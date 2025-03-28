В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Мемфис». Игра пройдет в Оклахоме на «Пэйком Центр» 28 марта. Начало встречи — в 03:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Мемфис», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Оклахома»

Турнирная таблица: «Оклахома» вышла в плей-офф с первого места, одержав 60 побед и потерпев 12 поражений.

Последние матчи: «Громобойцы» добились уверенной победы в гостевой игре против «Сакраменто» (121:105). В составе победителей результативными действиями отметился Шэй Гилджес-Александер, набрав 32 очка.

Оклахома — Мемфис: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.2518.004.45Бонус$1500

Не сыграют: Не смогут помочь «громобойцам» Ая Митчелл (травма пальца) и Никола Топич (травма бедра).

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Оклахома» выиграла в семи матчах подряд. За плечами лидера Западной конференции также победы над «Лос-Анджелес Клипперс» (103:101), «Шарлотт» (141:106), «Филадельфией» (133:100), «Милуоки» (121:105), «Детройтом» (113:107) и «Бостоном» (118:112).

«Мемфис»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Мемфис» занимает 4 место, одержав 44 победы и потерпев 28 поражений.

Последние матчи: Десмонд Бэйн принёс победу «Мемфису» в матче против «Юты» (140:103). Игрок «гризли» отправил в кольцо соперника 21 очко.

Не сыграют: Форвард Ламар Стивенс не сможет помочь «Мемфису» из-за травмы плеча. Выбыли также из строя Брэндон Кларк и Марвин Багли.

Состояние команды: «Мемфису» удалось прервать трёхматчевую проигрышную серию, в которую вошли матчи против «Лос-Анджелес Клипперс» (108:128), «Портленда» (99:115) и «Сакраменто» (122:132).

Статистика для ставок

«Оклахома» выиграла в седьмом матче подряд

«Мемфис» прервал трёхматчевую проигрышную серию

В этом сезоне «Оклахома» трижды обыграла «Мемфис»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. На победу «Мемфиса» — 4.15.

ТБ 237.5 и ТМ 237.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Оклахома» продолжает доминировать в Западной конференции, обыгрывая своих соперников.

Ставка: Фора «Оклахомы» (-9.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 237.5 с коэффициентом 1.87.