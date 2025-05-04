Кливленд — Индиана. Ставка (к. 1.88) и прогноз на матч плей-офф НБА, 04 мая 2025 года

«Кливленд»
Турнирное положение: Серию против клуба из Флориды «Кливленд» провел на одном дыхании, поэтому неудивительно, что раньше всех оказался в полуфинале конфренции.
Последние матчи: За четыре игры против клуба Споэлстры «Кливленд» два раза оформил унизительные итоговые разрывы в счете.
Травмироранные игроки: Пока что никаких сложностей с травмированными и дисквалифицированными у «Кливленда» нет, что не может не радовать Аткинсона.
Общий тонус клуба: Против «Индианы» серия получится куда более сложная, хотя бы потому, что два последних матча между этими командами остались за «Пэйсерс».
«Индиана»
Турнирное положение: То, что «Индиана» так рано оказалась в следующем раунде, не только заслуга «Пэйсерс», но и «Милуоки».
Последние матчи: По качеству баскетбола «Индиана» выглядела более, чем прилично, но и травма одного из лидера «Бакс» сказалась на таком быстром вылете «оленей» из плей-офф.
Травмированные игроки: По-прежнему «Индиане» не может помочь Джексон, но его порванный ахилл будет ещё долго восстанавливаться.
Общий тонус клуба: В стартовой игре против «Кливленда» гостям не стоит форсировать события, поскольку в медленном баскетболе у них будет куда больше шасныо доставить проблемы победителю Востока.
Статистика для ставок
- «Кливленд» не проигрывает четыре матча кряду
- Два последних очных противостояния остались за «Индианой»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.32, а на победу «Индианы» — 3.61.
Прогноз: «Кливленд» заберет эту встречу себе без лишних вопросов.
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Альтернативный прогноз: С большой долей вероятности получится результативный баскетбол, нежели наоборот.
Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.88.
Альтернативная ставка: ТБ 232 с коэффициентом 2.21.