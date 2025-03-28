Оклахома
Мемфис
«Оклахома»
Турнирная таблица: «Оклахома» вышла в плей-офф с первого места, одержав 60 побед и потерпев 12 поражений.
Последние матчи: «Громобойцы» добились уверенной победы в гостевой игре против «Сакраменто» (121:105). В составе победителей результативными действиями отметился Шэй Гилджес-Александер, набрав 32 очка.
Оклахома — Мемфис: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Не смогут помочь «громобойцам» Ая Митчелл (травма пальца) и Никола Топич (травма бедра).
Состояние команды: «Оклахома» выиграла в семи матчах подряд. За плечами лидера Западной конференции также победы над «Лос-Анджелес Клипперс» (103:101), «Шарлотт» (141:106), «Филадельфией» (133:100), «Милуоки» (121:105), «Детройтом» (113:107) и «Бостоном» (118:112).
«Мемфис»
Турнирная таблица: В Западной конференции «Мемфис» занимает 4 место, одержав 44 победы и потерпев 28 поражений.
Последние матчи: Десмонд Бэйн принёс победу «Мемфису» в матче против «Юты» (140:103). Игрок «гризли» отправил в кольцо соперника 21 очко.
Не сыграют: Форвард Ламар Стивенс не сможет помочь «Мемфису» из-за травмы плеча. Выбыли также из строя Брэндон Кларк и Марвин Багли.
Состояние команды: «Мемфису» удалось прервать трёхматчевую проигрышную серию, в которую вошли матчи против «Лос-Анджелес Клипперс» (108:128), «Портленда» (99:115) и «Сакраменто» (122:132).
Статистика для ставок
- «Оклахома» выиграла в седьмом матче подряд
- «Мемфис» прервал трёхматчевую проигрышную серию
- В этом сезоне «Оклахома» трижды обыграла «Мемфис»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. На победу «Мемфиса» — 4.15.
ТБ 237.5 и ТМ 237.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
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Прогноз: «Оклахома» продолжает доминировать в Западной конференции, обыгрывая своих соперников.
Ставка: Фора «Оклахомы» (-9.5) с коэффициентом 1.90.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 237.5 с коэффициентом 1.87.