В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет на «Гейнбридж Филдхауз Арене» 27 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Индиана» — «Лос-Анджелес Лейкерс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Индиана»

Турнирное положение: Укрепление «Индианы» на четвертой позиции Востока продолжается, и происходит это абсолютно заслуженно.

Последние матчи: В пяти последних поединках «Индиана» не проиграла ни разу, и останавливаться на достигнутом не собирается.

Травмированные игроки: По-прежнему на больничном у «Индианы» находится Джексон, залечивающий травму ахиллового сухожилия. Матюрин также испытывает дискомфорт с лодыжкой.

Общий тонус клуба: С «озерниками» легкой игры ждать не придется, но на стороне хозяе болельщкии и продолжающаяся победная серия.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирное положение: Позиции «Лос-Анджелес Лейкерс» в таблице Запада ухудшаются, и сейчас коллектив Реддика уже на пятой позиции в конференции.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: За три последних матча «Лос-Анджелес Лейкерс» не смог зацепить на за одну игру, а Дончич с Джеймсом выглядят откровенно подуставшими.

Травмированные игроки: Точно вне игры у «Лос-Анджелес Лейкерс» Клебер, но может пропустить матч и Хатимура.

Общий тонус клуба: Во встрече против «Индианы» гости будут подвергнуты жесткой бомбардировке из-за трехочковой дуги.

Статистика для ставок

«Индиана» выиграла пять последних матчей по сезону

«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграли три последних матча по календарю

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 1.85, а на победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.02.

Прогноз: «Индиана» имеет больше шансов одержать домашнюю победу.

Альтернативный прогноз: Соперники вполне могут зарубиться не на шутку.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.85.

Альтернативная ставка: ТБ 236 с коэффициентом 2.14.