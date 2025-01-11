В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден» 11 января. Начало встречи — в 03:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Оклахома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нью-Йорк»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Йорк» занимает 3 место. «Никсы» одержали 25 побед и потерпели 13 поражений.

Последние матчи: «Никсам» удалось прервать проигрышную серию,которая состояла из трёх матчей. «Нью-Йорк» на домашней арене обыграл «Торонто» (112:98). В составе победителей результативностью отметился О Джи Ануноби, который набрал 27 очков.

Не сыграют: В лазарете команды Митчелл Робинсон, который получил травму лодыжки. Под вопросом участие в поединке Майлза Макбрайда, у которого врачи диагностировали травму подколенного сухожилия.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Ранее «Нью-Йорк» проиграл в матчах с «Орландо» (94:103), «Чикаго» (126:139) и «Оклахомой» (107:117).

«Оклахома»

Турнирная таблица: «Оклахома» уверенно лидирует в турнирной таблице Западной конференции, одержав 30 побед и потерпев 6 поражений.

Последние матчи: Лидер Западной конференции оступился впервые с 18 декабря: «Оклахома» в гостях проиграла лучшей команде НБА и фавориту Восточной конференции «Кливленду» (122:129).

Не сыграют: Из строя команды выбыли Адам Флэглер (травма пальца), Чет Холмгрен (травма бедра) и Никола Топич (травма колена).

Состояние команды: Прервалась десятиматчевая победная серия «Оклахомы», в которую вошли матчи против «Бостона» (105:92), «Нью-Йорка» (117:107), «Лос-Анджелес Клипперс» (116:98), «Миннесоты» (113:105), «Мемфиса» (130:106), «Шарлотт» (106:94), «Индианы» (120:114), «Вашингтона» (123:105), «Майами» (104:97) и «Орландо» (105:99).

Статистика для ставок

«Нью-Йорк» прервал проигрышную серию, которая состояла из трёх матчей

Прервалась 10-матчевая победная серия «Оклахомы»

В этом сезоне «Оклахома» выиграла у «Нью-Йорка» (117:107)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. На победу «Нью-Йорка» — 2.03.

ТБ 225.5 и ТМ 225.5 принимаются с коэффициентом — 1.92 и 1.94.

Прогноз: У «Оклахомы» есть победный опыт игры с «Нью-Йорком», к тому же «громобойцы» вадывали отличную победную серию до встречи с «Кливлендом». Есть большая вероятность, что «Тандер» добьётся успеха в предстоящем поединке.

Ставка: Победа «Оклахомы» с коэффициентом 1.83.

Прогноз: В прошлом очном матче баскетболисты «Нью-Йорка» и «Оклахомы» забросили друг другу 224 очка.

Ставка: ТМ 225.5 с коэффициентом 1.94.