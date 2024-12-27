В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в Сакраменто на «Голден 1 Арена» 27 декабря. Начало встречи — в 06:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сакраменто» — «Детройт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сакраменто»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» занимает 12 место, одержав 13 побед и потерпев 17 поражений.

Последние матчи: В последней игре регулярного чемпионата «Сакраменто» потерпел поражение в матче против «Индианы» (95:122).

Не сыграют: В предстоящей встрече не сыграет Девин Картер, который получил травму плеча.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Сакраменто» проигрывает на протяжении четырёх матчей подряд. В проигрышную серию калифорнийцев входят встречи против «Индианы» (95:122), «Лос-Анджелес Лейкерс» (99:103, 100:113) и «Денвера» (129:130).

«Детройт»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Детройт» занимает 9 место, одержав 13 побед и потерпев 17 поражений.

Последние матчи: «Детройт» потерпел фиаско в противостоянии с «Лос-Анджелес Лейкерс» (114:117).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч игроков нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах баскетболисты «Детройта» одержали две победы над «Лос-Анджелес Лейкерс» (117:114) и «Финиксом» (133:125).

Статистика для ставок

Победная серия «Детройта» составляет два матча

«Сакраменто» проигрывает в четвёртом матче подряд

В этом сезоне «Сакраменто» и «Детройт» не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сакраменто» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.49. На победу «Детройта» — 2.71.

ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: «Сакраменто» находится в упадке, в отличии от баскетболистов «Детройт», которые набрали ход в последних пяти матчах. Ставим на победу гостевой команды.

Ставка: Победа «Детройта» с коэффициентом 2.71.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 226.5 с коэффициентом 1.93.