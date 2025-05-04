Кливленд — Индиана. Ставка (к. 1.88) и прогноз на матч плей-офф НБА, 04 мая 2025 года

В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Индиану». Игра пройдет на «Рокет Мортгейдж ФилдХауз Арене» 04 мая. Начало встречи — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кливленд» — «Индиана», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кливленд»

Турнирное положение: Серию против клуба из Флориды «Кливленд» провел на одном дыхании, поэтому неудивительно, что раньше всех оказался в полуфинале конфренции.

Последние матчи: За четыре игры против клуба Споэлстры «Кливленд» два раза оформил унизительные итоговые разрывы в счете.

Травмироранные игроки: Пока что никаких сложностей с травмированными и дисквалифицированными у «Кливленда» нет, что не может не радовать Аткинсона.

Общий тонус клуба: Против «Индианы» серия получится куда более сложная, хотя бы потому, что два последних матча между этими командами остались за «Пэйсерс».

«Индиана»

Турнирное положение: То, что «Индиана» так рано оказалась в следующем раунде, не только заслуга «Пэйсерс», но и «Милуоки».

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: По качеству баскетбола «Индиана» выглядела более, чем прилично, но и травма одного из лидера «Бакс» сказалась на таком быстром вылете «оленей» из плей-офф.

Травмированные игроки: По-прежнему «Индиане» не может помочь Джексон, но его порванный ахилл будет ещё долго восстанавливаться.

Общий тонус клуба: В стартовой игре против «Кливленда» гостям не стоит форсировать события, поскольку в медленном баскетболе у них будет куда больше шасныо доставить проблемы победителю Востока.

Статистика для ставок

«Кливленд» не проигрывает четыре матча кряду

Два последних очных противостояния остались за «Индианой»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.32, а на победу «Индианы» — 3.61.

Прогноз: «Кливленд» заберет эту встречу себе без лишних вопросов.

Альтернативный прогноз: С большой долей вероятности получится результативный баскетбол, нежели наоборот.

Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.88.

Альтернативная ставка: ТБ 232 с коэффициентом 2.21.