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    «Кливленд» отомстит «Индиане» за проигрыши в регулярке?

    Кливленд — Индиана. Ставка (к. 1.88) и прогноз на матч плей-офф НБА, 04 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Кливленд» — «Индиана»
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    «Кливленд»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Индиану». Игра пройдет на «Рокет Мортгейдж ФилдХауз Арене» 04 мая. Начало встречи — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кливленд» — «Индиана», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Кливленд»

    Турнирное положение: Серию против клуба из Флориды «Кливленд» провел на одном дыхании, поэтому неудивительно, что раньше всех оказался в полуфинале конфренции.

    Последние матчи: За четыре игры против клуба Споэлстры «Кливленд» два раза оформил унизительные итоговые разрывы в счете.

    Травмироранные игроки: Пока что никаких сложностей с травмированными и дисквалифицированными у «Кливленда» нет, что не может не радовать Аткинсона.

    Общий тонус клуба: Против «Индианы» серия получится куда более сложная, хотя бы потому, что два последних матча между этими командами остались за «Пэйсерс».

    «Индиана»

    Турнирное положение: То, что «Индиана» так рано оказалась в следующем раунде, не только заслуга «Пэйсерс», но и «Милуоки».

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: По качеству баскетбола «Индиана» выглядела более, чем прилично, но и травма одного из лидера «Бакс» сказалась на таком быстром вылете «оленей» из плей-офф.

    Травмированные игроки: По-прежнему «Индиане» не может помочь Джексон, но его порванный ахилл будет ещё долго восстанавливаться.

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    Общий тонус клуба: В стартовой игре против «Кливленда» гостям не стоит форсировать события, поскольку в медленном баскетболе у них будет куда больше шасныо доставить проблемы победителю Востока.

    Статистика для ставок

    • «Кливленд» не проигрывает четыре матча кряду

    • Два последних очных противостояния остались за «Индианой»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.32, а на победу «Индианы» — 3.61.

    Прогноз: «Кливленд» заберет эту встречу себе без лишних вопросов.

    Альтернативный прогноз: С большой долей вероятности получится результативный баскетбол, нежели наоборот.

    Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.88.

    Альтернативная ставка: ТБ 232 с коэффициентом 2.21.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кливленд — Индиана?

    Матч Кливленд — Индиана состоится 04 мая 2025 года в 23:00 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Кливленд — Индиана?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-8).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кливленд — Индиана?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-8)» с коэффициентом у букмекеров 1.88.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кливленд — Индиана?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кливленд — Индиана?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.32, а на победу «Индианы» — 3.61.

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