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    Остановит ли топовый Амир Альбази дебютанта UFC?

    Альбази — Коста. Прогноз (к. 1.86) и ставки на бой, UFC Vegas 66, 18 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на Альбази — Коста
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    Амир Альбази
    18 декабря состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 66 между Амиром Альбази и Алессандро Костой в наилегчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 04:30 мск. Альбази — Коста: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Амир Альбази

    Представитель Ирака провел в самой сильной лиге мира по ММА 3 поединка и при этом уже сумел ворваться в первую десятку рейтинга в наилегчайшем весе.

    В дебютном бою в 2020-м он легко одолел сабмишном Малколма Гордона за несколько секунд до конца первого раунда. Далее же Альбази единогласным решением прошел Жалгаса Жумагулова.

    В последнем своем поединке Амир вновь одержал очень яркую победу в первом раунде сабмишном над Франсиско Фигередо.

    Стоит отметить, что Альбази крайне опасен в стартовой пятиминутке. За карьеру у него по статистике 9 досрочных побед только в первом раунде.

    Алессандро Коста

    Для бразильца данная встреча с Амиром Альбази будет дебютной в промоушене Даны Уайта. Наилегчайший вес исторически считается менее популярным.

    Поэтому промоушен постоянно в поиске новых талантов, выступающих в дивизионе до 56 кг. Как раз, одним из таких и является данный боец.

    Коста сумел построить отличную карьеру в промоушене LUX FIGHT LEAGUE. Сейчас Алессандро пребывает в хорошей форме и идет на серии из семи побед кряду.

    По своей базе бразилец является представителем БЖЖ. Впрочем, в последнее время он чаще побеждает нокаутами, а не сабмишнами.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данной встрече отдают предпочтение Амиру Альбази. На его победу дают коэффициент 1.20, а на успех его соперника можно сделать ставку за 4.80.

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    Ввиду отсутствия опыта, в дебютанта мало, кто верит. Алессандро был хорош в LUX FIGHT LEAGUE, но UFC — это совершенно другой уровень. Амир, глядя на его предыдущие выступления, смотрится гораздо предпочтительнее.

    Возможно, в октагоне зрители увидят настоящее деклассирование бразильца. Не исключено, что представитель Ирака разберется с Алессандро Костой до того, как закончится третий раунд. Ставка: досрочная победа Амира Альбази за 1.86.

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    Альбази — Коста: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 18.12.2022. Прогнозы на бокс/ММА. Остановит ли топовый Амир Альбази дебютанта UFC?
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