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    Кто станет чемпионом Bellator в полулегком весе?

    Фрейре — Борич. Прогноз (к. 2.08) и ставки на бой, UFC Vegas 61, 2 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Фрейре — Борич
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    Патрисио Фрейре
    2 октября состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 61 между Патрисио Фрейре и Адамом Боричем в полулегком весе. Ориентировочно начало боя в 04:30 мск. Фрейре — Борич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Патрисио Фрейре

    Патрисио на данный момент является чемпионом Bellator в полулегком весе. В прошлом своем поединке «Питбуль» вернул себе пояс в битве с Эй Джеем Макки.

    Тогда Фрейре победил своего соперника единогласным решением судей. Стоит отметить, что Патрисиу выступает в Bellator уже 12 лет и опыта ему точно не занимать.

    При этом он даже выигрывал титул чемпиона в легком весе, нокаутировав Майкла Чендлера уже в первом раунде.

    Но все же бразилец решил сосредоточиться именно на полулегком весе. Теперь ему предстоит провести свою первую защиту после возвращения титула себе.

    Адам Борич

    Борич сейчас занимает вторую строчку в рейтинге полулегковесов. Сейчас венгр идет на серии из четырех побед кряду. В своем последнем поединке он одолел Мадса Бернелла по итогам пяти раундов.

    Стоит отметить, что Борич давно не выигрывал досрочно. В последний раз он финишировал Пата Куррана 3 года назад.

    С тех пор в активе Адама были только победы по очкам. Вообще, Борич является разносторонним бойцом. В его активе есть досрочные победы как в стойке, так и в партере.

    При этом Борич раскрывается на поздней стадии поединка. В первом раунде у него только 3 досрочных выигрыша.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данной встрече считают фаворитом Патрисио Фрейре. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.60. На успех Борича дают коэффициент 2.34.

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    Оба соперника подходят к данной встрече в хорошей форме. И есть вероятность, что досрочного финиша в этом противостоянии не случится. «Питбуль» довольно опытный боец и он здорово работает на любом уровне.

    Но и Борич не так прост. В последних четырех поединках он никому не позволял себя нокаутировать. Если венгр и проиграет, то уж точно решением судей. Ставка: победа Патрисио Фрейре по очкам за 2.08.

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    Фрейре — Борич: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 02.10.2022. Прогнозы на бокс/ММА. Кто станет чемпионом Bellator в полулегком весе?
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