировочно начало боя в 07:00 мск. Фигероа — Магсайо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Брэндон Фигероа

Брэндон не так давно шел на беспроигрышной серии из 23-х поединков без поражений. Однако он уступил в 12-м раунде Стивену Фултону досрочно.

В тот день боец потерял звание чемпиона мира в полулегком весе по версии WBC. Однако далее американец сумел закрыть поражение, одолев техническим нокаутом в шестом раунде Карлоса Кастро.

Та победа позволила завоевать ему статус претендента на временный титул. Стоит отметить, что Фигероа обладает довольно мощным ударом.

В его карьере есть 22 победы, а 18 из них были достигнуты нокаутом. Любимая комбинация — это сдвоенный джеб и боковой, который нередко отправляет соперников на землю.

Марк Магсайо

Марк также, как и предстоящий соперник, ранее не знал поражений в своей карьере. Но в последнем бою Магсайо уступил решением в титульном бою Рей Варгасу.

У Марка тоже довольно неплохой удар. Всего на счету данного бойца 16 побед нокаутами. Филиппинец также обладает еще и неплохой техникой.

А за счет грамотных передвижений он умело режет углы и не позволяет сопернику выйти из-под прессинга. Но на этот раз ему вновь предстоит непростой бой.

Магсайо уступает своему нынешнему сопернику в размахе рук целых 13 сантиметров, что довольно много. Марк будет вынужден рвать дистанцию и может при сближении наткнуться на нокаутирующий удар.

Прогноз и ставка

По мнению букмекеров, в данной встрече фаворитом является Брэндон Фигероа. На его победу можно поставить за 1.35, а на успех Марка Магсайо дают коэффициент 3.40.

Оба соперника примерно равны по классу и обладают похожей статистикой. Каждый из них довольно сильно бьет и поэтому никто не станет идти вперед уже в первом раунде.

Скорее всего, будет настоящая тактическая битва. Ставки слишком высоки, чтобы идти напролом и тратить лишние силы на добивание. Вполне вероятно, что данная встреча продлится все 12 раундов. Прогноз: полный бой за 1.77.