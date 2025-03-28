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    «Оклахома» продлит победную серию?

    Оклахома — Мемфис. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 28 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Оклахома» — «Мемфис»
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    «Голден Стэйт» — «Оклахома»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Мемфис». Игра пройдет в Оклахоме на «Пэйком Центр» 28 марта. Начало встречи — в 03:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Мемфис», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 28 Марта 2025 года

    Оклахома

  • Оклахома
    •  Оклахома 03:00 Мемфис

    Мемфис

  • НБА
    •

    «Оклахома»

    Турнирная таблица: «Оклахома» вышла в плей-офф с первого места, одержав 60 побед и потерпев 12 поражений.

    Последние матчи: «Громобойцы» добились уверенной победы в гостевой игре против «Сакраменто» (121:105). В составе победителей результативными действиями отметился Шэй Гилджес-Александер, набрав 32 очка.

    Оклахома — Мемфис: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.2518.004.45Бонус$1500
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    Не сыграют: Не смогут помочь «громобойцам» Ая Митчелл (травма пальца) и Никола Топич (травма бедра).

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Оклахома» выиграла в семи матчах подряд. За плечами лидера Западной конференции также победы над «Лос-Анджелес Клипперс» (103:101), «Шарлотт» (141:106), «Филадельфией» (133:100), «Милуоки» (121:105), «Детройтом» (113:107) и «Бостоном» (118:112).

    «Мемфис»

    Турнирная таблица: В Западной конференции «Мемфис» занимает 4 место, одержав 44 победы и потерпев 28 поражений.

    Последние матчи: Десмонд Бэйн принёс победу «Мемфису» в матче против «Юты» (140:103). Игрок «гризли» отправил в кольцо соперника 21 очко.

    Не сыграют: Форвард Ламар Стивенс не сможет помочь «Мемфису» из-за травмы плеча. Выбыли также из строя Брэндон Кларк и Марвин Багли.

    Состояние команды: «Мемфису» удалось прервать трёхматчевую проигрышную серию, в которую вошли матчи против «Лос-Анджелес Клипперс» (108:128), «Портленда» (99:115) и «Сакраменто» (122:132).

    Статистика для ставок

    • «Оклахома» выиграла в седьмом матче подряд

    • «Мемфис» прервал трёхматчевую проигрышную серию

    • В этом сезоне «Оклахома» трижды обыграла «Мемфис»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. На победу «Мемфиса» — 4.15.

    ТБ 237.5 и ТМ 237.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: «Оклахома» продолжает доминировать в Западной конференции, обыгрывая своих соперников.

    Ставка: Фора «Оклахомы» (-9.5) с коэффициентом 1.90.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 237.5 с коэффициентом 1.87.

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    Оклахома — Мемфис: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 28.03.202503:00. «Оклахома» продлит победную серию?
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