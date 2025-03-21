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    «Милуоки» добьётся новой победы над «Лейкерс»?

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Милуоки». Ставка (к. 2.25) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 21 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Милуоки»
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    «Голден Стэйт» — «Милуоки»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Милуоки». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арена» 21 марта. Начало встречи — в 05:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Милуоки», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 21 Марта 2025 года

    Лос-Анджелес Лейкерс

  • НБА
    •  Лос-Анджелес Лейкерс 05:30 Милуоки

    Милуоки

  • НБА
    •

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Лейкерс» поднялся на 3 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 43 победы и потерпев 25 поражений.

    Последние матчи: «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Денвером» (120:108). Вклад в победу команды внёс Лука Дончич, набрав 31 очко.

    Не сыграют: «Лейкерс» не сможет рассчитывать на ряд ключевых игроков, так из строя выбыл лидер команды Леброн Джеймс (травма паха), пропустит игру Макс Клебер (травма ноги).

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Лейкерс» одержал третью победу подряд, озёрники также добились успеха в матчах против «Сан-Антонио» (125:109) и «Финикса» (107:96).

    «Милуоки»

    Турнирная таблица: «Милуоки» занимает 5 место в турнирной таблице Восточной конференции при 38 победах и 30 поражениях.

    Последние матчи: Баскетболисты из штата Висконсин потерпели фиаско в матче против «Голден Стэйт» (93:104).

    Не сыграют: Из-за дисквалификации поединок пропустит Бобби Портис, баскетболиста отстранили на 25 матчей за баловство с запрещенными препратами. Так что игрок скорее всего вернётся в игру аж в плей-офф. С травмой колена из строя выбыл Гари Трент, также с травмой пальца в лазарете «баксов» оказался Джерико Симс.

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    Состояние команды: «Милуоки» проиграл во втором матче подряд, уступив также «Оклахоме» (105:121). За плечами «оленей» в последних встречах также две победы над «Индианой» (126:119) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (126:106).

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу в третьем матче подряд

    • «Милуоки» проиграл во втором матче подряд

    • В этом сезоне «Милуоки» выиграл у «Лос-Анджелес Лейкерс» (126:106)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Милуоки» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.25.

    ТБ 224.5 и ТМ 224.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: Встречаются команды примерно одного уровня, мы остановим свой выбор на «Лейкерс», «озёрники» набрали ход, чего не скажешь о баскетболистах «Милуоки».

    Ставка: Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 2.25.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 224.5 с коэффициентом 1.90.

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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Милуоки»: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 21.03.202505:30. «Милуоки» добьётся новой победы над «Лейкерс»?
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