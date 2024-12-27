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    «Детройт» увезёт победу из Калифорнии?

    «Сакраменто» — «Детройт». Ставка (к. 2.71) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 27 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сакраменто» — «Детройт»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Детройт»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в Сакраменто на «Голден 1 Арена» 27 декабря. Начало встречи — в 06:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сакраменто» — «Детройт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 27 Декабря 2024 года

    Сакраменто

  • НБА
    •  Сакраменто 06:00 Детройт

    Детройт

  • НБА
    •

    «Сакраменто»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» занимает 12 место, одержав 13 побед и потерпев 17 поражений.

    Последние матчи: В последней игре регулярного чемпионата «Сакраменто» потерпел поражение в матче против «Индианы» (95:122).

    Не сыграют: В предстоящей встрече не сыграет Девин Картер, который получил травму плеча.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Сакраменто» проигрывает на протяжении четырёх матчей подряд. В проигрышную серию калифорнийцев входят встречи против «Индианы» (95:122), «Лос-Анджелес Лейкерс» (99:103, 100:113) и «Денвера» (129:130).

    «Детройт»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Детройт» занимает 9 место, одержав 13 побед и потерпев 17 поражений.

    Последние матчи: «Детройт» потерпел фиаско в противостоянии с «Лос-Анджелес Лейкерс» (114:117).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч игроков нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах баскетболисты «Детройта» одержали две победы над «Лос-Анджелес Лейкерс» (117:114) и «Финиксом» (133:125).

    Статистика для ставок

    • Победная серия «Детройта» составляет два матча

    • «Сакраменто» проигрывает в четвёртом матче подряд

    • В этом сезоне «Сакраменто» и «Детройт» не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сакраменто» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.49. На победу «Детройта» — 2.71.

    ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: «Сакраменто» находится в упадке, в отличии от баскетболистов «Детройт», которые набрали ход в последних пяти матчах. Ставим на победу гостевой команды.

    Ставка: Победа «Детройта» с коэффициентом 2.71.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 226.5 с коэффициентом 1.93.

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