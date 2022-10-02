2 октября состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 61 между Патрисио Фрейре и Адамом Боричем в полулегком весе. Ориентировочно начало боя в 04:30 мск. Фрейре — Борич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Патрисио Фрейре

Патрисио на данный момент является чемпионом Bellator в полулегком весе. В прошлом своем поединке «Питбуль» вернул себе пояс в битве с Эй Джеем Макки.

Тогда Фрейре победил своего соперника единогласным решением судей. Стоит отметить, что Патрисиу выступает в Bellator уже 12 лет и опыта ему точно не занимать.

При этом он даже выигрывал титул чемпиона в легком весе, нокаутировав Майкла Чендлера уже в первом раунде.

Но все же бразилец решил сосредоточиться именно на полулегком весе. Теперь ему предстоит провести свою первую защиту после возвращения титула себе.

Адам Борич

Борич сейчас занимает вторую строчку в рейтинге полулегковесов. Сейчас венгр идет на серии из четырех побед кряду. В своем последнем поединке он одолел Мадса Бернелла по итогам пяти раундов.

Стоит отметить, что Борич давно не выигрывал досрочно. В последний раз он финишировал Пата Куррана 3 года назад.

С тех пор в активе Адама были только победы по очкам. Вообще, Борич является разносторонним бойцом. В его активе есть досрочные победы как в стойке, так и в партере.

При этом Борич раскрывается на поздней стадии поединка. В первом раунде у него только 3 досрочных выигрыша.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данной встрече считают фаворитом Патрисио Фрейре. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.60. На успех Борича дают коэффициент 2.34.

Оба соперника подходят к данной встрече в хорошей форме. И есть вероятность, что досрочного финиша в этом противостоянии не случится. «Питбуль» довольно опытный боец и он здорово работает на любом уровне.

Но и Борич не так прост. В последних четырех поединках он никому не позволял себя нокаутировать. Если венгр и проиграет, то уж точно решением судей. Ставка: победа Патрисио Фрейре по очкам за 2.08.