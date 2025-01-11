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    «Оклахома» добьётся успеха на Мэдисон Сквер Гарден?

    «Нью-Йорк» — «Оклахома». Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 11 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Оклахома»
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    «Торонто» — «Оклахома»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден» 11 января. Начало встречи — в 03:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Оклахома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 11 Января 2025 года

    Нью-Йорк

  • НБА
    •  Нью-Йорк 03:30 Оклахома

    Оклахома

  • Оклахома
    •

    «Нью-Йорк»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Йорк» занимает 3 место. «Никсы» одержали 25 побед и потерпели 13 поражений.

    Последние матчи: «Никсам» удалось прервать проигрышную серию,которая состояла из трёх матчей. «Нью-Йорк» на домашней арене обыграл «Торонто» (112:98). В составе победителей результативностью отметился О Джи Ануноби, который набрал 27 очков.

    Не сыграют: В лазарете команды Митчелл Робинсон, который получил травму лодыжки. Под вопросом участие в поединке Майлза Макбрайда, у которого врачи диагностировали травму подколенного сухожилия.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: Ранее «Нью-Йорк» проиграл в матчах с «Орландо» (94:103), «Чикаго» (126:139) и «Оклахомой» (107:117).

    «Оклахома»

    Турнирная таблица: «Оклахома» уверенно лидирует в турнирной таблице Западной конференции, одержав 30 побед и потерпев 6 поражений.

    Последние матчи: Лидер Западной конференции оступился впервые с 18 декабря: «Оклахома» в гостях проиграла лучшей команде НБА и фавориту Восточной конференции «Кливленду» (122:129).

    Не сыграют: Из строя команды выбыли Адам Флэглер (травма пальца), Чет Холмгрен (травма бедра) и Никола Топич (травма колена).

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    Состояние команды: Прервалась десятиматчевая победная серия «Оклахомы», в которую вошли матчи против «Бостона» (105:92), «Нью-Йорка» (117:107), «Лос-Анджелес Клипперс» (116:98), «Миннесоты» (113:105), «Мемфиса» (130:106), «Шарлотт» (106:94), «Индианы» (120:114), «Вашингтона» (123:105), «Майами» (104:97) и «Орландо» (105:99).

    Статистика для ставок

    • «Нью-Йорк» прервал проигрышную серию, которая состояла из трёх матчей

    • Прервалась 10-матчевая победная серия «Оклахомы»

    • В этом сезоне «Оклахома» выиграла у «Нью-Йорка» (117:107)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. На победу «Нью-Йорка» — 2.03.

    ТБ 225.5 и ТМ 225.5 принимаются с коэффициентом — 1.92 и 1.94.

    Прогноз: У «Оклахомы» есть победный опыт игры с «Нью-Йорком», к тому же «громобойцы» вадывали отличную победную серию до встречи с «Кливлендом». Есть большая вероятность, что «Тандер» добьётся успеха в предстоящем поединке.

    Ставка: Победа «Оклахомы» с коэффициентом 1.83.

    Прогноз: В прошлом очном матче баскетболисты «Нью-Йорка» и «Оклахомы» забросили друг другу 224 очка.

    Ставка: ТМ 225.5 с коэффициентом 1.94.

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    «Нью-Йорк» — «Оклахома»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 11.01.2025. Прогнозы на баскетбол. «Оклахома» добьётся успеха на Мэдисон Сквер Гарден?
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