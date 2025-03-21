В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Милуоки». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арена» 21 марта. Начало встречи — в 05:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Милуоки», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Лейкерс» поднялся на 3 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 43 победы и потерпев 25 поражений.

Последние матчи: «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Денвером» (120:108). Вклад в победу команды внёс Лука Дончич, набрав 31 очко.

Не сыграют: «Лейкерс» не сможет рассчитывать на ряд ключевых игроков, так из строя выбыл лидер команды Леброн Джеймс (травма паха), пропустит игру Макс Клебер (травма ноги).

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Лейкерс» одержал третью победу подряд, озёрники также добились успеха в матчах против «Сан-Антонио» (125:109) и «Финикса» (107:96).

«Милуоки»

Турнирная таблица: «Милуоки» занимает 5 место в турнирной таблице Восточной конференции при 38 победах и 30 поражениях.

Последние матчи: Баскетболисты из штата Висконсин потерпели фиаско в матче против «Голден Стэйт» (93:104).

Не сыграют: Из-за дисквалификации поединок пропустит Бобби Портис, баскетболиста отстранили на 25 матчей за баловство с запрещенными препратами. Так что игрок скорее всего вернётся в игру аж в плей-офф. С травмой колена из строя выбыл Гари Трент, также с травмой пальца в лазарете «баксов» оказался Джерико Симс.

Состояние команды: «Милуоки» проиграл во втором матче подряд, уступив также «Оклахоме» (105:121). За плечами «оленей» в последних встречах также две победы над «Индианой» (126:119) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (126:106).

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу в третьем матче подряд

«Милуоки» проиграл во втором матче подряд

В этом сезоне «Милуоки» выиграл у «Лос-Анджелес Лейкерс» (126:106)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милуоки» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.25.

ТБ 224.5 и ТМ 224.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

Прогноз: Встречаются команды примерно одного уровня, мы остановим свой выбор на «Лейкерс», «озёрники» набрали ход, чего не скажешь о баскетболистах «Милуоки».

Ставка: Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 2.25.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 224.5 с коэффициентом 1.90.