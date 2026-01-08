В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт» будет принимать «Индиану». Игра пройдет в Шарлотт на «Спектрум Центр» 9 января. Начало встречи — в 03:00 по мск.
«Шарлотт»
Турнирная таблица: «Шарлотт» в турнирной таблице Восточной конференции занимает 12 место, «шершни» одержали 13 побед и потерпели 24 поражения.
Последние матчи: «Шарлотт» на своей арене с минимальным счётом уступил «Индиане» (96:97).
Не сыграют: В лазарете «Шарлотт» находятся Мэйсон Пламли и Грант Уильямс.
Состояние команды: В последних матчах «Шарлотт» переиграл «Оклахому» (124:97), «Чикаго» (112:99), но проиграл «Милуоки» (121:122), «Голден Стэйт» (125:132)
«Индиана»
Турнирная таблица: «Индиана» в Восточной конференции занимает 15 место. «Иноходцы» в 37 встречах одержали 6 побед и потерпели 31 поражение.
Последние матчи: «Иноходцы» на домашней арене потерпели поражение в поединке против «Кливленда» (116:120).
Не сыграют: Из строя команды выбыли Тайриз Хэлибертон, Айзея Джексон и Оби Топпин (травма ноги).
Состояние команды: Баскетболисты из Индианаполиса потерпели фиаско в 13-м матче подряд. В последний раз «Индиана» одержала победу над «Сакраменто» (116:105) 9 декабря.
Статистика для ставок
- «Индиана» занимает 15 место в Восточной конференции
- «Шарлотт» занимает 12 место в Восточной конференции
- В этом сезоне «Индиана» нанесла поражение «Шарлотт» (127:118)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шарлотт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. На победу «Индианы» — 2.35.
ТБ 231.5 и ТМ 231.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: В первой личной встрече «Шарлотт» уступил «Индиане» с разницей в 9 очков. Однако, сейчас «иноходцы» не могут выиграть на протяжении 13 матчей, так что ожидаем от «шершней» победы в предстоящем поединке.
Ставка: Фора «Шарлотт» (-5.5) с коэффициентом 2.07.
Прогноз: «Шарлотт» и «Индиана» в первой личной игре забросили друг другу 245 очков.
Ставка: ТБ 236.5 с коэффициентом 2.30.