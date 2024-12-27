Сакраменто
Детройт
«Сакраменто»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» занимает 12 место, одержав 13 побед и потерпев 17 поражений.
Последние матчи: В последней игре регулярного чемпионата «Сакраменто» потерпел поражение в матче против «Индианы» (95:122).
Не сыграют: В предстоящей встрече не сыграет Девин Картер, который получил травму плеча.
Состояние команды: «Сакраменто» проигрывает на протяжении четырёх матчей подряд. В проигрышную серию калифорнийцев входят встречи против «Индианы» (95:122), «Лос-Анджелес Лейкерс» (99:103, 100:113) и «Денвера» (129:130).
«Детройт»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Детройт» занимает 9 место, одержав 13 побед и потерпев 17 поражений.
Последние матчи: «Детройт» потерпел фиаско в противостоянии с «Лос-Анджелес Лейкерс» (114:117).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч игроков нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах баскетболисты «Детройта» одержали две победы над «Лос-Анджелес Лейкерс» (117:114) и «Финиксом» (133:125).
Статистика для ставок
- Победная серия «Детройта» составляет два матча
- «Сакраменто» проигрывает в четвёртом матче подряд
- В этом сезоне «Сакраменто» и «Детройт» не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сакраменто» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.49. На победу «Детройта» — 2.71.
ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.
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Прогноз: «Сакраменто» находится в упадке, в отличии от баскетболистов «Детройт», которые набрали ход в последних пяти матчах. Ставим на победу гостевой команды.
Ставка: Победа «Детройта» с коэффициентом 2.71.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 226.5 с коэффициентом 1.93.